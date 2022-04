Bundesliga Union will Europa-League-Halbfinalist Frankfurt schlagen

Berlin. Der 1. FC Union Berlin kann mit einem Sieg am Ostersonntag seine Ambitionen auf einen Europapokalplatz unterstreichen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gewann zuletzt zweimal nacheinander, vor einer Woche dabei das Hauptstadtderby bei Hertha BSC mit 4:1. Gegen Eintracht Frankfurt erwartet die Köpenicker allerdings eine schwere Aufgabe.

Die Hessen treten mit dem Schwung und der Euphorie des Einzugs ins Halbfinale der Europa League ein mit dem sensationellen Sieg am Donnerstag im Camp Nou gegen den FC Barcelona. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga liegen die Frankfurter allerdings fünf Punkte hinter Union. Personell kann Fischer mit allen Spielern planen. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei wird mit 22 012 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft sein.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-939191/3