Mutmaßlicher DHL-Erpresser in Berliner Krankenhaus gestorben

Berlin/Potsdam. Eigentlich sollte demnächst der Prozess gegen den mutmaßlichen DHL-Erpresser Juri B. beginnen. Diesen wird es allerdings nach dem Tod des 36-Jährigen nicht mehr geben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigt, dass Juri B. kürzlich in einem Berliner Krankenhaus gestorben ist. Das Verfahren wird damit eingestellt. Zuerst hatte die Zeitung Bild darüber berichtet.

Demnach hat die Berliner Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei jedoch davon auszugehen, dass Juri B. eines natürlichen Todes starb.

Der DHL-Erpresser hatte jahrelang in Berlin und Potsdam für Angst gesorgt. Am 1. Dezember wurde in einer Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt ein mit Nägeln gespickter Sprengsatz entdeckt. Beigelegt war ein verschlüsseltes Schreiben, mit dem der Absender des Pakets den Paketdienstleister DHL um zwölf Millionen Euro in Bitcoin zu erpressen versuchte.

DHL-Erpresser: Auch zwei Bomben in Berlin entdeckt

Bereits Anfang November 2017 war eine explosive Sendung an einen Online-Händler im Postzentrum Frankfurt (Oder) eingegangen. In den Folgemonaten tauchten in Berlin zwei weitere Sprengstoffsendungen auf – im Januar 2018 in einer Bankfiliale in Steglitz und im folgenden April bei der Berliner Handwerkskammer in Kreuzberg. Auch dazu gab es entsprechende Forderungsschreiben an DHL.

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt musste am 1. Dezember 2017 komplett geräumt werden.

Foto: Sebastian Gabsch / imago/Future Image

Zeitweise waren rund 50 Beamte gleichzeitig in der Sonderkommission „Quer“ mit dem Fall befasst, über die Jahre waren es 350. Sie werteten mehr als 1000 Spuren und Hinweise aus – ohne Erfolg. Mehrfach glaubten sich die Ermittler nah dran am mutmaßlichen Täter, mussten dann aber weitersuchen. Denn der Mann sei hochprofessionell in anonymen Bereichen des Internets unterwegs und verschlüssele seine Kommunikation, hieß es damals.

Fahndungsfoto veröffentlicht: Juri B. stellte sich den Behörden

Der Durchbruch gelang erst, nachdem die Brandenburger Polizei im April 2021 ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlichte. Es wurde knapp ein halbes Jahr zuvor von der Überwachungskamera eines Bitcoin-Geldautomaten in einem Friedrichshainer Spätkauf aufgenommen. Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung stellte sich Juri B. den Behörden. Der IT-Experte aus Falkensee (Havelland) räumte insgesamt zehn Erpressungen ein.

In seiner Wohnung stellten die Ermittler unter anderem eine Sturmhaube, eine Schreckschusswaffe mit Munition und eine rote Mund-Nasen-Bedeckung sicher, wie sie auf dem Überwachungsbild zu sehen war. Außerdem wurden Computer und ein Telefon beschlagnahmt. Gegen Juri B. erging ein Haftbefehl. Da er jedoch selbst stellte, kam er unter strengen Auflagen auf freien Fuß. Ob er unter gesundheitlichen Problemen litt, ist nicht bekannt.