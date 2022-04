Kinder werden auf Fußballplatz von Jugendgruppe ausgeraubt

Berlin. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen soll zwei 13-Jährige auf einen Fußballplatz in Gesundbrunnen angegriffen und ausgeraubt haben. Beide spielten am Samstagabend auf dem Platz in der Stralsunder Straße, als drei weitere Jungen dazu kamen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hätten zunächst zusammen gespielt, dann sei eine Schlägerei entstanden.

Ein 14-Jähriger soll demnach ein Messer gezogen haben. Unter Androhung von Gewalt soll er von beiden ihre Wertsachen gefordert haben. Zwei Begleiter des 14-Jährigen, ebenfalls 13 Jahre alt, sollen das Duo geschlagen, getreten und mit Reizgas besprüht haben. Andere Kinder und Jugendliche hätten zugeschaut und gelacht. Die überfallenen 13-Jährigen flüchteten und alarmierten die Polizei. Sie kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Beamten entdeckten in der Nähe die drei mutmaßlichen Haupttäter und zwei weitere Beteiligte. Der 14-Jährige habe bei seiner Festnahme Widerstand geleistet und versucht, die Polizisten anzugreifen. Nachdem der Junge versucht haben soll, Umstehende gegen die Beamten aufzuwiegeln, wurden ihm den Angaben zufolge Handschellen umgelegt. Bei den vier Verdächtigen wurden Messer und mutmaßliches Raubgut sichergestellt, wie es weiter hieß.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.