Albas Frauen schaffen den Aufstieg in erste Liga

Berlin. Die Frauen von Alba Berlin haben den Aufstieg in die Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) geschafft. Im Spiel gegen die Rhein-Main Baskets gewannen die Hauptstädterinnen deutlich mit 99:71 (47:35) und sicherten sich nach dem 84:70-Hinspielerfolg nicht nur den Einzug ins Finale der 2. Damen Basketball-Bundesliga (DBBL), sondern erstmals seit der Einrichtung des Alba-Frauenbereichs vor 14 Jahren auch das Ticket fürs Oberhaus. Beste Werferin der Berlinerinnen war Stefanie Grigoleit mit 17 Punkten.

Vor 2200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof, wo die Frauen zum zweiten Mal im Rahmen eines Doppelspieltags vor den Männern (18 Uhr gegen ratiopharm Ulm/MagentaSport) antraten, waren die Berlinerinnen von Beginn an das präsentere Team. Mit einer aufmerksamen Defensive, in der sich vor allem Grigoleit hervortat, und einem schnellen Spiel nach vorne verschaffte sich Alba früh einen Vorsprung (20:10/6.).

Die Gäste aus Hessen fanden hingegen kaum in die Partie und konnten nicht verhindern, dass die souveränen Berlinerinnen den Abstand kontinuierlich ausbauten. Nach dem dritten Viertel lagen die Gastgeberinnen bereits mit 77:48 in Front und ließen auch im Anschluss keine Zweifel an einem Sieg aufkommen.

