Bundespolizei beschlagnahmt unversteuerte 54.200 Zigaretten

Jacobsdorf. Auf einer Tank- und Rastanlage auf der Autobahn 12 im Landkreis Oder-Spree haben Bundespolizisten 54.200 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten am Sonntag an der Tank- und Rastanlage Biegener Hellen Nord den Wagen eines 37-Jährigen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Wie sich zudem herausstellte, lag ein Ersuchen der Hamburger Staatsanwaltschaft vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem ein Eigentumsdelikt vorgeworfen wird.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung und wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Die beschlagnahmten Zigaretten übergaben die Beamten dem zuständigen Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-964281/2