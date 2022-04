Die Berliner Grünen sind stolz auf Nominierung von Lisa Paus

Berlin. Die Berliner Grünen begrüßen die Nominierung von Lisa Paus als Familienministerin. Paus war lange in der Berliner Landespolitik tätig, bevor sie 2009 in den Bundestag wechselte. Zehn Jahre lang saß sie im Berliner Abgeordnetenhaus, zuletzt als Haushalts- und Finanzexpertin. Bei den letzten beiden Wahlen zum Bundestag trat sie als Spitzenkandidatin der Grünen an und zog über die Liste ein. Den direkten Einzug verpasste sie, weil sie gegen den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) in Charlottenburg-Wilmersdorf verlor.

Die Berliner Grünen feiern die Nominierung Paus als Erfolg. Berlin sei jetzt auch in der Bundesspitze vertreten. „Ich freue mich sehr, dass Lisa Paus Bundesfamilienministerin wird“, sagte Fraktionschefin Silke Gebel. „Dass eine ausgewiesene Steuer- und Finanzexpertin Familienministerin wird, ist eine klare Ansage, dass sich strukturell was für Kinder, Jugendliche und Familien zum Positiven ändern wird.“ Sie sei sicher, dass Lisa Paus alle Familien in den Blick und stärken werde. „Gerade in Berlin, wo jedes dritte Kind in Armut aufwächst, brauchen wir für unsere Kinder und Jugendlichen eine starke, progressive Bundesministerin.“

Fraktionschef Werner Graf sieht in der Personalie eine „hervorragende Wahl“. „Sie hat immer für eine offene Gesellschaft und eine offensive Familien- und Frauenpolitik gekämpft“, sagte Graf. „Sie ist außerdem eine engagierte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und die Architektin der Kindergrundsicherung.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parteifreunde loben Paus als Kämpferin für soziale Gerechtigkeit

Die ehemalige Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne) begrüßt die Nominierung Lisa Paus ebenfalls. „So bedauerlich und ärgerlich ich den Rücktritt von Anne Spiegel finde, freue ich mich trotzdem über die Personalie Lisa Paus§, sagte Herrmann der Berliner Morgenpost. „Sie bringt viel politische Erfahrung mit, vertritt die Grundsätze einer diversen Gesellschaft und weiß um die Wichtigkeit einer finanziellen und sozialen Absicherung von Familien, Kindern und Jugendlichen.“ Herrmann gehört wie Paus dem linken Flügel ihrer Partei an.

Die stellvertretende Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Bahar Haghanipour (Grüne) sieht Paus als Streiterin für Frauenrechte. „Lisa Paus ist eine klare Feministin, sie wird viel für Familien erreichen“, sagte Haghanipour. „Ich freue mich über die Wahl.“

Lisa Paus ist 53 Jahre alt, alleinerziehende Mutter. Der Ehemann starb vor neuen Jahren an Krebs. Sie stammt aus Rheine in Westfalen und studierte Volkswirtschaft und Politik an der Freien Universität Berlin. Seit 1995 ist sie bei den Grünen aktiv. Sie gilt als Angehörige des linken Flügels in der Partei.