Turbine-Trainer warnt vor DFB-Pokal-Halbfinale

Potsdam. Die erste Endspielteilnahme im DFB-Pokal seit 2015 wollen sich die Fußballerinnen von Turbine Potsdam nun nicht mehr nehmen lassen. Im Halbfinale am Ostermontag (18.30 Uhr/Sky) ist das Team von Sofian Chahed auch leicht favorisiert aufgrund der jüngsten Resultate. Der Trainer warnt aber: "Auch wenn wir gerade einen guten Lauf haben, zuletzt haben wir zweimal in Leverkusen verloren."

Mit 2:4 und 0:2 unterlagen die Potsdamerinnen auswärts dem Werksteam in der Frauen-Fußballbundesliga in der vergangenen und in dieser Saison. Beim letzten Aufeinandertreffen in Potsdam wiederum gewann Turbine mit 4:2. Das K.o.-Duell um den Finaleinzug steigt allerdings in Leverkusen.

"In der Bayer-Elf schlummert Qualität, aber sie zeigen diese nicht immer", sagte Chahed und hob Milena Nikolic und Dora Zeller als "sehr gute Einzelspielerinnen" hervor. Dazu dürfte auch Verena Wieder zählen, wie Nikolic traf sie bereits siebenmal in der Liga, in der die Leverkusenerinnen aber nur auf Rang sieben liegen. 18 Punkte weniger holten sie als die Potsdamerinnen auf Position drei.

Zudem ist Turbine in der Liga und im Pokal seit acht Spielen ungeschlagen, in den vergangenen sechs Spielen kassierte das Team nicht mal ein Gegentor. Leverkusen konnte hingegen keine der fünf vergangenen Partien gewinnen.

Trotzdem sieht Chahed den dreimaligen Pokalsieger (2004, 2005, 2006) aus Potsdam im Ulrich-Haberland-Stadion nicht in der Favoritenrolle gegen das Team des ehemaligen Turbine-Co-Trainers Achim Feifel. Chahed fordert: "Wir müssen einfach unser Spiel von Anfang an konsequent durchziehen und unsere Stärken auf den Platz bringen."

Personell kann er fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Die Nationalspielerinnen Sara Agrez, Zala Mersnik (Slowenien), Karen und Sara Holmgaard (Dänemark), Malgorzata Mesjasz (Polen), Marie Plattner (Österreich) und Irena Kuznezov (Israel) sind gesund von ihren Teams zurückgekehrt und bereit für den nächsten Schritt auf dem Weg nach Köln ins Finale am 28. Mai.

