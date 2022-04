CDU: Berlins Polizei bei pro-russischem Protest Hände gebunden

Der Berliner Senat will, dass die Polizei pro-russische Proteste einschränkt. Die gesetzliche Grundlage dazu hat er jedoch abgeschafft.

Am 3. April fuhren 450 Autos mit russischen Flaggen durch Berlin. Die Polizei soll Demonstrationen künftig einschränken, sagt der Senat.

Berlin. Nach Ansicht der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus wird die Berliner Polizei kaum rechtssichere Auflagen gegen pro-russische Demonstrationen in der Hauptstadt erlassen können. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte diese in der vergangenen Woche angekündigt, sodass entsprechende Autokorsos nicht mehr dort langfahren können, „wo ukrainische Geflüchtete leben und ankommen“ – etwa am Hauptbahnhof. Nach Ansicht des rechtspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Alexander J. Herrmann, ist dies auf Grundlage aktueller Gesetze jedoch nicht möglich.

„Das schlecht gemachte Versammlungsfreiheitsgesetz von SPD, Grünen und Linken verhindert Auflagen für Demos aller Art, da das Ko-Kriterium einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung gestrichen wurde“, sagt Herrmann. Das viel kritisierte VersFG wurde im Februar 2021 noch von der Vorgängerregierung erlassen und sieht Einschränkungen lediglich bei Gefährdungen der Sicherheit vor. Nur wenn konkrete Straftaten drohen oder zu Hass, Gewalt oder Straftaten aufgerufen wird, kann etwa die Versammlungsroute verlegt werden.

Traumatisierung von Geflüchtete laut Union kein Sicherheitskriterium

All das gab es bei einem ersten pro-russischen Autokorso, der am 3. April mit 900 Teilnehmenden in 450 Fahrzeugen durch Berlin zog, nicht. Vereinzelt wurde dabei laut Polizei das verbotene Z-Symbol gezeigt, sonst habe es keine Zwischenfälle gegeben. Laut eines „Tagesspiegel“-Berichts hat die Innenverwaltung die Polizei darauf hingewiesen, bei der Bewertung solcher Versammlungen „eine Verstärkung der Traumatisierung oder gar erst ein Hervorrufen eines Traumas“ von Geflüchteten aus der Ukraine zu berücksichtigen.

Dies sei allerdings keine Frage der Sicherheit, die juristisch sehr eng definiert ist, sondern der Ordnung, so CDU-Politiker Herrmann. Die Befugnisse, die die Polizei vor der Einführung des Gesetzes vor knapp einem Jahr hatte, seien ihr genommen worden. Daher seien „pro-russische Propaganda-Provokationen auf unseren Straßen selbst vor ukrainischen Flüchtlingsunterkünften“ nicht zu verhindern, was „völlig inakzeptabel und unerträglich“ sei.

Die CDU bereitet daher einen Antrag zur Änderung des VersFG vor. Schnellstmöglich solle das Ko-Kriterium des Schutzes der öffentlichen Ordnung wieder eingeführt werden.