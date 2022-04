Corona-Test Betrug Hälfte bundesweiter Verfahren in Berlin

Von den bundesweit 642 Verfahren wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in Corona-Testcentern werden 347 in Berlin geführt.

Berlin. Mehr als die Hälfte aller Verfahren, die bundesweit wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Tests geführt werden, beschäftigen die Berliner Behörden. Insgesamt sind 347 Fälle in Bearbeitung, wie das Berliner Landeskriminalamt (LKA) der Berliner Morgenpost bestätigte. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet. Demnach sind es in ganz Deutschland 642 Verfahren.

Gegen wie viele Personen in Berlin in diesem Zusammenhang ermittelt wird, konnte das LKA nicht sagen. Zum Teil gäbe es in einem Fall einen, zum Teil auch mehrere Verdächtige. Unter Umständen könne aber auch eine Person in mehreren Fällen verdächtig sein. Den Schaden schätzt das LKA auf rund 24 Millionen Euro – eine konservative Schätzung anhand großer Verfahren, wie es heißt.

Im Frühjahr 2021 wurden in Berlin die sogenannten kostenlosen Bürgertests eingeführt. Überall in der Stadt eröffneten Testcenter teils in Apotheken, in Containern oder Zelten auf der Straße oder in leerstehenden oder temporär geschlossenen Geschäften. Schnell mischten sich auch schwarze Schafe unter die Betreiber und rechneten die Kosten für Tests ab, die nie durchgeführt wurden. Die Dunkelziffer wird als enorm hoch eingeschätzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bande soll über zehn Monate 30.000 Euro zu viel abgerechnet haben

Allein eine Bande soll so mehrere Millionen erschlichen haben. Zwischen Mai 2021 und Februar 2022 soll sie pro Tag für 18 Corona-Testzentren gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 30.000 Euro zu viel abgerechnet haben. Am 1. April durchsuchte die Berliner Polizei in diesem Zusammenhang mehrere Räume und vollstreckte im Auftrag der Staatsanwaltschaft zwei Haftbefehle gegen den mutmaßlichen Kopf der Bande und seine Schwester. Über sechs Millionen Euro sollen auf das Konto eines weiteren mutmaßlichen Mittäters in die Türkei überwiesen worden sein.

Immer wieder hatten Berliner Gesundheitspolitiker eine Verschärfung der Kontrollen für Testzentren gefordert. Kritisiert wurde vor allem das Verbot, der KV personenbezogene Daten zu senden. Die könne so nicht nachvollziehen, wer sich testen ließ. Zudem wurde bekannt, dass die Vergabe der offiziellen Teststellen an die Firma 21Dx rechtswidrig war.