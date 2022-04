Saison eröffnet: Berlin stellt seine Brunnen an

Am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg eröffneten die Berliner Wasserbetriebe am Gründonnerstag symbolisch die Brunnensaison 2022.

Wasser marsch: Stadtrat Oliver Schruoffeneger (v.l., Grüne), Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Wasserbetriebe-Vorstandschef Frank Bruckmann schalten den Zierbrunnen am Ernst-Reuter-Platz an.

Berlin. Es plätschert wieder aus Berlins Brunnen. Am Gründonnerstag wurden die städtischen Zierbrunnen offiziell aus dem Winterschlaf geholt. Den symbolischen Startknopf betätigten Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne), Charlottenburg-Wilmersdorfs Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) und Wasserbetriebe-Vorstandschef Frank Bruckmann am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg. In den nächsten Tagen und Wochen werden insgesamt 162 Zierbrunnen in acht Bezirken und stadtweit 186 Trinkbrunnen angeschaltet.

Die Berliner Wasserbetriebe übernehmen auch in diesem Jahr Service und Wartung der Plantschen, Bachläufe oder Fontänen in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Pankow, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick. Auch für die Pflege und Reparatur während der Wintermonate sind die Wasserbetriebe im Auftrag des Landes Berlin zuständig. „Jeder dieser Brunnen ist ein Unikat, auf dessen Spezialitäten sich unser Instandhaltungsteam einstellt“, sagte Frank Bruckmann von den Wasserbetrieben.

Jarasch (Grüne): Wasser mehr wertschätzen lernen

Mit heißer werdenden Sommern und teils absinkenden Grundwasserspiegeln wird das Thema Wasser immer wichtiger, wie Umweltsenatorin Jarasch betonte. „Wir werden weiter lernen müssen, noch wertschätzender damit umzugehen.“ Dabei übernähmen Berlins Brunnen eine wichtige Kühlfunktion für Mensch und Umwelt. Berlin brauche zudem mehr Grün, um sich an den Klimawandel anzupassen und lebenswert zu bleiben, sagte Jarasch.

Damit sich Berlin auch in den nächsten Jahren noch selbst mit Grundwasser versorgen kann, sei man derzeit in Gesprächen mit dem Land Brandenburg, so Jarasch. „Wir tun alles dafür, dass unsere Grundwasserversorgung, auch in den nächsten Jahren sicher ist, und wir es im Idealfall auch schaffen können, weiterhin Selbstversorger zu bleiben.“

Ernst-Reuter-Platz: 2019 wurde Schaden an Brunnenanlage entdeckt

Die symbolischen Startschuss der Brunnensaison auf dem Ernst-Reuter-Platz zu vollziehen, einem Platz, der durch seine Insellage als Kreisverkehr stets von tosendem Verkehr umgeben ist, begrüßte Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger sehr. Wenngleich es sich beim Ernst-Reuter-Platz eigentlich um einen „Nicht-Platz“ handele, so Schruoffeneger. „Wir als Bezirk bemühen uns seit einigen Jahren, diese Fläche wieder wahrnehmbar zu machen.“ In den kommenden Wochen zum Beispiel beginne die denkmalgerechte Sanierung der Bänke, die einst auf dem Platz standen und dorthin wieder zurückkehren sollen.

Dabei handelt es sich bei diesem 1956 bis 1960 gebauten Zierbrunnen um einen der größten der Stadt. In zwei eckigen Becken sprudeln jeweils mehr als 20 Fontänen. Im Jahr 2019 kam es in der Brunnenanlage, die sich unter dem Platz befindet, zu einem Wasseraustritt. Folglich mussten Kabel, Pumpen und Rohre erneuert werden. Seit 2020 wurden so etwa 120.000 Euro in die Erneuerung der Brunnentechnik am Ernst-Reuter-Platz gesteckt.

Wasserschwund bei Brunnen

Mit Blick auf das kostbare Gut Wasser muss inzwischen auch darüber nachgedacht, wie viel Wasser jedes Jahr verdunstet, wenn es durch die Brunnen fließt. Laut Wasserbetrieben müsse etwa beim Brunnen auf dem Ernst-Reuter-Platz alle drei bis vier Tage Wasser nachgespeist werden. Dann sei der Wasserstand bereits von ausgehend 20 auf etwa 15 Zentimeter gesunken. Bei den Wasserbetrieben vertritt man jedoch die Meinung, dass diese Mengen durchaus zu verantworten sind.

Wegen kleinerer und größerer Reparaturen sprudelt das Wasser noch nicht aus allen Brunnen, die durch die Wasserbetriebe betreut werden. Für manche Plätze und ihre Wasserflächen sind auch Umbauarbeiten geplant. Dort bleibt das Wasser teilweise gänzlich aus.

