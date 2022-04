S-Bahn Berlin: Einschränkungen auf vier Linien

Berlin. Wegen eines Schienenbruchs am Anhalter Bahnhof in Mitte müssen Fahrgäste der Berliner S-Bahn am Mittwochmorgen mit Einschränkungen rechnen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S25 und S26, teilte S-Bahn Berlin GmbH mit. Gegen 6 Uhr war die Störung zwar behoben, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) twitterte, aber der Verkehr auf den genannten Linie sei noch immer unregelmäßig.

Die S1 verkehrt zwischen Wannsee und Anhalter Bahnhof sowie zwischen Potsdamer Platz und Frohnau/Oranienburg.

verkehrt zwischen Wannsee und Anhalter Bahnhof sowie zwischen Potsdamer Platz und Frohnau/Oranienburg. Fahrgäste der S2 können zwischen Priesterweg und Yorckstraße/Potsdamer Platz sowie zwischen Nordbahnhof und Buch/Bernau fahren.

können zwischen Priesterweg und Yorckstraße/Potsdamer Platz sowie zwischen Nordbahnhof und Buch/Bernau fahren. Die Linien S25 und S26 fahren zwischen Teltow Stadt und Südkreuz, die S25 zudem auch zwischen Potsdamer Platz und Hennigsdorf.

#S1, #S2, #S25 und #S26 Nach einem Schienenbruch im Bereich #Anhalter_Bahnhof kommt es auf den Linien S1, S2, S25 und S26 noch zu Verspätungen und Ausfällen. Wir bitten um Entschuldigung. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) April 13, 2022

