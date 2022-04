Großer Zulauf bei Informationstag zu Ukraine-Hilfe

Berlin. Wo finde ich als geflüchtete Person aus der Ukraine einen Job? Wie erhalte ich eine Impfung? Wie kann ich mich engagieren, um Menschen aus der Ukraine zu helfen? Bei der Veranstaltung „Leuchtturm Ukraine“ in der Kreuzberger Markthalle Neun boten am Sonntag über 30 Nicht-Regierungsorganisationen Informationen rund um das Thema Hilfe für Ukraine an. Das besondere: Sowohl deutsche wie auch ukrainische Organisationen waren mit Informationsständen vor Ort, um vor allem Geflüchtete aber auch Ehrenamtlichen zu verschiedensten Aspekten der Ankunft in Deutschland zu beraten.

„Ukrainische Organisationen, die Diaspora und deutsche NGOs haben sich heute hier versammelt, um auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, den Geflüchteten zu helfen und um diesen unmöglichen Krieg zu beenden“, erklärt Yulia Loeva von der Allianz ukrainischer Organisationen (AUO). „Endlich spricht man mit und nicht über Ukrainer.“ Vorherige Veranstaltungen seien getrennt voneinander organisiert worden. Es sei daher ein historischer Tag.

Lange Warteschlangen vor der Markthalle Neun

Der „Leuchtturm Ukraine“ solle international weit hinausstrahlen und mit den deutschen, ukrainischen und internationalen Programmteilnehmenden ein politisches Signal der Solidarität senden, wie Susann Hoffmann berichtet, die als Privatperson die Veranstaltung unterstützt. Gleichzeitig wolle man mit einem Markt der Hilfe eine niedrigschwellige Möglichkeit bieten, wo die Menschen Orientierung und Hilfe erfahren, gerade weil Deutschland für seine Bürokratie bekannt sei.

Wie wichtig das ist, zeigt der große Andrang von Interessierten, der vor der Markthalle zu einer Warteschlange bis zur Wrangelstraße führte. Unter den Gästen war auch Tanja aus Kiew, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Mit ihrem Sohn Hlib lebt sie derzeit noch bei ihrer Tochter in Berlin, die hier studiert. Sie ist gekommen, um sich über Unterkunftsmöglichkeiten zu informieren, denn bis zum Ende des Monats müsse sie ein neues Dach über dem Kopf finden.

Solidaritätsbekundungen aus der Politik

Die Veranstalter – neben der AUO die deutschen NGOs GermanDream in Unterstützung von Alliance4Ukraine – sprachen von rund 4000 Gästen und weiteren hundert, die sich virtuell dazu geschaltet haben. So wie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die sich in einer Videobotschaft an die ehrenamtlichen Helfenden wandte und ihnen ihren Dank aussprach. Gleichzeitig versicherte sie den helfenden Menschen die Unterstützung der Politik: „Der Berliner Senat steht an Ihrer Seite.“

Auch von der Bundesebene erfuhr die Veranstaltung Aufmerksamkeit und Unterstützung: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir versprach, alles zu tun, um den Krieg zu beenden, der zum Ziel habe, die ukrainische Kultur auszulöschen. Er selbst kenne die Strategie des Aggressors aus eigener Erfahrung, da sein Vater Tschekesse sei – eine ethnische Minderheit innerhalb der Russischen Föderation. Gleichzeitig äußerte er sich zum Umgang mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland: „Wo waren wir in Tschetschenien, in Georgien, in der Krim? Wir sollten uns lieber auf solche Fragen konzentrieren, statt den Tonfall des Botschafters zu kritisieren.“ Er selbst wisse nicht, wie er in einer solchen Situation reagieren würde.

Jarasch optimistisch hinsichtlich der Integration von Geflüchteten aus der Ukraine

Während Ukrainerinnen und Ukrainer sowie andere Interessierte durch die Gänge in der Markthalle Neun wanderten und sich die unterschiedlichen Stände anschauten, wurden auf der Bühne drängende Fragen behandelt. So erörterte Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne), wie die ankommenden Menschen umverteilt werden sollen, wer in Berlin bleiben darf und wie sich die geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren können. Bezüglich Letzterem sei sie optimistisch gestimmt: „Ich habe das Gefühl, dass Deutschland zum ersten Mal versteht, wie es mit Geflüchteten umzugehen hat.“

Ergänzt wurden die Podiumsgespräche durch musikalische Beiträge und eine Videobotschaft des ehemaligen Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko, der in einem dringenden Appell schnelle Unterstützung durch zusätzliche Waffen und ein Öl- und Gasembargo forderte.