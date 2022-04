Nachbarschaftsstreit eskaliert

Perleberg. Trotz alarmierter Polizisten ließ sich ein 31-Jähriger in Perleberg (Landkreis Prignitz) bei einem Nachbarschaftsstreit am Sonntagabend nicht zur Ruhe bringen. Der alkoholisierte Mann bedrohte weiter seinen 34-jährigen Nachbarn, teilte die Polizeiinspektion Prignitz am Montag mit. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Funkstreifenwagen sah der 31-Jährige seinen Nachbarn, schlug auf ihn ein und wollte ihn zu Boden drücken. Die Beamten gingen dazwischen und fixierten den Angreifer. Der leistete Widerstand. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Gegen den Mann wurden zwei Strafanzeigen erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

