Berliner Feuerwehr: Dachstuhl eines Pflegeheims brennt

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr ist in einem Pflegeheim am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Im Stadtteil Wilhelmstadt in Spandau brenne das Dachgeschoss des Gebäudes. "Wir haben alle Menschen aus dem Haus rausgeholt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Derzeit würden zwölf Menschen medizinisch betreut, nach einem ersten Eindruck seien sie leicht verletzt. Die meisten von ihnen seien Bewohnerinnen und Bewohner, auch zwei Beschäftigte seien darunter. Die Feuerwehr sei mit mehr als 80 Kräften im Einsatz. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-945046/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.