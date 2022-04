Symphonie-Orchester will "keine fertigen Antworten"

Berlin. In der Saison 2022/2023 will das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin "das Verhältnis von Klang und Spiritualität, die Frage nach der Wirkmacht von Musik und dem, was Menschen durch sie empfangen und erfahren" analysieren. Als einen Höhepunkt sieht das Orchester dabei nach Angaben vom Dienstag das Festival "Music and Healing" vom 18. bis zum 26. März 2023. Musikalisch reicht das Spektrum dann von Hildegard von Bingen über Richard Wagner bis zu Igor Strawinsky.

Für das Orchester und Chefdirigent Robin Ticciati beginnt im September die sechste gemeinsame Spielzeit. Für die Saison sind insgesamt 67 Konzerte vorgesehen. Neben den Auftritten in Berlin sind darunter auch fünf Gastspiele des Orchesters in Salzburg, Essen, Genf, Zürich und Bern eingeplant.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-964569/2