Alba Berlin lässt dem Mitteldeutschen BC keine Chance

Berlin. Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga Platz eins nach der Hauptrunde weiter im Blick. Die Berliner gewannen am 29. Spieltag der BBL beim Syntainics MBC deutlich mit 95:66 (52:34). Alba rückt in der Tabelle auf Rang vier vor, hat aber noch einige Nachholspiele zu absolvieren und bisher die wenigsten Niederlagen in der BBL. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider, Tamir Blatt und Yovel Zoosman mit je 16 Punkten.

Alba-Trainer Israel González musste wie zuletzt auf Ben Lammers und den Langzeitverletzten Marcus Eriksson verzichten. Es war ein souveräner Auftritt der Berliner. Keine 48 Stunden nach dem letzten Spiel in der Euroleague in Monaco fanden die Berliner offensiv schnell ihren Rhythmus. Dank zweier Dreier zog Alba zum Ende des ersten Viertels auf 25:17 davon. Ein weiterer Distanztreffer von Schneider brachte zu Beginn des zweiten Spielabschnitts die erste zweistellige Führung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Tabellen-16. aus Weißenfels hatte defensiv große Probleme gegen das schnelle und variable Spiel der Berliner. Zudem dominierten die Gäste aus der Hauptstadt den Rebound und zogen so immer mehr davon. 52:34 lautete die deutliche Führung zur Pause.

Alba kontrollierte auch in der zweiten Hälfte das Spiel. Defensiv blieb das Team aufmerksam und ließ kaum einen einfachen Wurf zu. Die Berliner bauten die Führung auf 30 Punkte aus und Trainer González konnte einige Stammkräfte schonen. Im Schlussviertel schaltete Alba einen Gang zurück. Zweifel am hochverdienten Sieg kamen jedoch nicht auf.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-871518/2