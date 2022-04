Green Day spielen am 1. Juni 2022 ein exklusives Open-Air-Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Green Day spielen am 1. Juni 2022 in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Green Day live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Green Day sind zurück: Nach längerer Pause kehren Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool für einen Auftritt zurück nach Deutschland und spielen am 1. Juni 2022 in der Berliner Wuhlheide. Im Gepäck haben Green Day Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Father of All Motherfuckers", das im Februar 2020 erschien, sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "Welcome to Paradise", "American Idiot" und "Basket Case". Mit dabei auf ihrer Tour als Co-Headliner sind die College-Rock-Pioniere Weezer.

Green Day haben in ihrer mehr als 30-jährigen Bandgeschichte mehr als 85 Millionen Alben verkauft, fünf Grammys gewonnen und sich stetig weiterentwickelt. Neben ihren zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen brachte die Band ein Rockmusical auf den Broadway, betourte die ganze Welt und zählt zu den erfolgreichsten Rockbands unserer Zeit. Fans dürfen sich auf einen exklusiven Auftritt der Kalifornier in Berlin freuen – mit all ihren Hits und persönlichen Lieblingsliedern.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war eigentlich bereits für den 3. Juni 2020 geplant gewesen und zwischenzeitlich auf den 7. Juni 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 1. Juni 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit."

Wo werden Green Day in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert von Green Day findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Berlin-Konzert von Green Day in der Wuhlheide ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Karten mehr erhältlich. Es kann sich aber lohnen die Internetseite im Blick zu behalten. Mit ein wenig Glück werden weitere Kontingente freigegeben.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (1. Juni 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 17.30 Uhr.

Welche Songs werden Green Day in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt im Februar 2022 in Los Angeles:

American Idiot Holiday Know Your Enemy Pollyanna I Fought the Law Boulevard of Broken Dreams Longview Welcome to Paradise Hitchin' a Ride Disappearing Boy I Think We're Alone Now Rock and Roll All Nite Brain Stew St. Jimmy When I Come Around 21 Guns Minority Knowledge Basket Case She Wake Me Up When September Ends Jesus of Suburbia Good Riddance (Time of Your Life)

Zugabe:

2000 Light Years Away Burnout Stuck With Me At the Library Going to Pasalacqua

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Die Parkbühne Wuhlheide hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Können die Tickets auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden?

Die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Eine Ausnahme bilden die „Print@Home-Tickets“, die nicht personalisiert sind.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Green Day live in Berlin, Mittwoch, 1. Juni 2022, Einlass ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn 17:30 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin