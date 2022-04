Feuerwehreinsatz Autohäuser in Berlin-Lichtenberg brennen

Berlin. Nach einem Feuer auf dem Gelände zweier Autohäuser in Berlin-Lichtenberg ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ein Straßenbahnfahrer habe in der Nacht zu Mittwoch beim Vorbeifahren in der Hansastraße mehrere brennende Autos bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach das Feuer. Nach den Angaben vom Mittwoch wurden sechs Fahrzeuge sowie eines der Autohäuser beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

