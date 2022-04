Admiralspalast Smokie live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

45 Jahre Smokie und kein bißchen müde: Pete Lincoln, Mick McConnell, Steve Pinnell und Martin Bullard kommen im Frühjahr 2022 für ihre "45th Anniversary Tour" endlich wieder nach Deutschland, um mit ihren Fans ihre größten Hits live zu feiern. Am 14. Mai 2022 wird die britische Kultband im Rahmen ihrer aktuellen Tournee Halt in der Hauptstadt machen. Mit im Gepäck haben Smokie Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Discover What We Covered" sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "Living Next Door To Alice", "Lay Back In The Arms Of Someone" oder "Needles and Pins".

Wo werden Smokie auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt. Das Traditionshaus an der Friedrichstraße avancierte in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Kultureinrichtungen der Hauptstadt. 2006 wurde das Theater in dem denkmalgeschützten Gebäude nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten wiedereröffnet und bietet seitdem mit seinen zwei Rängen einen beeindruckenden Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (14. Mai 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Smokie im Admiralspalast sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 54,00 Euro zzgl. Gebühren).

Welche Songs werden Smokie in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Admiralspalast davon abweichen, aber diese Songs spielten Smokie bei ihrem Auftritt im Februar 2022 im nordirischen Belfast:

I'll Meet You at Midnight Something's Been Making Me Blue Lay Back in the Arms of Someone Baby It's You Desperate Measures It's Your Life / Take Good Care of My Baby / Mexican Girl / For a Few Dollars More Wild Wild Angels If You Think You Know How to Love Me I Don't Want to Talk About It Changing All the Time Rose-a-Lee And the Night Stood Still Have You Ever Seen the Rain? Whiskey in the Jar Oh Carol Needles and Pins

Zugabe:

Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me Living Next Door to Alice

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26 und U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Gibt es ein Hygienekonzept im Admiralspalast?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Hygienemaßnahmen im Admiralspalast.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Smokie live im Admiralspalast, Sonnabend, 14. Mai 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte