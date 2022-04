Neun von zehn Kraftstoffdiebstählen bleiben unbestraft

In Berlin gab es seit 2017 mehr als 23.000 Fälle von Kraftstoffdiebstahl. In fast 90 Prozent der Fälle wurden die Verfahren eingestellt.

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine steigen auch in Deutschland die Spritpreise. Diebe haben es nicht erst seitdem auf die Kraftstoffe abgesehen (Symbolbild).

Berlin. Spritdiebe haben in aller Regel offenbar wenig zu befürchten. Von den 23.151 Verfahren, die nach Anzeigen seit 2017 eingeleitet wurden, sind 20.646 vor Anklageerhebung eingestellt worden. Das entspricht eine Quote von 89,2 Prozent. In 16.496 Fällen (71,3 Prozent) war der Grund, dass der Täter oder die Täterin nicht ermittelt werden konnte. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Karsten Woldeit hervor.

In den übrigen eingestellten Verfahren wurde von einer Anklageerhebung abgesehen, nachdem gegen den Beschuldigten bestimmte Weisungen wie Geldzahlungen an gemeinnützige Einrichtungen erlassen wurden. In insgesamt 2101 Fällen reichten die Beweise nicht für eine Anklage aus.

Unabhängig vom Ausgang konnten bei weniger als einem Viertel der Verfahren konkrete Tatverdächtige ermittelt werden – laut Innenverwaltung nur in 5238 Fällen. In lediglich 221 Fällen kam es bis zum Stichtag 24. März 2022 zu einer Verurteilung – zumeist zu einer Geldstrafe (207). Sieben Angeklagte erhielten eine Freiheitsstrafe mit und drei eine ohne Bewährung. Vier weitere wurden zu einer Jugendstrafe beziehungsweise zu Jugendarrest verurteilt.

Kraftstoffdiebe benutzen oft gestohlene Kennzeichen

Vor allem seit die Spritpreise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine gestiegen sind, scheint Kraftstoffdiebstahl auch bei uns Konjunktur zu haben. Zumindest ist seitdem eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Bisher galt es als eher ungewöhnlich, dass die Täter mitten in der Stadt zuschlagen, hatten sie doch bisher eher Autobahntankstellen im Visier.

Für Aufsehen sorgte jedoch ein Vorfall am 29. März an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg: Ein Unbekannter tankte sein Auto voll und füllte noch zwei Kanister, bevor er ohne zu bezahlen davon raste. Insgesamt 302 Liter Diesel soll er so erbeutet haben. Allerdings blieb es beim Versuch, da er auf der Flucht mit einem Bus zusammenstieß und sich zu Fuß ohne Beute entfernte. Das Auto mit den gestohlenen Kennzeichen ließ er zurück.

Laut Hans-Joachim Rühlemann, Vorstand des Verbands des Garagen- und Tankstellengewerbes (VGT), handelt es sich meist um professionelle Diebe. Sie würden Kennzeichen von baugleichen Wagen abschrauben und an ihren anbringen. Daher sei die Aufklärungsquote trotz Videoüberwachung sehr gering, wie Rühlemann in der vergangenen Woche der Berliner Morgenpost sagte. Der Tankstellenpächter würde allerdings vom Verpachtungsunternehmen zumeist eine Erstattung erhalten.

Spritdiebe haben es auch auf Lkw abgesehen

Aber nicht nur Tankstellen sind im Visier der Kraftstoffdiebe. Auch aus Lastwagen werde Diesel entwendet. Grund dafür ist nach Ansicht des Bundesverband Spedition und Logistik neben den steigenden Spritpreisen auch, dass es zu wenig geschützte Parkplätze gibt. Ein Sprecher fordert daher mehr Videoüberwachung etwa an Autobahnparkplätzen und bessere Kontrollen.