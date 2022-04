Mangel an Rettungsschwimmern: Bäder-Betriebe werben für Job

Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Berlin. Wegen eines Mangels an Rettungsschwimmern werben die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) um Bewerberinnen und Bewerber für den Job. Aktuell werden mehr als 50 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer für den Betrieb der Sommer- und Hallenbäder gesucht, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung schrieb. "Die Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre hat nicht nur den Betrieb der Schwimmbäder beeinträchtigt, sie hat auch zu einem Mangel an Rettungsschwimmern geführt", heißt es. "Zum einen, weil sich viele Fachkräfte wegen geschlossener Bäder andere Jobs gesucht haben; zum anderen, weil zahlreiche Rettungsschwimmer-Kurse Corona-bedingt ausfielen."

© dpa-infocom, dpa:220420-99-976258/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.