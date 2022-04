Berlin-Konzert: ZSK live 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Band ZSK kommt am 6. und 7. Mai 2022 für zwei Konzerte nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

SO36 ZSK live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Die Punkband ZSK läuten das "Ende der Welt" ein. Mit neuem Album im Gepäck sind die vier Berliner quer durch die Republik unterwegs und kommen am 6. und 7. Mai 2022 für zwei Auftritte in die Hauptstadt. Mit ihrem Christian Drosten-Sommerhit "Ich habe besseres zu tun" wurden sie einem breiteren Publikum bekannt. Jetzt haben Fans wieder Gelegenheit, die Band live zu erleben – und ZSK versprechen: Es wird doppelt so hart gefeiert, um alle abgesagten Shows und Festivals gebührend nachzuholen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Die Berlin-Konzerte waren ursprünglich für den 7. und 8. Mai 2021 geplant gewesen. Weil diese Termine nicht stattfinden konnten, sind die neuen Termine der Konzerte am 6. und 7. Mai 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo werden ZSK auftreten?

Die beiden Konzerte werden im SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin, Kreuzberg) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Konzerte?

Nein, die beiden Konzerte von ZSK in Berlin sind ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind weder für den Freitag (6. Mai) noch für den Sonnabend (7. Mai 2022) Karten erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag und Sonnabend (6. und 7. Mai 2022) jeweils um 19.00 Uhr. Das Konzert am Freitag beginnt gegen 19 Uhr. Das Konzert am Sonnabend beginnt gegen 19.45 Uhr.

Welche Songs werden ZSK in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Konzerten im SO36 davon abweichen, aber diese Songs spielten ZSK bei ihrem Auftritt im Juli 2021 in Augsburg:

Es wird Zeit Die Kids Sind Okay Punkverrat Herz für die Sache Sag Mir Wie Lange Der richtige Weg Kein Mensch ist illegal Ende Der Welt Alles steht still Keine Angst Es müsste immer Musik da sein Hamburg 2017 Keine Lust Kein Talent Make Racists Afraid Again Ich Habe Besseres Zu Tun Mach’s gut Stuttgart Unzerstörbar

Zugabe:

Hallo Hoffnung Alle Meine Freunde Bis jetzt ging alles gut Antifascista

Wie komme ich zum SO36?

Das legendäre SO36 befindet sich zentral in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz, zwischen den U-Bahnstationen Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Am besten ist das SO36 mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Bus M29 zu erreichen. Die Bushaltestelle “Heinrichplatz” befindet sich direkt vor dem Club. Die nächsten U-Bahnstationen sind der U-Bhf. Kottbusser Tor (U1/U3/U8) und Görlitzer Bahnhof (U1/U3). Die Nachtbuslinien N8 und N1 und der M29er-Bus fahren die Nacht über durch und halten Adalbertstraße / Ecke Oranienstraße beziehungsweise Kottbusser Tor.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum SO36.

Gibt es ein Hygienekonzept für das SO36?

Das SO36 hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des ZSK-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

ZSK live im SO36, Freitag und Sonnabend, 6. und 7. Mai 2022; Einlass jeweils gegen 19.00 Uhr; Konzertbeginn: Freitag 19 Uhr, Sonnabend 19.45 Uhr; SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin