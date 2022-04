Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf Autobahn 2

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Lehnin. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 nahe Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind am Montag acht Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Eine Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Kleinbus war laut Polizei hinter der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg auf einen Kleintransporter für Autos aufgefahren. Dabei wurden sieben Personen im auffahrenden Fahrzeug verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt.

Die Ursache war nach Angaben der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Magdeburg war zwischenzeitlich voll gesperrt, ist aber inzwischen wieder frei.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-878063/3