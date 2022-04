Lkw in Berlin gegen zehn parkende Autos gefahren

Berlin. Ein Mann soll in Berlin-Tempelhof mit einem Lastwagen gegen zehn geparkte Autos gefahren sein und danach versucht haben, vom Unfallort zu fliehen. Der Lkw sei am Sonntagabend in der Gottlieb-Dunkel-Straße von der Straße abgekommen und gegen die Autos gestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Fahrer sei anschließend in Richtung Mariendorfer Weg gelaufen. Er wurde demnach aber von Zeugen verfolgt, die die Polizei alarmierten und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festhielten.

Den Angaben zufolge besaß der 23-Jährige keinen Führerschein und soll möglicherweise betrunken gewesen sein und unter Drogen gestanden haben. Er wurde für eine Blutentnahme kurzzeitig festgenommen. Gegen ihn wird ermittelt. Die Straße blieb für gut vier Stunden gesperrt.

