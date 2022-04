Osterreiseverkehr So läuft es am BER, bei der Bahn und auf den Straßen

Berlin. Die Osterfeiertage haben begonnen: Auch am Karfreitag sind viele Menschen unterwegs, um zu ihren Familien zu fahren oder auch, um in den Urlaub zu fliegen. Wie läuft der Reiseverkehr auf den Straßen, bei der Deutschen Bahn und am Flughafen BER? Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick.

Flughafen BER: Betrieb ohne größere Probleme

Am Flughafen BER sind am Karfreitag etliche Reisende unterwegs gewesen - nach Einschätzung einer Sprecherin lief der Betrieb aber zunächst ohne größere Probleme. „Wir haben heute einen der verkehrsreichsten Tage während der Osterferien. Wir erwarten rund 70.000 Passagiere“, sagte die Flughafensprecherin am Freitagmorgen. „In den beiden Terminals herrscht ganz normaler Flugbetrieb.“

Zu den Spitzenzeiten morgens und abends seien Warteschlangen nicht ausgeschlossen. Fluggästen wurde geraten, wie üblich mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Zuvor hieß es auch bei der Flughafeninformation, es seien viele Reisende unterwegs.

Über die Osterferien erwartet der Flughafen insgesamt mehr als eine Million Passagiere, der Freitag als letzter Schultag sowie der Sonntag am Ferienende sind dabei erwartungsgemäß die Tage mit den meisten Fluggästen. Die Personalsituation, das hatte BER-Chefin Aletta von Massenbach im Vorfeld der Ferien gesagt, ist angespannt; Puffer beim Personal an Sicherheitskontrollen oder bei den Bodenverkehrsdienstleistern würden fehlen. Dennoch haben sich alle Beteiligten gemeinsam vorbereitet, auch um ein Chaos wie zu Beginn der Herbstferien 2021 zu verhindern.

Flughafen BER: Das wird Fluggästen empfohlen

Vor der Reise

Bei der Fluggesellschaft, dem Reiseveranstalter oder auf den Seiten des Auswärtigen Amts über die Dokumente informieren, die zur Einreise in das Urlaubsland benötigt werden.Impf-, Genesenen- und Testnachweise sowie länderspezifische Einreiseformulare können weiterhin erforderlich sein. Gepäck: Richtig packen und auf die Gepäckvorgaben der Fluggesellschaft für Handgepäck achten. Umpacken am Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle verzögert den Prozess für alle.

Richtig packen und auf die Gepäckvorgaben der Fluggesellschaft für Handgepäck achten. Umpacken am Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle verzögert den Prozess für alle. Anreise planen: Die Anreise zum Terminal 1 und Terminal 2 ist identisch. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal 1 und die Parkhäuser können für beide Abflugorte genutzt werden.

Die Anreise zum Terminal 1 und Terminal 2 ist identisch. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal 1 und die Parkhäuser können für beide Abflugorte genutzt werden. Anfahrtszeit: Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Anreise. Corona-bedingt kann es bei den Verkehrsbetrieben zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Vor der Abfahrt den Flugstatus prüfen.

Am Flughafen

Rechtzeitig vor Ort sein: Wenigstens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein.

Wenigstens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein. Rücksicht nehmen: Auf die Corona-Empfehlungen wie Abstand und Masken achten.

Auf die Corona-Empfehlungen wie Abstand und Masken achten. Alles zur Hand haben: Reisedokumente, ggf. 3G-Nachweise sowie Einreisedokumente für das jeweilige Zielland am Check-in rechtzeitig bereithalten.

Reisedokumente, ggf. 3G-Nachweise sowie Einreisedokumente für das jeweilige Zielland am Check-in rechtzeitig bereithalten. Zeit sparen: Self-Check-in nutzen, wenn die Fluggesellschaft diesen anbietet. Nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Kontrollstelle mit den kürzesten Wartezeiten werden vor Ort auf den Anzeigetafeln sowie in der App und auf der Webseite des Flughafens angezeigt.

Self-Check-in nutzen, wenn die Fluggesellschaft diesen anbietet. Nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Kontrollstelle mit den kürzesten Wartezeiten werden vor Ort auf den Anzeigetafeln sowie in der App und auf der Webseite des Flughafens angezeigt. Richtig warten: Wer Fluggäste zum Flughafen bringt oder abholt, wird gebeten vor dem Terminalgebäude zu warten. In der Kurzzeitparkzone „Kiss & Fly“ direkt vor dem Terminaleingang ist das Halten zum Ein- und Aussteigen zehn Minuten kostenfrei. Eine Stunde parken auf den terminalnahen Parkplätzen kostet fünf Euro und in den Parkhäusern sieben Euro.

Kontakt und Online-Services

Mitarbeiter der Fluggastinformation helfen vor Ort und telefonisch zum Ortstarif unter der 030 6091 6091 0.

Service-Informationen und weiterführende Reiseinformationen erhalten Passagiere ebenfalls über www.twitter.com/berlinairport sowie auf www.berlin-airport.de

Informationen gibt es auch über die Berlin Airport App (Android, Apple).

Deutsche Bahn: Der Zugverkehr läuft stabil

Nach Einschätzung der Deutschen Bahn lief der Reiseverkehr zu den Feiertagen gut an. „Wie zu Ostern üblich sind mehr Reisende unterwegs. Der Zugverkehr läuft stabil“, sagte eine Bahnsprecherin am Karfreitag. Nach Einschätzung der Bahn könnte vor allem am Ostermontag nochmal viel los sein. Das Unternehmen hatte angekündigt, von Gründonnerstag bis zum 24. April 50 Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einsetzen zu wollen, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Bisher kein erhöhter Reiseverkehr am Karfreitag in Berlin und Brandenburg

In Brandenburg gab es am Karfreitag zunächst kein größeres Aufkommen an Reiseverkehr auf den Straßen. Das teilte das Lagezentrum der Polizei am Freitagvormittag mit. Allerdings gab es weiter einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn 12 Richtung Frankfurt (Oder) zwischen Briesen/Mark und Frankfurt (Oder)-West wegen einer Baustelle. Die Polizei bat, dass ortskundige Autofahrer das Gebiet weiträumig umfahren. Am Gründonnerstag war der Rückstau auf der A12 laut Polizei teils bis zu 40 Kilometer lang, unter anderem wegen Rückreiseverkehrs nach Polen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin meldete für das Stadtgebiet keine Vekehrsbeeinträchtigungen. Die Autobahnen sind staufrei. Eine Live-Verkehrskarte können Sie hier einsehen.

Die Verkehrsvorschau für die Osterfeiertage in Berlin

Karfreitag

Neukölln: Eine Demonstration verläuft von 12:00-15:00 Uhr entlang der Strecke Karl-Marx-Straße, Thomasstraße, Mittelweg, Thomashöhe, Morusstraße, Werbellinstraße, Hermannstraße und Herrfurthstraße bis zur Oderstraße.

Ostersamstag

In der Zeit von 13:00-19:00 Uhr kann es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Fahrzeugkorsos entlang der Strecke Böhlener Straße (P&P-Platz von U Hönow), Louis-Lewin-Straße, Riesaer Straße, Jenaer Straße, Heinrich Grüber Straße, Ingolstädter Straße, Am Rosenhag, Hönower Straße, Wilhelmsmühlenweg, Heinrich-Grüber-Straße, Gutenbergstraße, Gülzower Straße, Hellersdorfer Straße, Alte Hellersdorfer Straße, Gothaer Straße, Eisenacher Straße, Hasenholzer Allee, Zinndorfer Straße, Blumberger Damm, Elisabethstraße, Oberfeldstraße, Öseler Straße, Eckermannstraße, Cecilienstraße, Wuhlestraße, Buckower Ring, Garzauer Straße, Cecilienstraße, Bodo-Uhse-Straße, Peter-Huchel-Straße, Iselbergstraße, Am Baltenring und Grottkauer Straße bis zur Neuen Grottkauer Straße kommen. Kreuzberg: Von ca. 12:00-16:00 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration mit mehreren hundert erwarten Teilnehmenden zu Verkehrsstörungen entlang der Strecke Oranienplatz, Oranienstraße, Manteuffelstraße, Reichenberger Straße, Ohlauerstraße, Hobrechtbrücke, Bürknerstraße, Kottbusser Damm, Kottbusser Straße, Kottbusser Tor, Adalbertstraße und Oranienstraße zurück zum Oranienplatz.

Um 12:00 Uhr beginnt auf dem Bebelplatz eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden. Der Zug führt bis abends u.a. über Unter den Linden, Wilhelmstraße, Luisenstraße, Invalidenstraße und Gartenstraße zur Bernauer Straße. Neukölln bis Kreuzberg: Am Rathaus Neukölln (Karl-Marx-Straße) beginnt um 16:00 Uhr eine Demonstration. Die Strecke führt über Erkstraße, Sonnenallee und Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor.

Ostersonntag

Aufgrund eines Fußballspiels im Stadion An der Alten Försterei (Beginn 17:30 Uhr) kommt es im Bereich An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Verkehrseinschränkungen. Zur Anreise bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Tiergarten bis Friedrichshain: Ein Fahrradkorso führt in der Zeit von 13:00-16:00 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke Altonaer Straße, Großer Stern, Straße des 17 Juni, Ernst-Reuter-Platz, Bismarckstraße, Kaiserdamm, Messedamm, Neue Kantstraße, Kantstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Lewishamstraße, Brandenburgische Straße, Hohenzollerndamm, Nachodstraße, Hohenstaufenstraße, Pallasstraße, Goebenstraße, Yorckstraße, Gneisenaustraße, Südstern, Hasenheide, Hermannplatz, Sonnenallee, Dammweg, Köpenicker Landstraße, Bulgarische Straße, Alt Treptow, Puschkinallee, Elsenstraße, Elsenbrücke, Stralauer Allee und Mühlenstraße bis zum Mercedes-Benz-Platz.

Ostermontag:

In der Zeit von 17:45-20:30 Uhr findet eine Demonstration entlang der Strecke Elcknerplatz, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Alt-Köpenick, Müggelheimer Straße, Pablo-Neruda-Straße, Müggelheimer Straße, Wendenschloßstraße, Landjägerstraße, Amtsstraße, Müggelheimer Straße, Kietzer Straße und Grünstraße bis zum Schloßplatz Köpenick statt. Marzahn: Ein Aufzug verläuft von 10:30-14:00 Uhr von der Allee der Kosmonauten in Höhe Schragenfeldstraße über Hinter der Mühle, Alt-Marzahn, Landsberger Allee, Neufahrwasserweg und Landsberger Allee zur Marzahner Promenade.

Eine Demonstration startet um 17:45 Uhr auf der Breiten Straße. Sie zieht über Berliner Straße und Schönhauser Allee zur Stargarder Straße. Tegel: In der Zeit von 17:30-21:30 Uhr findet eine Demonstration entlang der Strecke Berliner Straße, Veitstraße, Buddestraße, Grußdorfstraße, Berliner Straße, Am Tegeler Hafen, Medebacher Weg und Alt-Tegel bis Berliner Straße statt.

Die S-Bahn meldet

Die Linie ist von 00:30 Uhr bis 19.04.2022, ca. 01:30 Uhr zwischen Hennigsdorf und Alt Reinickendort unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz. S26: Die Linie ist von 01:00 Uhr bis 19.04.2022, ca. 01:30 Uhr zwischen Potsdamer Platz und Waidmannslust unterbrochen. Fahrgäste steigen bitte auf die S1 um.

