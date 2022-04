Blick in die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche

Kirchen Karfreitag in Berlin: Diese Gottesdienste finden statt

Seit mehr als 1600 Jahren gilt Ostern als bedeutendster christlicher Feiertag. Das Fest zu Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu richtet sich nach dem jüdischen Pessachfest und fällt in der Westkirche immer auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Deshalb fällt dieses Jahr Ostern sehr spät, der erste Frühlings-Vollmond zeigt sich erst am 16. April.

Einen Tag vorher finden am 15. April in den rund 300 evangelischen Kirchen Berlins und den rund 100 katholischen Kirchen Karfreitags-Gottesdienste statt, am 17. April die Ostern-Gottesdienste.

Nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen Anfang April gelten keine Nachweispflicht für Impfungen oder Tests und auch keine Maskenpflicht. Die Kirchen empfehlen dennoch allgemein das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, insbesondere bei Chorgottesdiensten FFP2-Masken, und bitten, weiterhin auf Abstand zu achten.

Evangelische Gottesdienste

Marzahn-Hellersdorf

Evangelische Kirche Berlin-Malchow, Dorfstraße 37A, Hellersdorf: 9.30 Uhr

Kreuzkirche Mahlsdorf-Nord, Albrecht-Dürer-Str. 35, Hellersdorf: 10.30 Uhr

Neukölln

Dorfkirche Alt-Buckow, Alt-Buckow 36, Neukölln: 9.30 Uhr (mit Abendmahl)

Reinickendorf

Waldkirche Heiligensee, Stolpmünder Weg 35, Reinickendorf: 9.30 Uhr (mit Musik und Abendmahl)

Evangelische Hoffnungskirche, Tile-Brügge-Weg 49-53, Tegel: 15 Uhr

Lichtenberg

Alte Pfarrkirche Lichtenberg, Loeperplatz/Möllendorffstraße, Lichtenberg 9.30 Uhr (mit Abendmahl)

Mitte

St. Marienkirche Mitte, Karl-Liebknecht-Straße 8, Mitte, 10 Uhr (mit Prozession)

Zionskirche, Zionskirchplatz, Mitte: 10 Uhr

Kapelle der Versöhnung, Bernauer Str. 4, Mitte: 10 Uhr

Heilige-Geist-Kirchengemeinde, Perleberger Str. 36, Tiergarten: 15 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf

Kirche Am Hohenzollernplatz, Nassauische Straße 67, Wilmersdorf: 10 Uhr

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Breitscheidplatz, Charlottenburg: 10 Uhr

Ev. Gem. Neu-Westend, Eichenallee 51, Charlottenburg: 10 Uhr (Kindergottesdienst)

Steglitz-Zehlendorf

Ev. Paulus-Kirche Lichterfelde, Hindenburgdamm 101, Steglitz: 10 Uhr

Ev. Kirche Nikolassee, Kirchweg 21, Zehlendorf: 10 Uhr

St. Annen-Kirche Dahlem, Königin-Luise-Str./Pacelliallee, Dahlem: 11 Uhr

Ev. Paul-Schneider-Kirche, Belßstraße 88, Lankwitz: 11 Uhr (mit Abendmahl)

Pankow

St. Nikolai-Kirche Spandau, Reformationsplatz 1, Spandau: 10 Uhr

Dorfkirche Rosenthal, Hauptstraße 149,Pankow: 10 Uhr

Hoffnungskirche, Elsa-Brändström-Straße 33, Pankow: 10 Uhr (mit Abendmahl)

Gethsemanekirche, Stargarder Str. 77, Prenzlauer Berg: 11 Uhr

Spandau

Ev. Dorfkirche, Kladower Damm 369, Kladow: 10 Uhr

Ev. Weinbergkirchengemeinde, Laurentiuskirche, Heerstraße 367, Spandau: 15 Uhr

Friedrichshain-Kreuzberg

Offenbarungskirche, Simplonstraße 31, Friedrichshain: 10.30 Uhr (mit Abendmahl)

St. Lukas Kirche, Bernburger Str. 3-5, Kreuzberg: 15 Uhr (Orgelmusik)

Treptow-Köpenick

Ev. Christuskirche Oberschöneweide, Firlstraße. 16, Treptow: 11 Uhr

Tempelhof-Schöneberg

Glaubenskirche Tempelhof, Friedrich-Franz-Straße 9, Tempelhof: 11 Uhr

Apostel-Paulus-Kirche, Grunewaldstraße 77a, Schöneberg: 11 Uhr

Katholische Gottesdienste

Pankow

St. Josef, Behaimstraße 39 Weißensee, 10 Uhr (Kinderkreuzweg)

Friedrichshain-Kreuzberg

St. Bonifatius, Yorckstraße 88 C, Kreuzberg 10 Uhr (Kinderkreuzweg)

Reinickendorf

Maria Gnaden, Hermsdorfer Damm 195, Reinickendorf: 11 Uhr (Kreuzweg für Familien mit Kindern)

Tempelhof-Schöneberg

St. Matthias, Goltzstraße 29, Schöneberg: 11 Uhr (Kinderkreuzweg)

Kirche Herz Jesu, Friedrich-Wilhelm-Str. 70/71, Tempelhof: 15 Uhr

Mitte

St. Joseph, Müllerstraße 161, Mitte: 15 Uhr (Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn mit Erzbischof Heiner Koch und dem Vokalensemble der Sankt Hedwigs-Kathedrale)

Charlottenburg-Wilmersdorf

St. Canisius, Witzlebenstraße 30, Charlottenburg: 15 Uhr

Spandau

Maria Hilfe der Christen, Flankenschanze 43, Spandau: 10 Uhr (Kreuzweg für Kinder), 15 Uhr (Karfreitagsliturgie)

Neukölln

St. Dominicus, Lipschitzallee 74, Neukölln: 15 Uhr

Treptow-Köpenick

St. Josef, Lindenstraße 43, Köpenick: 15 Uhr

Marzahn-Hellersdorf

Von der Verklärung des Herrn, Neufahrwasserweg 8, Marzahn; 15 Uhr

Lichtenberg

St. Mauritius, Mauritiuskirchstraße 1, Lichtenberg: 15 Uhr