Wetter in Berlin: Es bleibt frühlingshaft heiter

Berlin/Potsdam. Nach einem frühlingshaft sonnigen Wochenbeginn setzt sich das heitere Wetter in Berlin und Brandenburg erst einmal fort. Ab Mittwoch ziehen aber vor allem im Süden Brandenburgs Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Dienstag mitteilte. Es bleibt meist trocken.

Am Donnerstag gibt es vereinzelt etwas Regen. Die Temperaturen steigen am Dienstag und Mittwoch auf 11 bis 15 Grad, am Donnerstag auf 11 bis 14 Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Dienstag, den 19. April 2022: Am Dienstag neben meist dünnen hohen Wolkenfeldern häufig heiter. Trocken, am Nachmittag vom Elbe-Elster-Kreis bis zur Niederlausitz geringe Regenschauerneigung. Höchsttemperatur 11 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, am Nachmittag teils frischer Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt, im Nachtverlauf von Polen Aufzug dichterer Wolkenfelder, westwärts ausbreitend. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 4 bis 0 Grad, südlich von Berlin bis -2 Grad. In Bodennähe Frost zwischen -1 bis -6 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, den 20. April 2022: Am Mittwoch wolkig, vor allem in der Südhälfte Brandenburgs öfters stark bewölkt. Am Abend größere Auflockerungen. Überwiegend trocken. Höchstwerte 12 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Donnerstag wolkig bis gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad, in Bodennähe lokal bis -1 Grad. Schwacher Nordwind.

Donnerstag, den 21. April 2022: Am Donnerstag wolkig, teils stark bewölkt und überwiegend trocken, nur vereinzelt etwas Regen. Am Abend größere Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 11 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad. Schwacher Nordostwind.