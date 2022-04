"War die Basis": Turbine-Trainer lobt gute Defensivleistung

Potsdam. Die Frauen von Turbine Potsdam haben mit dem Einzug ins Finale um den DFB-Pokal ihre bisher starke Saison gekrönt. Beim Elfmeterkrimi im Halbfinale bei Bayer Leverkusen (5:4) am Ostermontag war es einmal mehr einer starken Abwehrleistung zu verdanken, dass die dreimaligen Pokalsiegerinnen erstmals wieder seit sieben Jahren im Endspiel in Köln stehen.

"Defensiv standen wir gut, das war die Basis", sagte Turbine-Trainer Sofian Chahed, der am Montag ein schönes Geschenk zu seinem 39. Geburtstag erhielt, nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Dass sein Team erstmals seit sechs Spielen in Liga und Pokal wieder ein Gegentor - und das auch nur durch einen Strafstoß - in der regulären Spielzeit hinnehmen musste, unterstreicht, wie sehr sich die Potsdamerinnen nicht nur spielerisch, sondern ebenso defensiv unter Chahed entwickelt haben.

Vor dem entscheidenden Elfmeterschießen lagen allerdings 120 wenig brillante Spielminuten. "Es war kein Spiel auf hoher Qualität. Man hat gemerkt, dass beide Teams nicht oft solche K.o.-Spiele bestreiten", sagte Chahed zum umkämpften und sich vorwiegend im Mittelfeld abspielenden Pokalfight. Sein Co-Trainer Dirk Heinrich umschrieb bereits zur Pause das Treiben auf dem Platz mit von ihm gewohnt drastischer Wortwahl: "Beide Teams haben ein bisschen die Hosen voll. Man merkt ihnen die Bedeutung der Begegnung an, keiner will einen Fehler machen."

Im Endspiel trifft Potsdam auf den Seriensieger der vergangenen Jahre, den VfL Wolfsburg. Der amtierende Pokalverteidiger setzte sich überzeugend mit 3:1 bei Meister Bayern München durch. Beim letzten Final-Aufeinandertreffen 2015 unterlag Turbine mit 0:3. In der aktuellen Bundesligasaison endeten beide Begegnungen mit dem gleichen Resultat, sodass die Favoritenrolle vom Papier her klar vergeben ist.

