Diebstahl von Auto-Katalysatoren: Prozess gegen drei Männer

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Berlin. Weil sie Katalysatoren aus geparkten Autos gestohlen haben sollen, wird drei Angeklagten ab heute (9.30 Uhr) am Berliner Landgericht der Prozess gemacht. Elf Fälle in der Zeit zwischen Februar und September 2021, bei denen Spezialwerkzeug eingesetzt worden sein soll, werden einem 31-Jährigen zur Last gelegt.

Ein weiterer Angeklagter im Alter von 31 Jahren soll an neun Taten beteiligt gewesen sei, ein 40-Jähriger an zwei Diebstählen. Die Männer sollen mit einem inzwischen verstorbenen Mittäter gewerbsmäßig und als Bande agiert haben. Für den Prozess vor einer Wirtschaftsstrafkammer sind bislang drei Verhandlungstage geplant.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-871529/2