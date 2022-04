4:0 gegen Kölner Haie: Eisbären Berlin stehen im Halbfinale

Berlin. Die Eisbären Berlin haben das Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Am Donnerstagabend siegte der Titelverteidiger gegen die Kölner Haie mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und gewann damit die im Modus Best-of-Five ausgetragene Viertelfinal-Serie mit 3:0. Zach Boychuk steuerte zwei Tore zum souveränen Erfolg bei, außerdem trafen Manuel Wiederer und Giovanni Fiore für die Hauptstädter.

Vor 13.717 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof setzten Berliner die Gäste von Beginn an mit energischem Forechecking unter Druck und gingen durch Wiederers Treffer früh in Führung. Danach blieben die Hausherren deutlich überlegen, vermochten es aber lange nicht, ihre zahlreichen klaren Chancen zu verwerten.

Erst im zweiten Drittel gelang es Boychuk, den Vorsprung auszubauen, als die Berliner in Überzahl spielten. Die Kölner, die bis dahin weitgehend harmlos waren, taten nun mehr für die Offensive. Doch Eisbären-Goalie Mathias Niederberger verhinderte mit einigen starken Paraden den Anschlusstreffer, ehe Boychuk im Schlussabschnitt mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung sorgte. Fiore traf zum Endstand, als die Gäste ihren Torhüter Justin Pogge zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-924209/2