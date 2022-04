9-Euro-Ticket: Vorbereitungen beim Verkehrsverbund laufen

Berlin. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) bereitet sich auf die Einführung des 9-Euro-Tickets vor. Es soll sowohl digital über die Apps der Verkehrsunternehmen als auch in klassischer Form am Automaten und in Verkaufsstellen zu haben sein, wie der VBB am Donnerstag mitteilte.

Vorgesehen ist, dass es bei den Verkehrsunternehmen im Verbund gekauft werden kann, in Berlin beispielsweise bei der BVG und der S-Bahn Berlin, in Brandenburg bei den örtlichen Nahverkehrsanbietern. Der Verkauf der Tickets, die für 9 Euro pro Monat für einen Zeitraum von 90 Tagen zu haben sein sollen, könne sehr schnell beginnen, sobald letzte Details durch Bund und Länder geklärt seien.

Als Starttermin ist der 1. Juni geplant. "In den Unternehmen und im Verbund laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren", so der VBB. Das Interesse sei bereits jetzt groß, wie Anfragen beim VBB und den beteiligten Unternehmen zeigten. Das 9-Euro-Ticket war von der Bundesregierung als Teil des zweiten Energie-Entlastungspaketes beschlossen worden.

