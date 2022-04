Wetter in Berlin: Jetzt kommt endlich der Frühling

Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in dieser Woche über meist frühlingshaftes Wetter und steigende Temperaturen freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, steigen die Temperaturen bis Mitte der Woche kontinuierlich an. Dabei werden der Montag und Dienstag überwiegend heiter bis wolkig. Mit tagsüber höchstens 13 Grad am Montag und maximal 17 Grad am Dienstag beginnt die Woche mild.

Am Mittwoch klettern die Temperaturen dann bis auf 22 Grad. Es bleibt trocken und leicht windig. In der Nacht zum Donnerstag kann es zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Der Donnerstag wird teilweise regnerisch. In der Nacht zum Karfreitag bleibt es trocken aber bewölkt. Der leichte Wind hält an. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf ein Osterwochenende mit maximal 15 Grad und Wolken einstellen.

Die Vorhersage des DWD für Berlin und Brandenburg im Detail:

Dienstag, 12. April 2022: Am Dienstag heiter, nur vorübergehend Durchzug von dichteren Wolkenfeldern. Trocken. Temperaturanstieg auf 14 Grad in der Uckermark, bis 17 Grad in Berlin und bis 18 Grad im Südwesten Brandenburgs. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Mittwoch wolkig bis gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 7 und 4 Grad. Im Süden lokal Frost in Bodennähe bis -1 Grad. Schwacher Südostwind.

Mittwoch, 13. April 2022: Am Mittwoch heiter und trocken. Höchstwerte bei 18 bis 22 Grad. Überwiegend schwacher Wind um Süd. In der Nacht zum Donnerstag Durchzug dünner Wolkenfelder und niederschlagsfrei. Ausgangs der Nacht in Nordbrandenburg Bewölkungsaufzug mit Regenschauern und kurzen Gewittern. Temperaturrückgang auf 9 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Donnerstag, 14. April 2022: Am Donnerstag in der Niederlausitz anfangs heiter, sonst von Norden her stark bewölkt bis bedeckt. Örtlich Regenschauer. Erwärmung auf 16 bis 20 Grad. Schwacher Wind um Nord. In der Nacht zum Freitag wechselnde Bewölkung, überwiegend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 6 bis 4 Grad. Schwachwindig.