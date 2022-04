Prozess um Rachemord in Wedding hat begonnen

Berlin. Zugang nur nach Kontrolle, Telefone verboten – insgesamt sicherten sieben Justizvollzugsbeamte den Gerichtssaal. Unter erhöhten Sicherheitsbedingungen, wie es sie sonst derzeit nur im Bushido-Prozess gibt, begann am Dienstag im Moabiter Kriminalgericht das Verfahren um die tödlichen Schüsse auf der Reinickendorfer Straße in Wedding vor siebeneinhalb Monaten. „Wir haben hier letztlich ein Kapitaldelikt und eine Streitigkeit zwischen zwei Familien, bei der noch weitere Straftaten zu erwarten sind“, begründete Gerichtssprecher Raphael Neef die besonderen Vorkehrungen.

Zwei Menschen hat dieser Streit bereits das Leben gekostet. Der Tod des 46-jährigen Hatem B. beschäftigt nun die 29. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Lkw-Fahrer Qussei H. den Tunesier am Abend des 27. August 2021 erschossen hat. Die Anklage gegen den 49-jährigen Deutsch-Iraki lautet auf Mord – begangen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. H. soll getötet haben, um sich an der Familie des Tunesiers zu rächen.

Grund für die Bluttat war laut Staatsanwaltschaft der gewaltsame Tod des Neffen des Angeklagten einige Monate zuvor. Der 18-Jährige erlitt in der Nacht zum 22. Mai mehrere Stichwunden, an denen er fünf Tage später im Krankenhaus starb. Ein 16-Jähriger soll bei einem Streit zwischen zwei Personengruppen im Volkspark Humboldthain ein Messer gezogen und zugestochen haben. Der Jugendliche wurde kurz darauf festgenommen. Es ist der Sohn von Hatem B.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Überzeugt, „Ehre seiner Familie nur durch die Tötung“ wiederherzustellen

Qussei H. habe keine enge Beziehung zu seinem Neffen gehabt, heißt es in der Anklageschrift. Er sei jedoch überzeugt gewesen, „dass die Ehre seiner Familie nur durch die Tötung eines Angehörigen der Familie des vermuteten Täters wiederhergestellt werden könnte“. Dass der Vater des Verdächtigen keinerlei Schuld am Tod seines Neffen habe, sei dem Angeklagten bewusst gewesen.

Schweigend nahm der gebürtige Iraker, der auch den deutschen Pass besitzt, die Anklage entgegen. Dabei war der kleine, gedrungen wirkende Mann hinter seinem Verteidiger kaum zu sehen. Sein Mandant werde sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen äußern, gab dieser zu Protokoll. Auch der inzwischen 17-jährige Sohn des Getöteten war im Gerichtssaal anwesend. Da er nach wie vor wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft sitzt, saß er wie der Angeklagte hinter Panzerglas und verbarg sein Gesicht vor den Augen des Publikums.

Nachdem alle Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben, wurde die Leiche von Hatem B. abtransportiert (Archivbild).

Foto: Thomas Peise

Hatem B. soll in dem Backshop, vor dem er erschossen wurde, ein und aus gegangen sein. Am Abend seines Todes saß er mit einem Bekannten davor, als sich gegen 19.35 Uhr der Angreifer näherte. Laut Zeugenaussagen soll er aus Richtung des Nettelbeckplatzes gekommen sein. Nachdem er bis auf zwei Meter an Hatem B. herangetreten war, zog er eine Pistole aus der Tasche seiner Kapuzenjacke, feuerte vier Mal auf das nichts ahnende Opfer und floh zu Fuß.

Hatem B. starb noch am Tatort

Der 46-Jährige erlitt Verletzungen an den „blut- und luftleitenden Strukturen des Halses“, wie es in der Anklageschrift weiter heißt. Er erlitt eine Luftembolie und atmete gleichzeitig Blut ein. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb Hatem B. noch am Tatort.

Direkte Augenzeugen wurden am Dienstagvormittag noch nicht gehört. Stattdessen sagten zwei Kriminalbeamte aus, die vor Ort erste Zeugen befragten. Dabei und durch Auszüge aus den Berichten der Polizisten, die verlesen wurden, wurde klar, wie unterschiedlich die Beobachtungen des Geschehens war.

Der Täter wurde von einigen als 20 bis 25, von anderen als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Ein Zeuge sprach von einem schlanken Mann mit Bauch, ein anderer von einem dicken mit kräftiger Statur. Auch hinsichtlich der Grüße variierten die Angaben stark von 1,65 bis zu 1,85 Metern. Mal hieß es, der Schütze habe einen weißen Mund-Nasen-Schutz getragen, andere nahmen einen schwarzen war.

Zeuge verfolgte Schützen und fotografierte sein Auto

Auch von Schüssen aus einem Auto heraus sei zunächst die Rede gewesen, was jedoch schnell verworfen worden sei, sagte eine Polizeibeamtin im Zeugenstand. „Der Verdacht, dass es mit einem anderen Tötungsdelikt zu tun hat, fiel aber schnell“, so die Polizistin weiter. Denn dass der Sohn des Opfers wegen der tödlichen Messerstiche im Humboldthain in Untersuchtunshaft sitzt, sei im Kiez bekannt gewesen.

Spannend dürfte vor allem die Aussage eines Augenzeugen sein, auf die ebenfalls zu Prozessbeginn eingegangen wurde. Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsmann des Supermarkts neben dem Backshop, der die Tat aus nächster Nähe beobachtet haben soll. Dieser habe in seiner polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass er den Eindruck gehabt habe, der Schütze sei „kein Profi“ gewesen und habe nicht gewusst, „was er da tut“.

Der Sicherheitsmann verfolgte den Angreifer bis zu einem weißen Ford Fiesta, in den er eingestiegen sein soll und machte Fotos von dem Wagen, auf denen auch das Nummernschild zu sehen ist. In diesem Wagen soll ein weiterer Man gesessen haben. Allerdings war auch seine Täterbeschreibung laut der Protokolle eher vage. Ob er also Qussei H. erkennt, der am 11. Oktober festgenommen wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt, bleibt abzuwarten. Für den Prozess sind 15 weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 4. August fallen.