Der 39-Jährige soll sechs Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. Die Ermittler gehen von einem linksradikalen Hintergrund aus.

Ein von der Feuerwehr gelöschtes Auto in Berlin (Archivbild).

Staatsanwaltschaft Autos in Kreuzberg angezündet: Anklage gegen 39-Jährigen

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung an sechs Kraftfahrzeugen Anklage gegen den 39-jährigen Thomas K. vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin erhoben.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, am 26. Oktober und 20. November 2021 in Kreuzberg Brandsätze und Räucherstäbchen auf die Reifen von hochwertigen Fahrzeugen gelegt und entzündet zu haben. Dabei habe er das Ziel gehabt, ein zeitverzögertes Feuer zu verursachen, welches das Fahrzeug vollständig zerstören oder zumindest großteils beschädigen sollte.

Autobrände in Berlin-Kreuzberg: Hinweise auf linksradikales Milieu

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann ein politisches Motiv. Da Hinweise auf einen linksradikalen Hintergrund vorlagen, hatte der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die Bearbeitung der Fälle übernommen.

Laut Tatvorwurf brannten zwei Autos vollständig nieder, bei vier Fahrzeugen konnten schnelles Eingreifen der Polizei und unverzügliche Löscharbeiten der Feuerwehr den Vollbrand verhindern. Bei zwei Autos lösten die Brandsätze kein Feuer aus. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Angeschuldigte befindet sich seit dem 9. Dezember 2021 in Untersuchungshaft.

Autobrände in Berlin: Die meisten Brandstiftungen gelten als unpolitisch

In Berlin haben in den vergangenen Monaten immer wieder Autos gebrannt, statistisch gesehen sind es sogar zwei pro Tag. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus. Nur selten können dabei Tatverdächtige ermittelt werden.

Eine politische Motivation ist laut Ermittlern bei vielen Brandstiftungen nicht nachweisbar. Die meisten Brandstiftungen gelten vielmehr als unpolitisch, das heißt, die Motive sind Vandalismus, Rache- und Eifersuchtsakte, Versicherungsbetrug – oder aber durch die Flammen sollen Spuren an dem Fahrzeug zerstört werden, da es möglicherweise für das Begehen einer Straftat genutzt wurde.