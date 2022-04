Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt leicht

Potsdam/Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist wieder leicht gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden 528 neue Infektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner erfasst, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht. Am Freitag war der Wert noch auf 634 gestiegen, am Donnerstag lag er bei 632. Am Samstag vor einer Woche wurden 776 Infektionen landesweit ermittelt.

Die Stadt Cottbus hat mit 838 noch die höchste Inzidenz. Am niedrigsten lag der Wert am Freitag im Landkreis Barnim mit 328. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im Land 1400 neue Fälle.

