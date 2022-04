Feuerwehreinsatz Brand in Dachstuhl von Sechsgeschosser in Charlottenburg

Berlin. Der ausgebaute Dachstuhl eines sechsgeschossigen Wohnhauses ist in Charlottenburg am Mittwoch in Brand geraten. 130 Kräfte löschten die Flammen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand. 13 Menschen aus dem Haus in der Arcostraße wurden vom Rettungsdienst untersucht. Die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Die Feuerwehr machte keine Angaben zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-913654/2

