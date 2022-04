Wechsel an der GdP-Spitze: Landeschef Cioma hört im Mai auf

Berlin. Nach vier Jahren steht an der Spitze des Berliner Landesverbands der Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine Änderung bevor. Der bisherige Vorsitzende Norbert Cioma will bei der Wahl im Mai nicht mehr antreten. Der 54-Jährige verzichte auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur. Cioma habe das bereits vor Monaten in den Gremien der Gewerkschaft kundgetan, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuerst hatte die „B.Z.“ über Ciomas Rückzug berichtet.

Für den Posten des Vorsitzenden gibt es mit Polizeihauptkommissar Stephan Weh bereits einen Kandidaten. Der 44-Jährige ist seit 1997 bei der Polizei Berlin und hat bisher in einer Einsatzhundertschaft sowie auf den Abschnitten 25 in Charlottenburg und 26 in Wilmersdorf gearbeitet.

Stephan Weh

Foto: GdP Berlin

Seit 2002 ist Weh Mitglied der GdP und seit 2017 Bezirksgruppenvorsitzender für die Direktion 2 (West). Als Personalrat ist er aktuell vom Dienst freigestellt. Weh ist bislang der einzige Kandidat für den Vorsitzposten. Allerdings steht es jedem GdP-Mitglied offen, auch anzutreten.

Stephan Weh bisher einziger Kandidat für GdP-Vorsitz

Die Berliner GdP wählt auf ihrem Landesdelegiertentag am 12. und 13. Mai ihren gesamten elfköpfigen Vorstand neu. Um Weh habe sich „ein Team aus bekannten und bisher weniger in Erscheinung getretenen Gesichtern formiert“, heißt es von der Gewerkschaft weiter. Sie würden in den kommenden Jahren die Interessen der Mitglieder von Polizei, Feuerwehr, des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO), des Landesamts für Einwanderung (LEA) und der Bezirksämter vertreten.

Die GdP hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 195.000 Mitglieder, davon 13.000 in Berlin. Sie gehört wie zahlreiche andere berufsständische Vertretungen dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) an. Die mit bundesweit 100.000 Mitgliedern kleinere Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ist wiederum Teil des Deutschen Beamtenbunds (DBB).

Zum Delegiertentag werden neben ranghohen Berliner Politikerinnen und Politikern wie der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) sowie Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen erwartet.