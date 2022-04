Nach 21 Jahren: Union will wieder ins DFB-Pokalfinale

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will 21 Jahre nach der ersten Endspielteilnahme beim 0:2 gegen den FC Schalke 04 zum zweiten Mal das Finale um den DFB-Pokal erreichen. Allerdings geht der in 14 Pflichtspielen in Serie unbezwungene Gegner RB Leipzig in der Red Bull Arena am heutigen Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) als Favorit in das zweite Halbfinale. Die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer wird von rund 8000 Fans unterstützt, die sich neben den offiziellen Tickets noch Karten im freien Verkauf gesichert hatten. Das Finale findet am 21. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Personell kann Fischer aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Stammtorwart Andreas Luthe, der wohl nicht rechtzeitig zum Halbfinale fit und weiterhin von Frederik Rönnow vertreten wird, stehen alle Profis zur Verfügung. Union konnte die letzten beiden Heimspiele in der Liga gegen Leipzig jeweils mit 2:1 gewinnen. Im Leipziger Stadion, das nach dem Umbau erstmals mit der Rekordkulisse von 47.069 Zuschauern ausverkauft sein wird, konnten die Berliner aber weder in den beiden Begegnungen in der ersten sowie in den zwei Duellen in der 2. Liga punkten.

