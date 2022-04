Franziska Giffey erwartet Flüchtlingswelle nach Ostern

Jeden Tag kommen Tausende überwiegend weibliche Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof an.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erwartet einen erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine. „Wir rechnen mit einer Zunahme, weil sich die Lage in der Ukraine verschärft“, sagte Giffey. Derzeit kommen rund 3000 Flüchtlinge pro Tag am Hauptbahnhof an. Die Zahl könnte aber schnell ansteigen, wenn der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert.

Bislang haben sich 44.000 Menschen für einen Aufenthaltstitel bei den Behörden registriert, allein in der vergangenen Woche waren es 14.000. Giffey geht davon aus, dass es sich dabei auch um diejenigen Menschen handelt, die sich schon länger in der Stadt bei Familie und Freunden aufhalten und sich jetzt in das offizielle Aufenthaltsverfahren begeben. Nach den ersten turbulenten Wochen hat sich die Situation in Berlin den Angaben Giffeys zufolge aktuell beruhigt. Das sei vor allem dank des neuen Ankunftszentrums auf dem ehemaligen Flughafen Tegel der Fall. Hier können täglich bis zu 10.000 Flüchtlinge registriert und gegebenenfalls auf andere Bundesländer verteilt werden. Rund zehn Busse verlassen Tegel derzeit pro Tag in Richtung anderer Bundesländer.

Einbürgerungsamt soll in Berlin gegründet werden

Dennoch ist die Zahl derjenigen, die in Berlin bleiben wollen, deutlich höher. Berlin nimmt derzeit rund 13 Prozent der Flüchtlinge auf, laut bundesweitem Verteilungsplan müssten es nur 5,3 Prozent sein. Insgesamt wird damit gerechnet, dass bis zu 100.000 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt bleiben werden. Um Einbürgerungsverfahren mittelfristig zu beschleunigen, verständigte sich der Senat am Dienstag auf die Gründung eines zentralen Einbürgerungsamtes. Bislang werden die Verfahren in den Bezirken bearbeitet. Von der Einrichtung des Amtes verspricht sich die Regierende Bürgermeisterin eine deutliche Beschleunigung der Verfahren. Der Senat hat dazu eine Projekteinheit gegründet. Das Amt soll dem Landeseinwanderungsamt angegliedert werden, aber ein eigenes Gebäude erhalten. Mitte kommenden Jahres soll der Startschuss dafür fallen.

Als erfreulich bezeichnete Giffey, dass bereits 6000 geflüchtete Kinder und Jugendliche Kitas, Willkommensklassen oder reguläre Schulen besuchten. 829 Kinder werden demnach derzeit in 27 Willkommensklassen unterrichtet, 1024 nehmen am Regelunterricht teil und etwa 4000 Kinder besuchten Kitas. Allein in der vergangenen Woche seien 600 Kinder in Schulen angemeldet worden. „Wir stemmen das durch Zusammenrücken“, sagte Giffey.

Außerdem bereitet der Senat die Einrichtung von 50 Willkommensklassen an Berufsschulen vor. Hier sollen Jugendliche und junge Erwachsene unterrichtet werden, die kurz vor einem Schulabschluss stehen oder die Schule bereits verlassen haben. 300 Ukrainerinnen haben sich nach Angaben Giffeys bislang bei der Bildungsverwaltung für eine Tätigkeit im Bildungswesen beworben. Dabei handele es sich vor allem um Frauen, die bereits über Deutschkenntnisse verfügten und als Quereinsteigerinnen eingestellt werden könnten, sagte Giffey.

80 Prozent der Gasbezieher sind private Haushalte

Trotz der angespannten Lage auf dem Energiemarkt, ist die Versorgung Berlins derzeit nicht in Gefahr. „Wir nehmen die Situation ernst und spüren Auswirkungen“, sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) am Dienstag. „Aber wir befinden uns nicht im Krisenfall.“ 80 Prozent der Berliner Gasbezieher sind demnach private Haushalte oder Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Sie sind gesetzlich besonders geschützt. Zunächst müssten andere Bereiche auf Gaslieferungen verzichten, sollte es zu Lieferengpässen kommen. Die energieintensive Industrie sei insgesamt in Berlin mit einem Anteil von 6,3 Prozent deutlich weniger vertreten als im Bundesdurchschnitt.

Auch beim Öl und bei der Kohle ist nach Angaben des Wirtschaftssenators keine Versorgungskrise absehbar. Zwar werde der Nordosten Deutschlands überwiegend durch die „Druschba“-Pipeline aus Russland beliefert, die Raffinerien in Schwedt und Leuna bereiteten sich derzeit aber darauf vor, Rohöl aus anderen Leitungen, zum Beispiel über Rostock, zu erhalten. Es könnten auch Öllieferungen aus anderen Standorten erfolgen. Allerdings würde eine Umstellung der Logistik voraussichtlich zu höheren Preisen führen. „Die Lastwagen wären dann etwas länger unterwegs“, sagte Schwarz.

Bei Kohle sei Ausstieg aus russischen Importen bereits im Gange. So habe Vattenfall beschlossen, keine Kohle mehr aus Russland zu importieren. Ab dem 1. August tritt europaweit ein Embargo für russische Kohle in Kraft. Der Senat arbeite derzeit daran, die Lieferquellen für Energie zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von Russland zu senken. Bislang erhielt Deutschland 55 Prozent der Gaslieferungen aus Russland, aktuell sind es noch 44 Prozent. Bis zum Jahresende sollen es noch 30 Prozent sein. Mittelfristig ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien geplant, außerdem soll die Wärmewende vorangetrieben werden.

Wirtschaft vor allem Probleme bei den Lieferketten

Die Verwaltung habe zudem geprüft, ob der seit sechs Jahren stillgelegte Gasspeicher am Olympiastadion wieder reaktiviert werden könne. Da die Rückbauarbeiten aber bereits weit fortgeschritten seien, ist das keine Option, sagte Schwarz. Zudem sei die Speicherkapazität im Vergleich zu den bestehenden Gasspeichern gering. 35 Prozent des Öls kommt aktuell aus Russland, dies soll bis zum Jahresende halbiert werden. Laut einer Befragung der Berliner Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie unter kleinen und mittleren Unternehmen befürchtet die Wirtschaft vor allem Probleme bei den Lieferketten und Zahlungen über das internationale Zahlungssystem Swift. Der Umfrage zufolge spüren 17 Prozent schon seit Kriegsbeginn Auswirkungen auf den Umsatz. Jedes dritte Unternehmen ist bereits von Lieferkettenproblemen betroffen. Außerdem bestünden Sorgen, den Fachkräftebedarf decken zu können.