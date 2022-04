Berlin ist beim dualen Studium auf Spitzenplatz

Berlin/Gütersloh. Das Land Berlin nimmt bei der anteiligen Zahl der Studierenden in einem dualen Studiengang deutschlandweit einen Spitzenplatz ein. Bei einem Anteil von 6,8 Prozent von allen Studierenden im Land liegt Berlin im bundesweiten Vergleich auf Rang 3, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung hervorgeht. Bundesweit liegt der Anteil der Studierenden in einem Studienangebot, das akademische und betriebliche Ausbildung miteinander verbindet, bei 4,2 Prozent.

In Berlin haben der Analyse zufolge die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit 17,3 Prozent den größten Anteil an allen dualen Studienangeboten, gefolgt von den Gesundheits- (10,3 Prozent) und den Forst- und Agrarwissenschaften (7,1). Der Frauenanteil bei den dual Studierenden liegt bei 47 Prozent und damit etwas über dem Bundesdurchschnitt von 45 Prozent. Dagegen liegt Berlin bei der Vergütung, die Unternehmen den Studierenden zahlen, mit durchschnittlich 1001 Euro unter dem Bundeswert von 1018 Euro.

