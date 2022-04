Berlin verzeichnet unerwartet hohe Steuereinnahmen

Berlin hat im ersten Quartal dieses Jahres deutlich höhere Einnahmen erzielt als im Vorjahreszeitraum. Konkret flossen 7,636 Milliarden Euro in die Landeskasse, davon 7,231 Milliarden Euro aus Steuern, wie die Finanzverwaltung mitteilte. Dies war ein Zuwachs um 28,3 Prozent oder 1,684 Milliarden Euro gegenüber dem ersten Quartal 2021. Dieses fiel allerdings wegen der Corona-Pandemie außerordentlich schwach aus, berichtet dpa.

„Wir sollten uns nicht täuschen lassen von den gestiegenen Einnahmen, die auf den ersten Blick sehr erfreulich sind. Diese Entwicklung wird nicht von Dauer sein“, sagte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne). Ein Effekt für den starken Anstieg sei, dass viele Selbstständige und Unternehmer im vergangenen Jahr wegen der Pandemie und der Einschränkungen ihre Steuerschuld stunden konnten und diese jetzt nachzahlten. Außerdem habe es mehrere Steuergroßfälle bei Einzelsteuern gegeben. Das betreffe sowohl Unternehmensverkäufe als auch große Erbschaften.

Trotz der positiven Entwicklung in den ersten drei Monaten sei die Einnahmesituation des Landes weiterhin schwer planbar, hieß es weiter. Denn es zeichneten sich dämpfende Effekte ab. „In der näheren Zukunft sehen wir erhebliche Risiken für den Landeshaushalt. Dafür sollten wir Vorsorge treffen und klare Prioritäten bei den öffentlichen Ausgaben setzen,“ sagte Wesener. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die Finanzverwaltung einen Rückgang der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr. Sie plant mit Gesamteinnahmen von 26,111 Milliarden Euro – das wäre ein Rückgang um 176 Millionen Euro im Vergleich zu 2021.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine hat, ist unklar

Insbesondere der russische Angriffskrieg in der Ukraine dämpfe die Erwartungen an die Einnahmenentwicklung und erschwere jegliche Prognosen, so die Finanzverwaltung weiter. So ist noch vollkommen unklar, wie viele Kriegsflüchtlinge in der Stadt untergebracht werden müssen und wie genau die Kosten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt würden.

Der Sachverständigenrat hatte zuletzt seine Konjunkturprognosen deutlich von 4,6 auf 1,8 Prozent Wachstum gesenkt. Gleichzeitig steigt in Folge des Krieges die Inflation, derzeit auf mehr als sieben Prozent. Zudem schwächten absehbare Gesetzgebungsvorhaben des Bundes, darunter das Steuerentlastungsgesetz, die Einnahmesituation des Landes. So steigen die Freibeträge bei der Einkommenssteuer und die Pendlerpauschale wird erhöht.

Auch die Corona-Folgekosten lassen sich noch nicht genau beziffern. Dabei geht es um den Verlustausgleich für Landesunternehmen, und einen Neustart der Berliner Wirtschaft durch Investitionen. Die von Corona schwer getroffenen Landesbetriebe müssen voraussichtlich in den kommenden beiden Jahren mit 1,2 Milliarden Euro gestützt werden, um ihre Verluste auszugleichen beziehungsweise Investitionen zu stemmen.

Haushaltsentwurf sieht rund 37 Milliarden Euro vor

Größter Einzel-Empfänger ist die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB). Der Berliner Anteil an der finanziellen Rettung der FBB liegt zunächst bei 437 Millionen Euro. Es folgt die Tegel Projekt GmbH, die 373 Millionen Euro für die Entwicklung des ehemaligen Flughafengeländes vom Land bekommt. Der Krankenhauskonzern Vivantes ist mit 260 Millionen Euro dabei, die Messe mit 45 Millionen Euro. Der Rest der Zuschüsse verteilt sich auf kleinere Landesfirmen.

Der Haushaltsentwurf des Senats, der derzeit im Abgeordnetenhaus beraten wird, sieht für die kommenden beiden Jahre insgesamt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 37 Milliarden Euro vor – so viel wie nie zuvor. Ein Drittel davon fließt in die Bezirke, den größten Einzelhaushalt verwaltet Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) mit fünf Milliarden Euro.

Vor dem Hintergrund der unsicheren Finanzsituation hat der Senat beschlossen, die geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Stadt zu priorisieren. Das heißt, nicht alle notwendigen Investitionen werden auch zeitnah erfolgen. Leidtragende sind das ICC, die Zentrale Landesbibliothek und der ehemalige Flughafen Tempelhof. Hier werden die konkreten Planungen um mindestens ein Jahr verschoben. Beim ICC bleibt es beim bestehenden Senatsbeschluss, keine Landesmittel für eine Komplettsanierung bereitzustellen. Auch beim Flughafen Tempelhof hat sich der Senat darauf verständigt dass eine Komplettsanierung des Gebäudes weder zeitlich noch finanziell in dieser Legislaturperiode machbar ist.

Streit um Verwendung der Corona-Rücklage

Zehren kann Berlin von der Corona-Rücklage, die derzeit noch 5,4 Milliarden Euro beträgt und in der vergangenen Legislatur als Vorsorge für anfallende Mehrkosten aufgebaut wurde. In den vergangenen Wochen stritten SPD, Grüne und Linke über die Verwendung des Geldes. Laut Haushaltsplanentwurf wird die Rücklage nicht zur Gänze benötigt. Stattdessen möchte Finanzsenator Wesener schon im Jahr 2023 beginnen, die Corona-Notfallkredite mit 810 Millionen Euro zu tilgen. Wird das so umgesetzt, gewinnt Berlin zusätzlichen Spielraum für die finanziell engen Folgejahre, weil man möglicherweise schon zwei Jahres-Tilgungsraten von 270 Millionen Euro vorstrecken kann und so weniger Zinsen anfallen.