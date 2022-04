Cottbus. Ein Wagen ist auf der Autobahn 15 zwischen Cottbus Süd und Roggosen (Niederlausitz) vollständig ausgebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte, wurde dabei am Dienstagabend niemand verletzt. Warum das Auto während der Fahrt in Flammen aufging, müsse nun bei der Untersuchung des Wracks geklärt werden. Ein technischer Defekt sei eine mögliche Ursache.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-902428/2

