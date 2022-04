Berliner Beamte helfen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Berlin. Nach dem Aufruf der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, sich für den Einsatz bei der Flüchtlingsregistrierung und -versorgung zu melden, haben sich bereits 1300 Mitarbeiter gemeldet. Dazu kommen 600 Mitarbeiter, die sich bereit erklärt haben, für einen kurzen Zeitraum von zwei bis drei Wochen im Ankunftszentrum in Tegel zu helfen. „Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Finanzstaatssekretärin Jana Borkamp der Berliner Morgenpost. Bei einem vergleichbaren Aufruf zur Unterstützung der Gesundheitsämter während der Corona-Pandemie hätten sich demgegenüber nur 100 Mitarbeiter gemeldet.

In den vergangenen Wochen hatte die Verwaltung bei den Bezirksämtern nach einem erhöhten Personalbedarf im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine gefragt. Dabei seien in einem ersten Schritt 260 Stellen identifiziert worden. 42 Stellenausschreibungen, zum Teil auch als Sammelausschreibung für mehrere Stellen des gleichen Anforderungsprofils, sind bereits erfolgt. Derzeit würden die Bewerbungen überprüft und erste Stellen besetzt, heißt es aus der Verwaltung. Derzeit nutzen sieben Bezirksämter und elf Verwaltungen das Nutzungsportal „Gemeinsam ankommen ermöglichen“.

In kommenden Wochen weiterer Personalbedarf bei Registrierung von Flüchtlingen

Die Koordination dafür hat das Bezirksamt Neukölln übernommen, das schon bei der Rekrutierung von Personal für den Schulneubau Erfahrungen mit solchen Sonderformaten gesammelt hat. „Das Personal wird dann auf die einzelnen Bezirke verteilt“, sagt Borkamp. Dabei werde auf die Qualifizierung der Bewerber geachtet. „Bei der Registrierung der Flüchtlinge in Neukölln ist das schön, aber wir brauchen auch Leute für die Rechnungstellung in den Bezirken“, so die Staatssekretärin.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass hier Engpässe drohen und Rechnungen teilweise erst deutlich verspätet beglichen werden können. Die Staatssekretärin geht davon aus, dass in den Bezirken in den kommenden Wochen und Monaten weiterer Personalbedarf entstehen wird. „Die Bezirke werden nachjustieren, weil bestimmte Bedarfe erst mit Zeitverzug bei ihnen entstehen“, sagte Borkamp.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich derzeit 50.000 bis 60.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Berlin aufhalten. 45.000 davon haben sich bereits bei den Sozialämtern registriert. Rund die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, die in den kommenden Wochen in Kitas und Schulen untergebracht werden müssen. 300 Ukrainerinnen haben sich nach Angaben Giffeys bereits als Lehrerinnen beworben, um vor allem in den Willkommensklassen zu helfen.

Verwaltung rechnet mit bis zu 100.000 ukrainischen Kriegsflüchtlingen

Bei anhaltendem Kriegsgeschehen rechnet die Verwaltung mit bis zu 100.000 ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die in Berlin untergebracht werden müssen. Migrationsforscher gehen davon aus, dass rund die Hälfte davon dauerhaft hierbleiben, weil sie für sich in der Ukraine keine mittelfristigen Perspektiven sehen.

Die Unterstützung aus den Verwaltungen kommen zur rechten Zeit. Hilfsorganisationen registrieren eine sinkende Zahl an freiwilligen Helfern an den ersten Anlaufpunkten, wie dem Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof. Auch die Spendenbereitschaft lässt nach Angaben der Regierenden Bürgermeisterin nach.

Franziska Giffey (SPD) hat Einrichtung eines Landeseinbürgerungszentrums angekündigt

Um auch den langfristigen Mehrbedarf in den Verwaltungen abzudecken, hatte Giffey in der vergangenen Woche die Einrichtung eines Landeseinbürgerungszentrums angekündigt. Das Amt soll alle Fragen der Einbürgerung zentral an einem Standort bearbeiten. Bislang werden Einbürgerungsanträge in den Bezirken bearbeitet, in denen allerdings große Unterschiede bei der Organisation und der personellen Ausstattung bestehen.

Das neue Zentrum soll unter dem Dach des Landeseinwanderungsamtes entstehen. Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erhoffen sich durch eine zentrale Organisation schnellere Verfahrensabläufe. So könnte die elektronische Einwanderungsakte, die bereits besteht, in eine Einbürgerungsakte umgewandelt werden, wenn die Voraussetzungen dafür bestehen.

.