Polizeieinsatz Überfall erfunden: Polizei rückt in Aaron Troschkes Späti an

Berlin. Der Youtuber und Moderator Aaron Troschke bekommt offenbar Ärger mit der Berliner Polizei. Am Mittwoch wurde per Notruf ein Überfall auf den Spätkauf des 32-Jährigen an der Langhansstraße in Weißensee gemeldet. „Gegen 16.40 Uhr teilte eine bislang unbekannte Person mit, dass sie sich in einem Lagerraum eines Kiosks in der Langhansstraße versteckt hätte, da dieser gegenwärtig von mehreren Menschen überfallen würde“, hieß es von der Polizei am Donnerstag.

Das war jedoch offensichtlich gelogen. „Nach gründlicher Absuche der Räume sowie der Überprüfung eines im Kiosk angetroffenen Mitarbeiters war wenige Momente später klar: Die geschilderte Gefahrensituation wurde erfunden“, so die Polizei weiter. Daher wurden Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gestellt – letzteres, da die Polizei mit Blaulicht und Sirene zum mutmaßlichen Tatort fuhr.

Livestream über Troschkes Youtube-Kanal „Hey Aaron!!!"

Inwieweit Troschke selbst involviert oder zum Zeitpunkt anwesend war und ob er den Notruf wählte, war am Donnerstag unklar. Ein 24 Jahre alter Zeuge gab laut Polizei an, dass alles, was zu diesem Zeitpunkt in dem Spätkauf stattfand „Teil eines Online-Projektes sei, das über ein Live-Streaming-Videoportal mit der Öffentlichkeit geteilt würde“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Liveübertragung wurde anschließend beendet. Der Stream soll über Troschkes Youtube-Kanal „Hey Aaron!!!“ verbreitet worden sein. Dort war am Donnerstag jedoch keine Aufzeichnung mehr davon zu sehen.

Troschke wurde 2012 durch seine Teilnahme an der „RTL“-Sendung „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch bekannt, wo er 125.000 Euro gewann.

Mehr Polizeimeldungen aus Berlin: