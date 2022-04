Ukraine-Krieg Berlin: Schmierereien am Ehrenmal Treptow - Neue Schutzkonzepte

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni über die Jobcenter staatliche Grundsicherung erhalten sollen - also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger.

Die Flüchtlinge werden nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mit der künftigen Grundsicherung nicht besser behandelt als andere Geflüchtete.

Berlin rechnet damit, dass die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge dauerhaft in Berlin bleibt.

An der Berliner Charité wurden seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 800 Flüchtlinge behandelt.

Geldspenden, Sachspenden, Ehrenamt: So können Sie Flüchtlingen in Berlin helfen.

Berlin. Die Morgenpost berichtet über Nachrichten aus Berlin zum russischen Krieg gegen die Ukraine im Newsblog. Alle überregionalen Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie in diesem Blog.

Wir starten ein neues Berliner Ukraine-News-Blog

Alle aktuellen Nachrichten zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Berlin und Brandenburg finden Sie hier.



Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Freitag, 8. April: Neue Schutzkonzepte nach Schmierereien am Ehrenmal

20.10 Uhr: Nach den Schmierereien am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow will Innensenatorin Iris Spranger die Schutzkonzepte anpassen. Das gelte für alle „im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu schützenden Objekte“, teilte die SPD-Politikerin am Freitagabend mit. Die Schutzmaßnahmen an den sowjetischen Ehrenmälern in Berlin seien bereits verstärkt worden.

Sie sei froh, dass die Schmierereien in Berlin-Treptow schnell entfernt worden seien, erklärte Spranger. Ihren Angaben zufolge waren auch russlandfeindliche Parolen zu lesen gewesen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes habe Ermittlungen aufgenommen. „Ein solches Ehrenmal mit Hakenkreuzsymbolen und dem Z-Symbol zu beschmieren, ist widerwärtig und wir werden umfassende Maßnahmen ergreifen, um solche Taten zu verhindern oder hart zu verfolgen.“

Bislang unbekannte Täter hatten das Ehrenmal mit roter Farbe besprüht. Die Russische Botschaft in Berlin erklärte, man sei „zutiefst empört über den eklatanten Vandalismusakt“. Die Botschaft habe eine Protestnote an das Auswärtige Amt mit der Forderung gerichtet, die Folgen des Vandalenanschlags zu beseitigen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern.

Franziska Giffey äußert sich zur Ministerpräsidenten-Konferenz und Berlin

19.15 Uhr: Die Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey, sagte, es sei von großer Bedeutung für Berlin, dass der Tatsache Rechnung getragen werde, dass Berlin "eines der Drehkreuze für ankommende Geflüchtete" sei. Der Bund habe zugesagt, dafür eine "besondere Kompensation" zu finden. Dass die Kriegsflüchtlinge künftig im System der Jobcenter übergehen, lobte Giffey als "wichtige Weichenstellung, damit Integration gelingt." Mehr über die Ergebnisse der MPK und deren Bedeutung für Berlin lesen Sie hier.

Große und mittlere Städte sehen Verteilungsproblem von Flüchtlingen

16.04 Uhr: Die großen und mittleren Städte und Gemeinden in Brandenburg dringen auf eine faire Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. „Es kann nicht sein, dass sozusagen nur Flüchtlinge dahin kommen, wo freier Wohnraum ist“, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Senftenbergs Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD), nach einer gemeinsamen Sitzung. Es werde nicht nachhaltig sein, wenn die Geflüchteten nur auf einige wenige Kommunen verteilt würden, die Raum anbieten könnten. „Es ist ein tatsächliches Problem.“ Dafür sei „noch keine richtige Lösung“ gefunden.

In Brandenburg sind mehrere Städte wie Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus besonders belastet, weil dort viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Dort steht allerdings auf längere Sicht nicht so viel Wohnraum zur Verfügung wie in Städten, die weiter entfernt von Berlin liegen. Der Senftenberger Bürgermeister sagte: „Auch wir wollen natürlich unserer Verpflichtung nachkommen - solange wir freie Kapazitäten haben, gern.“

Die großen und mittleren Städte und Gemeinden fordern außerdem einen ausreichenden Ausgleich für die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen und der Integration der Kinder in Schulen und Kitas.

Brandenburg erhält 713.000 Corona-Tests für Ukraine-Flüchtlinge

14.45 Uhr: Das Land Brandenburg hat vom Bund rund 713.000 Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus erhalten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte, sollen die Tests in erster Linie für Flüchtlinge aus der Ukraine verwendet werden. Insgesamt stellt der Bund den Ländern 21 Millionen Antigen-Tests zur Verfügung. Die Tests für Brandenburg wurden laut Ministerium in dieser Woche auf 132 Paletten geliefert.

„Wir freuen uns über diese Unterstützung durch die Bundesregierung“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) einer Mitteilung zufolge. „Die Flüchtlinge aus der Ukraine sollen bei uns Schutz finden und eine sichere Unterkunft bekommen, in der sie zur Ruhe kommen können.“ Die Testkits werden den Angaben zufolge an Krankenhäuser verteilt, die Erstuntersuchungen vornehmen, sowie an Landkreise und kreisfreie Städte.

Die Impfquote unter Ukrainerinnen und Ukrainern ist deutlich niedriger als die in Deutschland. Nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vom Februar haben 35 Prozent der Bevölkerung in der Ukraine einen vollständigen Impfschutz.

Qualifizierung ukrainischer Pflegekräfte beginnt in Lausitz Klinik

13.41 Uhr: Für geflüchtete ukrainische Pflegekräfte hat in der Lausitz Klinik in Forst ein Qualifizierungsprogramm begonnen. Ziel sei die Anerkennung des gleichwertigen Berufsabschlusses „Pflegefachmann/Pflegefachfrau“, teilte Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer der Ernst von Bergmann (EvB) Gruppe und der Lausitz Klinik, vor Ort mit. Aktuell lassen sich 8 Ukrainerinnen in Forst qualifizieren, weitere 14 werden im laufe der kommenden Wochen hinzukommen.

Begonnen habe das Programm mit einem Sprachtest, um herauszufinden, wie es um die Deutschkenntnisse bestellt ist, sagte die Dozentin für Deutschkurse, Natalia Vidiukova, die selbst aus der Ukraine geflüchtet ist. An drei Tagen in der Woche sollen die Kurse stattfinden. An zwei weiteren Tagen sind Hospitationen der geflüchteten Pflegekräfte auf den Stationen vorgesehen. Sprache sei der Schlüssel zur Integration, betonte Schmidt. Alle Teilnehmenden sind demnach in Forst untergebracht. Die Klinik unterstützt sie bei Behördengängen und Antragstellungen.

Im EvB-Team sind insgesamt über 100 Mitarbeitende aus der Ukraine beschäftigt. Die Ernst von Bergmann Gruppe mit Standorten in Potsdam, Bad Belzig und Forst hat seit 2018 Erfahrung mit der Qualifizierung internationaler Fachkräfte. Aktuell befinden sich nach ihren Angaben 37 internationale Pflegekräfte in der Anerkennungsqualifikation in Potsdam.

Brandenburg organisiert Flüchtlingshilfe am Drehkreuz Cottbus neu

13.31 Uhr: Wegen der sinkenden Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine am Drehkreuz Cottbus organisieren das Innenministerium und die Stadt die Betreuung dort neu. Ab Montag sei die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) für die Versorgung der Geflüchteten am Hauptbahnhof Cottbus zuständig, teilten Innenstaatssekretär Markus Grünwald und Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Freitag mit. Weil weniger Flüchtlinge dort ankämen, sei auch die vorübergehende Unterbringung in der Messe Cottbus nicht mehr notwendig. Die ZABH ist für die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt und anderen Standorten zuständig.

„Angesichts sinkender Flüchtlingszahlen in den vergangenen Wochen ziehen wir jetzt eine Zwischenbilanz und passen die Erstversorgung vor Ort den geänderten Umständen an“, teilte der Innenstaatssekretär mit. „Damit entlasten wir auch die Stadt Cottbus und die Messegesellschaft.“ Als vorübergehende Unterbringung steht ab Montag die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes zur Verfügung. Die Flüchtlinge werden dorthin gebracht. Die Zusammenarbeit mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes bleibt laut Ministerium bestehen.

Der Cottbuser OB Kelch sagte, die Stadt habe funktionierende Strukturen aufgebaut und bereitgestellt. „Diese Einsatzbereitschaft werden wir weiterhin brauchen, denn mehr als 1200 Menschen werden voraussichtlich länger in unserer Stadt bleiben, brauchen neben Unterkunft und Betreuung auch Arbeit, Schule, Kitaplätze.“

IHK: Gasstopp hätte für Wirtschaft in Südbrandenburg große Folgen

13.27 Uhr: Ausbleibende Gaslieferungen könnten einer Befragung zufolge erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen in Südbrandenburg haben. Das ergab eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus unter Mitgliedsfirmen, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach nutzen 70 Prozent der befragten Unternehmen Erdgas - wobei allerdings nicht gefragt wurde, ob es sich um Gas aus Russland handelt.

Den Angaben zufolge würden ausbleibende Gaslieferungen bei einem Drittel der Unternehmen zu einem Totalausfall der Produktion oder der Einstellung des Geschäftsbetriebes führen. 28 Prozent der Befragten rechnen für diesen Fall mit Kurzarbeit. 16 Prozent befürchten eine dauerhafte Schließung ihres Betriebes und knapp ein Viertel rechnet mit der Entlassung von Mitarbeitern. Auch nicht direkt betroffene Firmen erwarteten erhebliche Probleme, weil bei Lieferanten oder Kunden eine Abhängigkeit von Erdgas bestehe, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, Wolfgang Krüger.

Die Unsicherheit bei der Gasversorgung kommt den Angaben zufolge als zusätzliches Problem zu gestörten Lieferketten, fehlenden Rohstoffen und „dramatisch hohen“ Energiepreise. Die IHK Cottbus unterstützt daher eine Resolution des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), in der die IHKs unter anderem fordern, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu senken sowie notleidende Unternehmen zu unterstützen.

Woidke: Vereinbarung zu Flüchtlingen bringt Sicherheit für Kommunen

11.20 Uhr: Die Finanzvereinbarung von Bund und Ländern zur Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) extrem wichtig für die Kommunen. Die Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz gebe ihnen die Sicherheit, die sie brauchen, um eine zügige Unterbringung der Geflüchteten zu organisieren, erklärte er am Freitag in Potsdam. Die Vereinbarung zu den Kosten nannte er fair.

Giffey sieht keine Besserstellung von Ukraine-Flüchtlingen

9.10 Uhr: Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mit der künftigen Grundsicherung nicht besser behandelt als andere Geflüchtete. „Hier muss man ganz klar sagen, dass es eine Gleichbehandlung gibt, denn die Kriegsgeflüchteten werden behandelt wie Asylbewerber, deren Status anerkannt worden ist“, sagte Giffey im ZDF-„Morgenmagazin“. „Hier geht es ja darum, dass die Ukrainer sich nicht mehr um Asyl bewerben, sondern ihr Status ist geklärt, das ist mit der europäischen Beschlusslage ganz klar geregelt worden. Sie haben ein Recht auf Aufenthalt und Arbeit.“

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich darauf geeinigt, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni über die Jobcenter staatliche Grundsicherung erhalten sollen - also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Derzeit erhalten Geflüchtete, wenn sie das wollen, Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Sozialämtern.

Die SPD-Politikerin hält die Vereinbarungen für entscheidend, damit die Flüchtlinge aus der Ukraine schnell besser integriert werden. „Denn sehr viele derjenigen, die jetzt gekommen sind, wollen so schnell wie möglich arbeiten“, sagte Giffey. Ihnen sollten dabei keine Hürden in den Weg gelegt werden, es gehe darum, aus früheren Fehlern der Integration zu lernen. „Damit begehen wir einen neuen Pfad, der bessere Chancen auf Integration auch ermöglicht.“

Der Bund will die Kommunen bei den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge im laufenden Jahr mit 500 Millionen Euro unterstützen, die Länder sollen für bereits entstandene Kosten vom Bund ebenfalls 500 Millionen Euro bekommen. An Kosten für die Integration in Kita oder Schule will sich der Bund mit einem Betrag von einer Milliarde Euro beteiligen. „Das alles kostet viel Geld“, sagte Giffey. Deswegen hätten sich Bund und Länder auch darauf verständigt, dass der Bund für diese Leistungen die Länder mit zwei Milliarden Euro unterstütze.

Brandenburgs Wirtschaftsminister sieht Risiken bei knappem Gas aus Russland

5.02 Uhr: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält die Energieversorgung trotz des Ukraine-Krieges derzeit für gesichert - sieht aber bei einer Verknappung die größten Risiken beim Gas. „Da ist vor allen Dingen das Problem, dass die ostdeutsche Pipeline keine Querverbindung zu den anderen Pipelines hat, die im Norden Deutschlands ankommen“, sagte Steinbach der Deutschen Presse-Agentur. Bei Öl gäbe es zumindest die technische Möglichkeit, die Raffinerie PCK in Schwedt sowohl über Danzig als auch über Rostock zu versorgen, wo es Pipelineverbindungen nach Schwedt gebe. „Dazu kommt das Problem, dass wir es gar nicht so schnell schaffen, die Ersatzmengen für Gas auf dem freien Markt zu besorgen.“

Am ehesten betroffen wäre bei einer Verknappung - ob durch ein Embargo oder durch weniger Angebot - nach Angaben des Ministers die Wirtschaft. „Sollte es zu einer Verknappung kommen, ob im Bereich Gas oder Öl, wird die Versorgung erstmal für die kritische Infrastruktur sichergestellt, das sind zum Beispiel Krankenhäuser, Feuerwehr und Polizei“, sagte Steinbach. An zweiter Stelle würden Privathaushalte versorgt. „An dritter Stelle stehen Unternehmen, die dann möglicherweise nicht gleichermaßen versorgt werden können.“

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Donnerstag, 7. April: Giffey - Einigung bei Flüchtlingskosten wichtige Weichenstellung

23.41 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Einigung von Bund und Ländern auf die Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge als wichtige Weichenstellung für deren schnelle Integration gewertet. Die Bundesregierung zeige mit ihren Finanzierungszusagen, dass sie es besser mache als bei allen Integrations- und Flüchtlingsbewegungen der vergangenen Jahre, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend nach Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

In der Vergangenheit hätten Menschen oftmals nicht die Möglichkeit gehabt, von Anfang an integriert zu werden, in Arbeit zu kommen und eine Perspektive zu haben. „Das Lernen auch aus den Fehlern der Vergangenheit bei der Integration hat heute die Beratungen geprägt.“

Giffey wies darauf hin, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ab dem 1. Juni staatliche Grundsicherung erhalten sollen, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Diese Systemänderung sei „ein Quantensprung bei der Frage, ob Integration gelingen kann oder nicht“. Denn damit hätten die ukrainischen Geflüchteten gute Möglichkeiten der Integration, der gesundheitlichen Versorgung, der Arbeitsmarktberatung oder für Sprachkurse.

Das sei eine sehr große, wichtige Veränderung. „Denn sie wird ermöglichen, dass Menschen gut ankommen können hier in Deutschland, dass Potenziale genutzt, Talente gefördert werden können und Kinder und Jugendliche auch hier eine Perspektive haben können.“

Woidke: Faire finanzielle Vereinbarungen für Ukraine-Flüchtlinge

23.09 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Einigung von Bund und Ländern auf die Finanzierung der Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine als fair begrüßt. „Das gemeinsame Anliegen von Bund und Ländern ist es, den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen“, teilte Woidke am späten Donnerstagabend mit. In diesem Geist hätten sich die Regierungschefs von Bund und Ländern auf eine „faire Verteilung der Kosten“ verständigt. Diese Vereinbarungen seien für die Kommunen von größter Bedeutung.

Der Bund wird nach Angaben der Staatskanzlei sowohl die Kommunen bei den Unterkunftskosten in diesem Jahr als auch die Länder bei den bereits in diesem Jahr entstandenen Kosten mit jeweils 500 Millionen Euro unterstützen. An den Kosten der Integration der Geflüchteten für Länder und Kommunen zum Beispiel in Kitas und Schulen beteiligt sich der Bund demnach mit einer Milliarde Euro. Hilfebedürftige Flüchtlinge aus der Ukraine sollen künftig wie anerkannte hilfebedürftige Asylsuchende finanziell unterstützt werden und direkt Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch vom Bund und nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Ländern erhalten.

Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau: Platz für 800 Flüchtlinge

17.22 Uhr: In die seit einigen Wochen geplante Reaktivierung der ehemaligen Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Wilhelmstadt scheint Bewegung zu kommen. Wie Sozialstadtrat Gregor Kempert (SPD) der Berliner Morgenpost bestätigte, plant der Senat, vier Gebäude der Anlage für Flüchtlinge aus der Ukraine herzurichten. „In jedem haben 200 Menschen Platz“, so Kempert. Damit könnten 800 Geflüchtete in Spandau Zuflucht finden. Mehr über die Pläne lesen Sie hier.

Rund 20.000 Ukraine-Flüchtlinge sind in Brandenburg untergebracht

16.52 Uhr: In Brandenburg sind derzeit etwa 20.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. In den Kommunen waren zuletzt rund 18 960 Geflüchtete über die Sozialämter registriert, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam auf Anfrage mit. Der Stand von Dienstag gibt allerdings nicht die komplette Zahl wieder, da viele Flüchtlinge auch privat untergekommen sind, ohne sich zu melden. In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind nach Angaben des Innenministeriums derzeit rund 1500 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet damit, dass bis zu 40.000 Geflüchtete aus der Ukraine ins Land kommen.

„Der Kreml soll brennen“ am Denkmal: Staatsschutz ermittelt

15.46 Uhr: Das Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg ist umstritten. Nicht nur die Büste des einstigen Stalinisten Thälmann, sondern auch die politischen Schmiererein auf dem 1986 gebauten Monument. „Der Kreml soll brennen“ wurde auf die Seite des Sockels geschrieben, die von der Greifswalder Straße zu sehen ist.

Der „Kreml“-Teil des Schriftzugs wurde am Dienstag nach einem Hinweis durch eine Passantin von der Polizei unkenntlich gemacht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, das vom Polizeilichen Staatsschutz geleitet wird. Mehr über die Ermittlungen lesen Sie hier.

Ankunft und Unterbringung in Berlin: Das sind die aktuellen Zahlen

14.42 Uhr: Nach Angaben der Senatsverwaltung für Integration sind am Mittwoch am Berliner Hauptbahnhof etwa 2000 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen.136 kamen am Zentralen Omnibusbahnhof an, 123 am Südkreuz. Ins Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel kamen 533 Personen, davon wurden 340 in andere Bundesländer gefahren. 628 Personen wurden vom Land Berlin untergebracht.

Noch keine Einigung im Poker um Flüchtlingskosten

12.55 Uhr: Im Poker zwischen Bund und Ländern um die Verteilung der durch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge verursachten Kosten zeichnet sich vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch keine Lösung ab. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat am späten Vormittag die Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses verlassen, um im benachbarten Bundesratsgebäude mit den Vertretern der anderen Länder zu verhandeln. Giffey zeigte sich trotz der im bisher vorliegenden Beschlussvorschlag noch überhaupt nicht geeinten Finanz-Teil zuversichtlich: „Wir sind im Vorfeld schon gut vorangekommen“, sagte Giffey der Morgenpost. Geeint sei alles aber erst dann, wenn es eine Gesamtlösung gebe. „Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Lösung für alle Seiten finden werden.“

Für Berlin geht es nach Schätzungen aus Koalitionskreisen um hohe dreistellige Millionenbeträge, die Rede ist von bis zu 800 Millionen Euro. Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) sagte in der Fragestunde des Landesparlaments, es gebe „noch keine Annäherung in den zentralen Dissensen“. Berlin wolle, dass die Kosten weiter erstattet werden, der Bund müsse seine Flüchtlingspauschale und Integrationspauschale weiter zahlen und aufstocken. Zudem setzen Berlin und die SPD-regierten Länder darauf, dass die Kriegsflüchtlinge künftig von den Jobcentern und damit auch von der Bundesagentur für Arbeit betreut und finanziert werden und nicht wie bisher von den kommunalen Sozialämtern. „Wir fordern einen Regimewechsel, raus aus dem Sozialamt, rein in das Grundsicherungssystem“, sagte Wesener: „Bisher tragen Länder und Kommunen ausschließlich die Kosten für die Kriegsflüchtlinge.“

Wesener bezifferte auch die finanziellen Lasten für Berlin. Die Geflüchteten unterzubringen koste rund 25 Millionen Euro im Monat. Für das Ankunftszentrum in Tegel habe die Senatssozialverwaltung mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Vertrag über sechs Monate plus einer dreimonatigen Verlängerungsoption abgeschlossen. Die monatlichen Kosten lägen bei voller Auslastung bei zehn Millionen Euro. Hinzu kämen die Leistungen der Sozialämter für die Kriegsflüchtlinge. Zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar und dem 4. April hätten 32.410 Geflüchtete soziale Unterstützung erhalten.

Igor Levit bei Benefizkonzert für Ukraine im Berliner Ensemble

12.49 Uhr: Das Berliner Ensemble und der Pianist Igor Levit stehen im Zentrum eines Benefizkonzerts für die Ukraine am 25. April. Zugesagt haben nach Angaben vom Donnerstag unter anderem die Musiker Danger Dan („Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“) und Thees Uhlmann („Club 27“), Schauspielerin Constanze Becker und Schauspieler Matthias Brandt, Regisseur Barrie Kosky oder die Sängerinnen Katharine Mehrling und Anna Prohaska. Geplant ist das Konzert als musikalisches Miteinander für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind und Hilfe benötigen.

„Als Mensch, Bürger und auch als Musiker stehen wir in der Pflicht, denjenigen zu helfen, die unsere Hilfe benötigen“, wird Levit zitiert. „Wir müssen Verantwortung übernehmen und allen zeigen, dass jeder etwas tun und beitragen kann.“ Der 35-Jährige hatte zu Beginn der Corona-Zeit auch mit einer Serie von Hauskonzerten auf seinen Social-Media-Kanälen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Benefizkonzert für Ukrainer im Ernst-Reuter-Saal

12.30 Uhr: Ein Benefizkonzert zu Gunsten der kriegsleidenden Menschen der Ukraine gibt es am Ostersonnabend, 16. April, im Ernst-Reuter-Saal. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Das Geld kommt dem Netzwerk „Willkommen in Reinickendorf e.V.“ und der „Ukraine-Hilfe Berlin e.V.“ zugute.

Ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) werden die ukrainische Pianistin Maria Narodytska aus Kiew und die russische Pianistin Daria Marshinina aus Moskau im Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 213, auftreten. Sie präsentieren Werke von Scarlatti, Schubert, Liszt, Chopin, Bruckner, Dvořák und Rachmaninow. Das Benefizkonzert ist eine private Initiative des Schweizer Organisators Patrick Eichenberger. Gemeinsam mit seiner Berliner Ehefrau Ingrid organisiert er seit elf Jahren private Hauskonzerte zur Förderung hochbegabter Musiker. Benefizkonzert für Ukrainer im Ernst-Reuter-Saal - Hier lesen Sie mehr.

Spezialschule für Musik nimmt begabte Kinder aus Ukraine auf

6.42 Uhr: Nach ihrer Flucht vor dem Krieg lernen ukrainische Schülerinnen und Schüler inzwischen auch an deutschen Musikgymnasien. Eine Berliner Spezialschule für Musik nahm seit Kriegsbeginn Ende Februar elf Kinder zwischen 10 und 16 Jahren auf, die musikalisch besonders begabt sind, wie die Schulleitung mitteilte. Die Schüler bekommen demnach Deutschunterricht und können ihre musikalische Ausbildung dort fortsetzen. Viele Kinder hätten ihre Instrumente aus ihrer Heimat mitgenommen. Die in Berlin aufgenommenen Schüler sind laut Schulleitung aus den Städten Lwiw, Odessa, Kiew und Charkiw gekommen. Dort gebe es Spezialschulen für musikalisch besonders begabte Kinder.

Auch an zwei Musikgymnasien in Weimar und Dresden wurden nach Angaben der Schulen junge Flüchtlinge aufgenommen, die zuvor eine Aufnahmeprüfung absolvieren mussten. Die Schulen und Berufsschulen in Deutschland haben inzwischen mehr als 40.000 Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Diese Zahlen veröffentlichte die Kultusministerkonferenz am Mittwoch. Bildungspolitiker schätzen, dass etwa die Hälfte der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge Kinder und Jugendliche sind.

Giffey sieht Bund bei Flüchtlingskosten am Zug

6.34 Uhr: Vor dem Bund-Länder-Treffen haben Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Ministerpräsidenten eine faire Regelung bei den Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge verlangt. Einige sehr zentrale Fragen seien offen und müssten entschieden werden, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Es gehe um die Kosten für Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten. „Ich hoffe, dass wir am Donnerstag zu einer fairen Lösung kommen.“ Ähnlich äußerte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Giffey sagte dem Handelsblatt (Donnerstag), „wir wollen, dass ähnlich wie 2015 die kompletten Kosten vom Bund übernommen werden“. Sie seien Auswirkungen von internationalen Konflikten. „Jetzt kann man sich nicht einfach bequem zurücklehnen und sagen: Dann haben die Städte halt Pech. So kann das nicht laufen.“ Wie Ramelow will die SPD-Politikerin, dass die Ukraine-Flüchtlinge künftig nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, sondern Grundsicherungsleistungen erhalten. Giffey: „Die Erwartung ist, dass die individuelle Leistungserbringung nicht über die Sozialämter und über das Asylbewerberleistungsgesetz läuft, sondern dass die Versorgung über die Jobcenter nach dem Sozialgesetzbuch II abgewickelt wird.“ So könnten Geflüchtete Deutschkurse und eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt bekommen und ihre gesundheitliche Versorgung sei sichergestellt. Das müsse vom Bund geleistet werden.

Giffey sprach sich zudem für eine höhere Besteuerung großer Einkommen und Vermögen aus, um die finanziellen Belastungen infolge des Ukrainekrieges stemmen zu können. Das könnten auch Krisengewinner sein. „Denken Sie nur an die Hersteller von Desinfektionsmitteln, Masken oder Luftfiltern.“ Diese Unternehmen hätten in den letzten Jahren ein Milliardengeschäft gemacht. Die Ministerpräsidenten beraten am Donnerstag um 15 Uhr mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Kostenaufteilung.

Mittwoch, 6. April: Tausende Menschen legen sich für Ukraine vor Reichstag auf die Erde

Foto: Getty Images

19.22 Uhr: Aus Protest gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine haben sich einige Tausend Menschen am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel auf den Boden gelegt. Mit diesem sogenannten Menschenteppich sollte an die getöteten Menschen erinnert werden, hieß es in einer Ankündigung der Demonstration am Reichstagsgebäude. Angemeldet zu dem Protest waren von der Allianz Ukrainischer Organisationen 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Kurz nach Start der Kundgebung war die Reichstagswiese mit Tausenden Menschen gefüllt. Sie skandierten: „Embargo für russisches Gas und Öl“. Auch Berichte von Menschen aus dem Kriegsgebiet wurden vorgelesen. Viele waren in den Nationalfarben der Ukraine gekleidet und hatten sich rote Tränen unter die Augen geschminkt. Schließlich legten sich die Demonstranten auf den Boden, wobei sie die Augen schlossen oder die Hände auf dem Rücken legten als seien sie gefesselt.

Bilder aus der Kleinstadt Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden wurden, sorgen seit dem Wochenende weltweit für Entsetzen. Die Ukraine ist überzeugt, dass russische Soldaten in der Stadt schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Moskau bestreitet das.

Geflüchtete Kinder: Geringe Impfquote gegen Masern sorgt für Kontroverse

17.56 Uhr: Die geringe Impfquote gegen Kinderkrankheiten bei den geflüchteten Kindern aus der Ukraine hat eine Kontroverse ausgelöst, die danach fragt, wie wichtig die Impfpflicht, zum Beispiel gegen Masern, bei schulpflichtigen Kindern ist. Während die Senatsgesundheitsverwaltung die Schulpflicht vorrangig sieht, ist für Detlef Wagner, Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, die Impfpflicht von größerer Bedeutung. „Der Schutz der Gesundheit gilt als höchstes Gut“, sagt der CDU-Politiker.

Das größte Problem sieht Wagner darin, dass derzeit vorrangig gegen das Coronavirus geimpft werde. Kinder, die etwa im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel gegen das Coronavirus geimpft werden, könnten mindestens zwei Wochen lang keine andere Impfung erhalten. „Wir versuchen wie die Weltmeister gegen Corona zu impfen, anstatt gegen Krankheiten, die schwerste Folgen haben könnten“, so Wagner. Das stoße bei ihm auf Unverständnis. Mehr über die geringe Impfquote unter ukrainischen Kindern lesen Sie hier.

Ukrainische Lehrkräfte starten mit Unterricht in Willkommensklassen

13.17 Uhr: In Berlin haben die ersten ukrainischen Lehrkräfte mit dem Unterricht in Willkommensklassen begonnen. „Wir sind dabei, über 200 Lehrkräfte einzustellen, 30 haben wir schon vertraglich gebunden“, sagte Bildung-Staatssekretär Alexander Slotty (SPD) beim Besuch einer Willkommensklasse am Willi-Graf-Gymnasium in Berlin-Lichterfelde. Einige dieser 30 Lehrkräfte lebten schon vorher in Berlin und haben deutsche und ukrainische Sprachkenntnisse, andere sind Geflüchtete mit guten Deutschkenntnissen, wie Slotty sagte.

Bundespresseball mit ukrainischen Künstlern und Spendensammlung

12.50 Uhr: Der Bundespresseball am 29. April in Berlin steht dieses Jahr im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mit einer Spendenaktion solle die Organisation Reporter ohne Grenzen unterstützt werden, teilte die Bundespressekonferenz als Veranstalter des Balls der Hauptstadtkorrespondenten am Mittwoch mit. Dabei gehe es um gezielte Hilfe, „damit freie Berichterstattung mit überprüfbaren Informationen weiterhin möglich bleibt“. Zudem habe man ukrainische Journalisten und Künstler eingeladen.

Das besondere Augenmerk gelte dabei auch der Situation von Journalisten, die weiter in der Ukraine geblieben seien und „unter gefährlichsten Bedingungen über den verbrecherischen Krieg berichten“, ebenso Kollegen, die aus zerbombten Städten und Redaktionsbüros hätten fliehen müssen, hieß es weiter.

Von den Mitgliedern der Bundesregierung haben den Angaben zufolge unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) ihre Teilnahme am Ball zugesagt.

2020 war der Ball wegen Corona abgesagt worden. 2021 wurde er auf dieses Jahr verschoben. Die Bundespressekonferenz ist der Verein der Hauptstadtjournalisten und Veranstalter des Balls. Der Eintritt für die eingeladenen Gäste kostet mehrere hundert Euro.

Chef der Einwanderungsbehörde: Hälfte der Flüchtlinge wird bleiben

11.15 Uhr: Berlin rechnet damit, dass die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge dauerhaft in Berlin bleibt. Das ergebe sich aus Erfahrungen der 1990er-Jahre, als in Folge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien viele Zehntausende Flüchtlinge nach Berlin kamen, sagte der Direktor des Landesamtes für Einwanderung (LEA), Engelhard Mazanke, am Mittwoch im Digitalausschuss des Abgeordnetenhauses. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass sich 50.000 bis 60.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Stadt aufhalten, 34.000 sind registriert.

„Wenn die Menschen eine integrative Eingliederungschance haben, dann bleiben sie“, sagte Mazanke und schilderte den Fall einer Frau, deren Haus zerbombt wurde und deren Ehemann im Krieg ist. Sie selbst sei bereits als Lehrerin angestellt. Wenn der Krieg vorbei sei, dann werde sie ihren Ehemann bitten, nach Deutschland zu kommen, sagte Mazanke.

Mit der Registrierung erhielten die Flüchtlinge sofort eine Arbeitserlaubnis. Da in überwiegender Mehrzahl Frauen mit Kindern aus der Ukraine flüchteten, stünden aktuell bereits etwa 15.000 Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Mazanke zog ein positives Bild der hier ankommenden Flüchtlinge. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Menschen, nachdem die Wohnungs- und die Geldfrage geklärt ist, gefragt haben, wo kann ich arbeiten“, sagte der Chef der Einwanderungsbehörde. „Wenn es uns gelingt, die Menschen zu integrieren, werden wir Neu-Berliner bekommen, die uns bereichern.“

Lesen Sie auch: Berlin nimmt mehr Flüchtlinge auf

800 Ukraine-Flüchtlinge in der Charité behandelt

10.01 Uhr: An der Berliner Charité wurden seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 800 Flüchtlinge behandelt. „Rund ein Viertel davon wurden voll- oder teilstationär aufgenommen“, sagte ein Sprecher. Die relativ hohe Zahl der Patienten sei sicher auch mit der Nähe der Charité zum Berliner Hauptbahnhof zu erklären, an dem die meisten Geflüchteten ankommen.

Die Patienten seien unter anderem wegen Kreislauferkrankungen, Verletzungen und Erkrankungen der Atmungsorgane behandelt worden. „Außerdem wurden Erwachsene und auch Kinder mit Krebserkrankungen aufgenommen, um bei uns ihre Therapien fortsetzen zu können“, so der Charité-Sprecher.

Auch andere Häuser wie etwa die Helios-Kliniken berichten von Patienten aus der Ukraine. „Insbesondere Personen mit chronischen Erkrankungen haben bei uns eine Behandlung erhalten: Zum Beispiel eine Dialyse oder die Fortsetzung einer Krebstherapie. Auch kriegsverletzte Menschen haben wir behandelt“, so eine Sprecherin.

„Das Land Berlin wird die Kosten für die Behandlung in den Kliniken rückwirkend zum 24. Februar übernehmen. Das Abrechnungsverfahren konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden“, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales, Stefan Strauß. Derzeit liefen noch Abstimmungsprozesse.

Fundbüro füllt sich mit verloren Dingen von Geflüchteten

8.33 Uhr: Immer mehr verlorenen Gegenstände von Geflüchteten aus der Ukraine werden in Berlin im zentralen Fundbüro abgegeben. Die meisten Geflüchteten wissen gar nicht, dass es ein Fundbüro gibt. Deshalb weist jetzt die Sozialverwaltung in den sozialen Medien in mehreren Sprachen darauf hin.

Soviele Geflüchtete kamen am Montag nach Berlin

8.15 Uhr: Am Montag sind am Berliner Hauptbahnhof 1700 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Am Bahnhof Südkreuz waren es 137 und am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB 135. In Berlin untergebracht wurden 359 Menschen. Das teilte die Sozialverwaltung mit.

Langsamer fahren für die Ukraine - Greenpeace-Aktion an A9

8.08 Uhr: Mit Tempo-100-Schildern in den Nationalfarben der Ukraine - Blau und Gelb - wirbt Greenpeace für befristete Geschwindigkeitsbegrenzungen. Anhänger der Organisation brachten die Schilder am Mittwochmorgen an der A9 südlich von Potsdam an. Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und 80 auf Landstraßen hätte nach Greenpeace-Berechnungen seit Kriegsbeginn 170 Millionen Euro an Zahlungen für russisches Öl eingespart.

Ein #Tempolimit von 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen hätte in den 43 Tagen seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine laut Greenpeace-Berechnungen die deutschen Energiezahlungen an Russland um 171 Millionen Euro gesenkt. 👉 https://t.co/jcHRAVBS6I — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) April 6, 2022

„Zumindest für die Zeit dieses schrecklichen Kriegs das Tempo generell zu drosseln, ist ein einfacher Schritt, die Abhängigkeit von Ölimporten zu senken“, erklärte die Organisation. Sie rief die FDP auf, sich für Tempolimits zu entscheiden. Greenpeace setzt sich für einen Importstopp für russisches Öl ein. Im Gegenzug soll es autofreie Sonntage geben, verlängerte Homeoffice-Regelungen und einen Stopp von Inlandsflügen.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Dienstag, 5. April: Berlin schließt Engpässe bei der Energieversorgung nicht aus

17.02 Uhr: Der Berliner Senat will sich für den Fall knapper Energie im Zuge des Ukraine-Kriegs wappnen. Im Moment sei das noch nicht der Fall, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats. Aber es sei notwendig, sich darauf einzustellen. „Deshalb sind wir heute überein gekommen, dass Senator Schwarz und Senatorin Jarasch gebeten sind, für die nächste Senatssitzung eine entsprechende Senatsvorlage zu erarbeiten.“ Diese solle Szenarien der Energieversorgung und -knappheit beschreiben und konkrete Wege eröffnen, wie damit umzugehen sei.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und anhaltender russischer Drohungen bereitet sich die Bundesregierung auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung in Deutschland vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vergangenen Mittwoch die Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft gesetzt und an alle Verbraucher appelliert, Energie zu sparen.

„Wir befinden uns als Berliner Landesregierung im regelmäßigen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium, aber auch mit unseren Anbietern für die Energieversorgung“, sagte Giffey. „Genauso wie wir es für die Szenarien von Großschadenslagen gemacht haben, ist es erforderlich, dass auch der Senat sich mit dem Energieversorgungsthema verstärkt auseinandersetzt.“

Das Thema treffe viele Sorgen in der Bevölkerung. „Und es ist wichtig, dass wir da auch eine klare Verabredung und eine klare Planung haben, und diesen Auftrag haben wir heute an die beiden Senatoren erteilt.“ Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) und Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sollen die Ergebnisse am kommenden Dienstag im Senat vorstellen.

Mehr als 1200 ukrainische Flüchtlingskinder an Schulen angemeldet

16.24 Uhr: An Brandenburgs Schulen sind bereits über 1200 Flüchtlingskinder aus der Ukraine angemeldet worden. 265 ukrainische Schülerinnen und Schüler würden bereits an einer Schule unterrichtet, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Potsdam mit. Davon lernten 238 in Regelklassen, 193 an öffentlichen und 45 an freien Schulen. Die verbleibenden 27 ukrainischen Schülerinnen und Schüler lernen den Angaben zufolge in Vorbereitungsgruppen mit besonderer Unterstützung zum Erwerb der deutschen Sprache (13 an öffentlichen Schulen, 14 an freien Schulen).

Auch aufseiten pädagogischer Fachkräfte registrieren die Schulämter der Mitteilung zufolge reges Interesses an einer Tätigkeit an einer Brandenburger Schule. Mit Stichtag Montag lägen bereits mehr als 100 Bewerbungen von Menschen vor, die als Lehrkraft oder pädagogisches Personal die Schulen unterstützen möchten. Darunter seien auch 87 Interessenten mit Fluchthintergrund. Im Staatlichen Schulamt Neuruppin und im Staatlichen Schulamt Brandenburg werden den Angaben zufolge die ersten Einstellungen vorbereitet. Noch in dieser Woche würden die ersten pädagogischen Fachkräfte angestellt.

Berlin fürchtet weitere pro-russische Kundgebungen

16.03 Uhr: Nach dem pro-russischen Autokorso am Wochenende werden in Berlin weitere derartige Demonstrationen und Kundgebungen befürchtet. Die Polizei beobachtet bereits entsprechende Anmeldungen und Gefährdungslagen.

„Die Polizei Berlin befindet sich derzeit in den Vorbereitungen anlässlich der Einsatzlage rund um den Gedenktag am 8./9. Mai 2022“, sagte ein Sprecher. Allerdings könne sich die Lage täglich ändern, da sich auch die Kriegssituation in der Ukraine ständig verändere. Alles zu möglichen weiteren pro-russischen Kundgebungen in Berlin lesen Sie hier.

Berlin verlangt Hilfe bei Flüchtlingskosten für die Großstädte

15.45 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat finanzielle Hilfe des Bundes für die Großstädte angemahnt, die besonders viele ukrainische Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag solle darüber gesprochen werden, dass die besondere Situation in den Ankunftsstellen in Cottbus, Berlin und Hannover und in den Großstädten, die die höchste Zahl von Ankünften verzeichneten, berücksichtigt werde, sagte die SPD-Politikerin und stellvertretende MPK-Vorsitzende am Dienstag nach einer Sitzung des Berliner Senats. Das seien neben Berlin Köln, München und Hamburg.

„Es ist deutlich sichtbar, die Menschen werden sich auf die Städte konzentrieren“, sagte Giffey. „Deswegen haben die Städte eine besondere Herausforderung zu bewältigen, und der muss auch entsprochen werden auch bei der Übernahme der Lasten.“

Giffey sprach sich erneut dafür aus, dass die Geflüchteten Unterstützung nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem Sozialgesetzbuch II bekommen sollten. Dann wären die Jobcenter zuständig. Die Hoffnung sei, dass die Sozialämter dadurch deutlich entlastet würden. „Das ist unser Wunsch, damit gehen wir rein in die Verhandlungen. Und ich hoffe sehr, dass das am Donnerstag auch gelingt, dass diese Rechtskreisänderung erreicht werden kann.“

Erste Schätzung: Rund 60.000 ukrainische Flüchtlinge in Berlin

15.40 Uhr: Der Berliner Senat geht davon aus, dass inzwischen mehrere Zehntausend ukrainische Flüchtlinge in der Hauptstadt leben. „Unsere Vermutung ist ganz klar, dass auf jeden Fall 50.000 bis 60.000 Menschen bei uns in der Stadt sind“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag nach der Senatssitzung.

Nach den Worten der SPD-Politikerin handelt es sich um eine grobe Größenordnung, die sich aus zwei Quellen speist. Zum einen seien beim Landesamt für Einwanderung bislang etwa 20.000 Anträge auf einen Aufenthaltstitel für rund 35.000 Menschen gestellt worden. Es sei davon auszugehen, dass diese vorerst in Berlin bleiben wollten. Zum zweiten hätten in den Bezirken 32.410 Ukrainerinnen und Ukrainer Anträge auf Sozialunterstützung gestellt.

Beide Zahlen seien verlässlich, sagte Giffey. Obwohl unklar sei, wie viele der Menschen sich doppelt gemeldet haben, lasse dies erste Schlüsse auf die ungefähre Gesamtzahl ukrainischer Geflüchteter in der Stadt zu. Wie hoch diese Zahl genau sei, sei aber noch nicht klar. Denn wahrscheinlich hätten viele Neuankömmlinge noch gar keine Anträge gestellt - bei welchem Amt auch immer.

Brandenburger SPD will leichter Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge schaffen

15.40 Uhr: Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion dringt auf eine leichtere Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Es gehe zum einen darum, über bundesgesetzliche Erleichterungen auch in Gewerbegebieten Wohnraum zu schaffen, sagte Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. „Hier muss es aber auch vom Land gemeinsam mit den Kommunen eine Entscheidung geben, dass man hier solche Einrichtungen schafft für Gemeinschaftsunterkünfte - wohlwissend, dass sie dann (...) vielleicht auch nach vier oder fünf Wochen wieder leergezogen sind.“ Dafür seien größere finanzielle Aufwendungen nötig.

Knapp 80 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Brandenburg seien in privaten Unterkünften untergebracht, sagte der SPD-Fraktionschef. Wer privat Flüchtlinge unterbringe, müsse finanziell entschädigt werden. Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es für Helfer, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen, unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Unterstützung. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet damit, dass bis zu 40 000 Geflüchtete aus der Ukraine ins Land kommen. Wie viele länger bleiben, ist unklar.

Auch ukrainischer Stand bei Fachmesse

15.35 Uhr: Nach zwei Jahren Pandemie hat an diesem Dienstag eine Messe in Berlin wieder ohne Corona-Auflagen begonnen. Zur Fachmesse Fruit Logistica kommen mehr als 2000 Aussteller aus 87 Ländern. Darunter befinden sich auch Unternehmen aus der Ukraine.

Stand der Ukraine bei der Fruit Logistica 2022 pic.twitter.com/3vDiOTsLHE — Sina (@emnsina) April 5, 2022

Voraussichtlich weniger Kapazitäten für Flüchtlinge in Brandenburger Hotels

14.24 Uhr: Die Hoteliers in Brandenburg werden über die Feiertage und in der Ferienzeit voraussichtlich weniger Kapazitäten für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellen können als bisher. Der Buchungsstand im gesamten Land sei sehr gut, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Brandenburg am Dienstag in Potsdam auf Anfrage mit. Zuvor hatte die Potsdamer Sozialdezernentin Brigitte Meier (parteilos) angekündigt, dass voraussichtlich mehr als 550 Kriegsflüchtlinge ihre Zimmer in Potsdamer Hotels und Pensionen bis Ende April verlassen müssten.

In Potsdam sei es gelungen, gemeinsam mit der Stadt und der Marketing und Service GmbH eine zentrale Steuerung der Zimmer über Kontingente zu organisieren, erläuterte Dehoga-Geschäftsführer Olaf Lücke. Allerdings liege dem Landesverband kein Überblick darüber vor, wie viele Zimmer im ganzen Land für Flüchtlinge angemietet oder zur Verfügung gestellt wurden. Auch sei nicht bekannt, wie viele Flüchtlinge aktuell in Hotels und Pensionen untergebracht seien.

Nun werde jede Unternehmerin und jeder Unternehmer entscheiden müssen, was er zukünftig in welchem Zeitraum zur Verfügung stellen könne. Insgesamt habe er sich sehr über die Hilfsbereitschaft der Branche bei der Unterstützung der Flüchtlinge gefreut, sagte Lücke.

Brandenburgs CDU-Fraktionschef will staatlichen Einfluss auf PCK-Raffinerie

13.50 Uhr: Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann hält angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine einen staatlichen Einfluss Deutschlands auf die Erdölraffinerie PCK für sinnvoll. „Wir sind dafür, dass der Staat, was die Raffinerie in Schwedt angeht, eine stärkere Rolle einnimmt“, sagte Redmann am Dienstag in Potsdam. Er verwies darauf, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für die deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom eingesetzt hat. „Ein ähnliches Vorgehen scheint uns auch, was die Raffinerie in Schwedt angeht, angezeigt.“

Die Raffinerie in Schwedt/Oder in Brandenburg soll fast vollständig vom russischen Staatskonzern Rosneft übernommen werden. Dies wird derzeit vom Bundeswirtschaftsministerium überprüft. Rosneft will Anteile von Shell übernehmen. Habeck hatte am Sonntag im ZDF gesagt, die nächsten Schritte seien, das russische Eigentum an deutscher Energieinfrastruktur „nicht der russischen Willkür auszusetzen“.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke geht nicht davon aus, dass es zu einem staatlichen Einfluss bei PCK kommen wird. Denn Habeck hatte die Treuhänderschaft auch mit einem Verstoß gegen Meldevorschriften begründet. Der Mutterkonzern habe vor ein paar Tagen überraschend mitgeteilt, sich von Gazprom Germania und deren Beteiligungen zurückzuziehen, aber den neuen wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentümer nicht genannt. „Ich gehe nicht davon aus, dass PCK das auch tun wird“, sagte Raschke. Ein staatlicher Einfluss könne aber hilfreich sein für eine stabile Versorgung, zudem sei ein anderes Geschäftsmodell für den Standort nötig.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller verlangte mehr Tempo dabei, dass Deutschland weniger abhängig von russischem Öl und Gas wird.

Ukrainer wollen sich bei Demo vor Reichstag auf die Erde legen

11.40 Uhr: Aus Protest gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wollen sich Demonstranten am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel auf den Boden legen. Damit soll an die getöteten Menschen erinnert werden, hieß es in einer Ankündigung der Demonstration (17 Uhr) am Reichstagsgebäude. Angemeldet sind von der Allianz Ukrainischer Organisationen 5000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Außerdem sollen Berichte von Menschen aus dem Kriegsgebiet vorgelesen werden. Die ukrainischen Gruppen fordern wegen der als Kriegsverbrechen eingestuften Gewalt in der Stadt Butscha ein Energie-Embargo gegen Russland.

Bilder aus der Kleinstadt Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden wurden, sorgen seit dem Wochenende weltweit für Entsetzen. Die Ukraine ist überzeugt, dass russische Soldaten in der Stadt schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Moskau bestreitet das.

Giffey: Unterstützung für Angriffskrieg bei Demos unterbinden

8.46 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will Unterstützungsbekundungen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine bei pro-russischen Demonstrationen unterbinden. „Das wird strafrechtlich verfolgt“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig räumte sie ein: „Aber diese Demonstration an sich, das Zeigen der russischen Fahne, ist nicht verboten und wir können es deshalb nicht verbieten.“

Am Sonntag hatten Menschen mit rund 400 Autos mit russischen Fahnen an einer Demonstrationsfahrt durch Berlin teilgenommen. Dabei war auch das sogenannte Z-Symbol zur Unterstützung des Angriffskrieges in der Ukraine gezeigt worden.

„Wir können nicht eine angemeldete Demonstration unter dem Motto gegen die Diskriminierung russisch sprechenden Menschen einfach verbieten“, sagte Giffey. „Das fällt unter die Versammlungsfreiheit. Wir verfolgen das, was strafrechtlich relevant ist.“

Giffey appellierte erneut an den Bund und die anderen Bundesländer, Berlin bei der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine mehr zu unterstützen. „Wir wollen gerne, dass die Kosten der Unterkunft zu 100 Prozent vom Bund übernommen werden und dass wir auch eine Integrationspauschale bekommen für die Leistungen für Kita und Schule“, sagte sie. Berlin übernehme als Ankunftsland für Deutschland exorbitant hohe Kosten. „Berlin leistet einen großen Beitrag, aber wir werden diese große Aufgabe nicht allein aus Landesmitteln stemmen können.“

CDU: Beschulung nach ukrainischem System denkbar

6.37 Uhr: Die Berliner CDU fordert den Senat auf, „unverzüglich konkrete individuelle und vielfältige Maßnahmen zur Beschulung der aus der Ukraine geflohenen Kinder und Jugendlichen aufzustellen“, heißt es in einem aktuellen Antrag der Fraktion. „Die Schulen müssen wissen, wie sie mit den ankommenden Kindern umgehen sollen“, so Katharina Günther-Wünsch, bildungspolitische Sprecherin der CDU.

Das Bildungsangebot für die geflüchteten Kinder solle auf drei Säulen stehen: Beschulung in Regelklassen, Beschulung in Willkommensklassen mit maximal zwölf Kindern und ausgebildeten Pädagogen und – als Übergang – auch die Beschulung der Kinder nach ukrainischem Schulsystem anhand von digitalen Unterrichtsmaterialien. „In diesem Schuljahr sind ohnehin nur noch elf Wochen Unterricht“, so Günther-Wünsch. Da wäre es vertretbar, die Kinder digital zu unterrichten und parallel an Lösungen für das kommende Schuljahr zu arbeiten, so die Bildungspolitikerin.

Senat berät über Unterbringung und Verteilung von Flüchtlingen

3.32 Uhr: Die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Berlin ist am Dienstag ein weiteres Mal ein Thema im Senat. Er berät bei seiner Sitzung unter anderem über die Unterbringung in der Hauptstadt und die angestrebte bundesweite Verteilung. Dabei geht es auch um die Frage, wo Geflüchtete langfristig ein Dach über dem Kopf finden, die nach einiger Zeit nicht mehr privat untergebracht werden. Ein Beratungsthema ist außerdem, wie geflüchteten Menschen, die zum Beispiel wegen ihres Geschlechts diskriminiert wurden, möglichst gut geholfen werden kann.

Auch über die Kosten der Unterbringung wollen die Senatsmitglieder sprechen, nicht zuletzt mit Blick auf das nächste Bund-Länder-Treffen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag wird das eines der Kernthemen sein. Berlin hat immer wieder darauf hingewiesen, dass der Bund sich daran beteiligen müsse.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Montag, 4. April: Vertrag über ärztliche Versorgung von Flüchtlingen steht

18.13 Uhr: Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Senatsverwaltung für Soziales und Integration und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin über die medizinische Behandlung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geeinigt. Der Vertrag darüber wurde am Montag unterzeichnet, wie die Sozialverwaltung mitteilte. Darin ist die Übergangsphase für Menschen geregelt, die aus der Ukraine geflüchtet sind und noch nicht bei der zuständigen Behörde vorsprechen oder sich im Ankunftszentrum registrieren lassen konnten.

Viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine benötigten schnell medizinische Hilfe und eine ärztliche Behandlung, sagte Sozial-Staatssekretärin Wenke Christoph. Diese medizinische Versorgung sichere der Vertrag nun zu. „Das Land Berlin wird diese Kosten in erheblichem Umfang übernehmen, solange die Kriegsgeflüchteten noch nicht ins Regelsystem der Krankenkasse übernommen worden sind“, sagte Christoph.

Mit dem Vertragsabschluss wird die medizinische Grundversorgung für Geflüchtete gewährleistet, wenn diese zum Arzt gehen. Dazu zählen den Angaben zufolge neben der Notfallversorgung auch Schutzimpfungen und verordnungspflichtige Medikamente. Solange Kriegsflüchtlinge noch nicht registriert sind und medizinische Hilfe brauchen, müssen sie beim Arzt ein Ausweisdokument vorlegen.

So viele Geflüchtete kamen mit Bus und Bahn am Wochenende in Berlin an

17.50 Uhr: Zwischen dem vergangenem Freitag und Sonntag sind am Berliner Hauptbahnhof 5500 geflüchtete Menschen aus der Ukraine angekommen. Am zentralen Omnibusbahnhof ZOB waren es 460. In Berlin wurden am Wochenende 1215 Menschen untergebracht.

Rund 50 Sonderzüge zur Entlastung Berlins eingesetzt

17.01 Uhr: Im März sind in Deutschland fast 50 Sonderzüge mit Flüchtlingen aus der Ukraine unterwegs gewesen, um das Drehkreuz in Berlin zu entlasten. Vom 10. bis 31. März hätten etwa 11.000 Menschen das Beförderungsangebot von 49 Sonderzügen über Frankfurt (Oder) oder Cottbus nach Hannover wahrgenommen, teilte das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei waren die Züge nicht ausgelastet: Die Kapazität habe insgesamt bei 34.400 Menschen gelegen. Dabei handelt es sich um Züge, die das BAG zur Entlastung von Berlin organisiert hat.

Seit dem 10. März seien täglich Sonderzüge von Frankfurt (Oder) nach Hannover sowie seit dem 23. März von Cottbus nach Hannover eingesetzt. Hinzu komme seit dem 1. April ein Sonderzug alle zwei Tage von Przemyśl in Polen nahe der ukrainischen Grenze über Frankfurt (Oder) nach Hannover-Messe-Laatzen mit einer Kapazität von etwa 900 Menschen.

Russisches Gedenken zum Weltkriegs-Ende in Berlin - Polizei ist sensibilisiert

15.17 Uhr: Gedenkveranstaltungen mit russischer Beteiligung zum Ende des Zweiten Weltkriegs sollen von der Berliner Polizei am 8. und 9. Mai besonders aufmerksam begleitet werden. Das kündigte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) im Innenausschuss an. In diesem Jahr sei wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine für die Veranstaltungen an den Sowjetischen Ehrenmälern „eine nochmals gesteigerte Sensibilität zwingend notwendig“. Darauf sei die Polizei vorbereitet. Der Senat gehe von vielen Gedenkveranstaltungen aus, erste Anmeldungen gebe es bereits. Der Motorradclub Nachtwölfe, der der russischen Regierung nahesteht und in früheren Jahren unter großer Aufmerksamkeit nach Berlin fuhr, habe allerdings noch nichts angemeldet.

Männer provozieren Flüchtlinge im Berliner Hauptbahnhof

15.20 Uhr: Die Bundespolizei hat am Samstag am Berliner Hauptbahnhof zwei Männer festgenommen, die lautstark ihre Zustimmung zum russischen Vorgehen in der Ukraine skandierten. Einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht. Wie die Bundespolizei mitteilte, fielen die Männer gegen 13.30 Uhr im Bereich der Erstankunftsstelle ukrainischer Flüchtlinge am Hauptbahnhof auf. Mit Äußerungen in russischer Sprache und einem auf der Jacke aufgedruckten "V" in den Farben der russischen Flagge schienen sie gezielt die Konfrontation mit ankommenden Kriegsflüchtlingen zu suchen und diese zu provozieren.

Als Bundespolizisten die beiden 33- und 41-Jährigen kontrollieren wollten, reagierten diese aggressiv und beleidigten die Einsatzkräfte. Während der polizeilichen Maßnahmen skandierte das Duo pro-russische Parolen. Eine Überprüfung ergab zwei offene Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Regensburg und Ingolstadt gegen den 33-Jährigen.

Bei seiner Durchsuchung fanden Beamte geringe Mengen Betäubungsmittel. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Billigung von Straftaten, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Beamte beschlagnahmten seine Jacke und lieferten ihn in den zentralen Polizeigewahrsam der Berliner Polizei ein. Seinen 41 Jahre alten Begleiter setzten sie nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß. Beide sind bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Ukraine-Hilfe bitte um Lebensmittelspenden für Mariupol

15.12 Uhr: Für einen Transport nach Mariupol bittet die Ukraine-Hilfe um verzehrfertige Lebensmittelspenden. Benötigt werden Konservendosen, die ohne Dosenöffner zu öffnen sind, haltbares Brot (eingeschweißt, mehrere Wochen haltbar) sowie Energieriegel, Nüsse, Trockenfrüchte, Kekse, abgepackte Snacks (gut verpackt). Babynahrung wird nicht benötigt. Die Spenden können bis Dienstag, 5. April zwischen 10-20 in der Nathanael-Kirche, Grazer Platz 4, 12157 Berlin-Schöneberg, abgeben werden.

Friedensaktivisten blockieren A12 bei Frankfurt (Oder)

14.45 Uhr: Am frühen Nachmittag haben Friedensaktivisten die Autobahn A12 bei Frankfurt/Oder blockiert, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das berichtet der Sender RBB auf Twitter. Kurz vor der Grenze zu Polen wollen sie auf den Warenverkehr von Deutschand nach Russland und Belarus aufmerksam machen. Die etwa 70 Demonstranten, die aus Deutschland Polen und dem Baltikum stammen sollen, fordern einen Handelsstopp Deutschlands mit Russland und schärfere Sanktionen. Die Polizei ist vor Ort, der Verkehr staut sich.

Aktivist:innen haben die Autobahn 12 bei #FrankfurtOder blockiert. Sie fordern einen Handelsstopp mit Russland. pic.twitter.com/em9RvGCdNW — rbb|24 (@rbb24) April 4, 2022

Futter und Technik für ukrainische Zoos: Berliner Zoo und Tierpark schicken dritten Hilfstransport los

14.10 Uhr: Im Berliner Zoo und Tierpark sind bereits rund 317.000 Euro an Spenden für ukrainische Zoos eingegangen. „In Kürze wird unsere dritte große Lieferung Berlin in Richtung Ukraine verlassen“, sagte Sprecherin Katharina Sperling. Auf 33 Paletten seien rund 22 Tonnen Hilfsgüter verpackt. Neben speziellen Futtermitteln für Flamingos, Zebras und Giraffen enthalte die Lieferung auch tiermedizinische Materialien und Hilfsgüter für die Mitarbeiter wie etwa Stirnlampen, Akkus und Nahrungsmittel.

In Berlin seien vergleichsweise viele Spenden eingegangen, sagte der Sprecher des Verbandes der Zoologischen Gärten (VdZ), Sebastian Scholze. Bei den übrigen Verbandsmitgliedern seien etwa insgesamt 100.000 Euro zusammengekommen. Dem VdZ gehören 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien an. Viele Zoos hätten dazu aufgerufen, Geld direkt an den Europäischen Zooverband EAZA zu spenden, so Scholze. Der Verband hat einen Hilfsfonds für die Ukraine eingerichtet.

Die ukrainischen Zoos würden aber nicht nur mit Spenden unterstützt: „Darüber hinaus ermitteln wir gerade, welche unserer Zoos unter Umständen freie Gehege für die Aufnahme ukrainischer Zootiere zur Verfügung stellen könnten“, sagt VdZ-Geschäftsführer Volker Homes. Momentan sei diese Maßnahme noch nicht vorgesehen, weil Transporte derzeit ein unwägbar hohes, lebensbedrohliches Risiko für Tiere und Menschen bedeuten würden. „Aber wir wollen vorbereitet sein“, so Homes.

Mitte bietet Co-Working-Space für Geflüchtete an

14.03 Uhr: Der Beratungsladen Machbar an der Putbusser Str. 29 in Mitte bietet ab sofort einen Co-Working-Space, eine Kinderbetreuung und verschiedene Beratungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine an. Die Arbeitsplätze können während der Öffnungszeiten werktags von 9-17 Uhr genutzt werden.

Franziska Giffey verurteilt pro-russischen Autokorso scharf

13.52 Uhr: Nachdem der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk einen Autokorso mit russischen Fahnen am Sonntag in Berlin scharf kritisiert hat, hat sich nun Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geäußert. Giffey zeigte Verständnis für die Kritik und teilte mit, sie verstehe den Ärger. Der Autokorso, an dem laut Polizei rund 400 Fahrzeuge teilnahmen, sei als Demonstration gegen die „sich aktuell verschärfende Diskriminierung russischsprachiger Menschen in unserer Stadt“ angemeldet gewesen.

An zahlreichen Autos waren Fahnen in den russischen Farben Weiß-Blau-Rot zu sehen. Auch ein sogenanntes Z-Symbol zur Unterstützung des Angriffskrieges in der Ukraine sei gezeigt worden, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD).

Giffey betonte: „Ich verurteile jegliche Äußerung, die den russischen Angriffskrieg verharmlost oder legitimiert, auf das Schärfste.“ Daher sei das Auto mit dem in Berlin verbotenen Z-Zeichen herausgezogen worden. Der Vorgang werde jetzt strafrechtlich verfolgt. Des Weiteren wies Giffey darauf hin, dass für die Demonstration die Versammlungsfreiheit gegolten habe. Berlin stehe an der Seite Ukraine. Sie stehe überdies in gutem Kontakt zu Melnyk und habe mit ihm mehrfach über die Hilfe für die Ukraine und die Versorgung tausender Flüchtlinge gesprochen.

Die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey zum Autokorso in Berlin am Sonntag: pic.twitter.com/a38p2KMKai — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) April 4, 2022

Berliner Verwaltung sucht Mitarbeiter zur Versorgung von Geflüchteten

11.20 Uhr: Die Berliner Verwaltung sucht Verstärkung für die Versorgung von aus der Ukraine Geflüchteten. Neben Verwaltungsmitarbeitern suchen die Behörden auch Sozialarbeiter, Erzieher, Psychologen, Ärzte und Dolmetscher.





„Gerade in den Bezirksämtern leisten die Mitarbeiter*innen einen unschätzbaren Beitrag, um Berlin zu einem sicheren Hafen zu machen. Aber diese starken Teams brauchen weitere Unterstützung", sagte Staatssekretärin Jana Borkamp.

Rolando Villazón besuchte ukrainische Flüchtlingsfamilien in Tegel

11.09 Uhr: Opernsänger Rolando Villazón (50) ist im Berliner Ankunftszentrum Tegel vor geflüchteten Familien aus der Ukraine aufgetreten. Gemeinsam mit zwei „Rote Nasen“-Clowns unterhielt der mexikanisch-französische Weltstar am Sonntag Kinder und ihre Eltern mit Country-Musik und Slapstick, wie der Verein „Rote Nasen“ mitteilte.

„Hier in Berlin-Tegel gab es viele tolle Momente“, wurde Villazón in der Mitteilung zitiert. „Die geflüchteten Kinder und ihre Familien haben Hoffnung und Freude gespürt, ein kleiner Augenblick des Aufatmens.“

Dem Verein zufolge ist Villazón seit vielen Jahren „Rote Nasen“-Botschafter. Nach seinem Besuch in Tegel reiste er demnach weiter nach Polen, um als nächstes in einem Warschauer Aufnahmezentrum aufzutreten.

Philharmoniker verlegen Europakonzert von Odessa nach Lettland

10.23 Uhr: Die Berliner Philharmoniker verlegen ihr ursprünglich in der südukrainischen Hafenstadt Odessa geplantes Europakonzert nach Liepāja in Lettland. Das Konzert stehe „im Zeichen der Solidarität mit Odessa und der Ukraine und für ein friedliches Miteinander in Europa“, teilte das Orchester am Montag in Berlin mit. Die Philharmoniker feiern seit 1991 ihren Geburtstag am 1. Mai mit einem Europakonzert an einem besonderen historischen Ort.

Das diesjährige Konzert zum 140. Geburtstag sollte in der National Academic Opera in Odessa stattfinden. „Aufgrund des Angriffs auf die Ukraine musste ein anderer Ort gefunden werden“, hieß es. Die Philharmoniker und Chefdirigent Kirill Petrenko seien dem Team der Great-Amber-Konzerthalle in Liepāja sehr dankbar, dass das Konzert so kurzfristig dort realisiert werden könne.

„Zusammen mit der lettischen Mezzosopranistin Elīna Garanča ist ein neues Programm entstanden, das den Fokus auf Komponisten legt, deren musikalische Botschaft von Freiheit und Selbstbestimmung handelt.“ Gespielt werden sollen Werke von Pēteris Vasks, Luciano Berio, Valentyn Silvestrov, Leoš Janáček und Jean Sibelius. Übertragen wird das Konzert am 1. Mai um 11 Uhr live sowohl in der Digital Concert Hall der Philharmoniker als auch vom Rundfunk Berlin-Brandenburg im ARD-Fernsehprogramm und auf rbbKultur im Radio.

Pro-russischer Autokorso in Berlin löst Entsetzen aus

8.46 Uhr: Der prorussische Autokorso, an dem am Sonntag mehrere Hundert Fahrzeuge teilgenommen hatten, sorgte für breite Kritik. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sprach auf Twitter von einem „Autokorso der Schande“. Der Umzug mit etwa 900 Teilnehmern war laut Berliner Polizei unter dem Titel „Keine Propaganda in der Schule – Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“ angemeldet worden. Melnyk kritisierte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dafür, diese Veranstaltung ausgerechnet am Sonntag gestattet zu haben. „Um Himmels willen, wie konnten SIE diese Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar am Tag, als die russischen Massaker an ukrainischen Zivilisten in #Butscha ans Licht kamen? WIE???“, schrieb Melnyk auf Twitter.

Der CDU-Abgeordnete Stefan Evers nannte den Autokorso in Berlin auf Twitter „widerwärtig“. Weiter schrieb er: „Und das in der Stadt der #Freiheit. Können direkt weiterfahren nach Moskau und dort bleiben, diese faschistischen Spinner.“

Bei dem Autokorso war auch ein sogenanntes Z-Symbol zur Unterstützung des Angriffskrieges in der Ukraine gezeigt worden. Das sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss. Mehr dazu lesen Sie hier:

Experte: Fossile Energieträger für Sozialausgleich verteuern

5.02 Uhr: Spritpreissenkungen oder Rabatte für Bürger sind nach Ansicht des Energieexperten Stefan Zundel nicht die richtige „Entlastungsphilosophie“. Wichtig sei ein sozialer Ausgleich für Menschen mit weniger Einkommen, sagte der Energie- und Umweltökonom an der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) der Deutschen Presse-Agentur. Fossile Energieträger sollten teurer werden und aus den generierten Einnahmen dann ein sozialer Ausgleich hergestellt werden, schlägt er vor. Mit der Pendlerpauschale und Einmalzahlungen für Familien habe die Bundesregierung zudem schon einiges auf den Weg gebracht.

Die Ukraine-Krise könnte ein starker Treiber sein, in erneuerbare Energien und Speichertechnologien zu investieren und so weniger abhängig zu sein, sagte der BTU-Wissenschaftler. Die jetzige Situation mit der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl mache Druck. Allerdings sieht Zundel beim Tempo des Ausbaus der Erneuerbaren die lange Dauer der Genehmigungsverfahren als Bremse. Genehmigungen für großindustrielle Anlagen dauerten mitunter bis zu fünf Jahre. Die reale Ausbaugeschwindigkeit von Leitungen hinke dem geplanten Netzausbau deutlich hinterher. Andererseits fehle für Speichertechnologien noch ein „Marktdesign“. Momentan werde eingespeichert, dann eine Netzdurchleitungsgebühr erhoben, anschließend ausgespeichert und dann gebe es noch einmal Gebühren. Das sei „ungeschickt“, sagte Zundel.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Sonntag, 3. April: Autokorso in Berlin mit russischen Fahnen

17.26 Uhr: Etwa 900 Menschen haben am Sonntag in Berlin an einem Autokorso mit russischen Fahnen teilgenommen. Der Umzug mit mehreren hundert Fahrzeugen wurde als Veranstaltung mit dem Titel „Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“ angemeldet, wie die Berliner Polizei mitteilte. Auf einem Schild hieß es: „Stop hating Russians“ (Hört auf, Russen zu hassen). Etliche Autos führten Fahnen in den russischen Nationalfarben Weiß-Blau-Rot mit.

Der Korso zog von der Stadtgrenze im nordöstlichen Berlin zum Olympischen Platz im Stadtteil Charlottenburg. Anmelder war nach Angaben der Polizei eine Einzelperson. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

Elon Musk mokiert sich über Friedensappell am "Berghain"

17.10 Uhr: Eine Friedensbotschaft auf der Fassade des Berliner Techno-Clubs Berghain hat die Aufmerksamkeit von Milliardär Elon Musk erregt. „Am Berghain haben sie PEACE an die Wand geschrieben! Ich verweigerte den Zutritt“, twitterte der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla am frühen Sonntagmorgen. Später legte er nach und schrieb: „Frieden? Ich hasse das Wort. Diejenigen, denen Frieden wichtig ist (mich eingeschlossen), müssen es nicht hören. Und denen, denen der Frieden egal ist? Nun ja...“

They wrote PEACE on the wall at Berghain! I refused enter. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Der „Peace“-Schriftzug prangt seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine weithin sichtbar an der Fassade des Club-Gebäudes, eines früheren Heizkraftwerks aus DDR-Zeiten. Mehrere Twitter-User und Medien in Berlin spekulierten, ob Musk tatsächlich daran Anstoß nahm - oder ob ihm womöglich der Einlass verwehrt wurde.

Dem Berghain wird „die härteste Tür Berlins“ nachgesagt - viele Partywillige scheitern an den Türstehern, Medienberichten zufolge immer wieder auch Promis. Musk hatte am 22. März 2022 seine Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet. Vor rund einer Woche - am 28. März - ließ er die Twitter-Gemeinde wissen, dass er sich vermutlich ein weiteres Mal mit dem Coronavirus infiziert habe. Er sei aber so gut wie symptomfrei.

Pro-russischer Autokorso fährt durch Berlin

14 Uhr: Am Sonntagmittag ist ein Autokorso durch den Osten Berlins gefahren. Die Demonstranten zeigten mit Fahnen und Hupen ihre Sympathie für Russland.

Der Verkehr staute sich an der Puschkinallee rund um den Treptower Park, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

SPD-Chef Saleh warnt vor schneller Schuldentilgung

7.01 Uhr: Der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Raed Saleh hält die in Berlin ab dem kommenden Jahr geplante umfangreiche Tilgung von Schulden für falsch. Derzeit stehen in Berlin Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus an, gleichzeitig muss das Land erhebliche Kosten durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine schultern. „Im Haushaltsentwurf ist vorgesehen, dass wir 2023 eine Tilgung in Höhe von über 800 Millionen (Euro) in Aussicht stellen“, sagte Saleh. „Aber eine Tilgung in dieser Größenordnung wird es, abhängig von der Gesamtentwicklung, nicht geben“, so der SPD-Politiker. „Wir werden den Haushaltsentwurf, den wir gemeinsam bearbeiten, nicht groß umstellen auf die Situation, die durch den Ukraine-Krieg entstanden ist.“

An dem vom Senat vorgelegten Haushaltsentwurf werde das Parlament natürlich die notwendigen Änderungen vornehmen. „Aber er wird nicht die gesamten Ukraine-Folgen berücksichtigen können“, sagte Saleh. „Ich glaube, dass vom Bund noch eine größere Unterstützung kommen wird, das erwarten wir in Berlin, und das erwarten wir auch als Länder, was die Frage der Lasten betrifft“, so der SPD-Landeschef. „Aber eins kann ich schon sagen, die über 800 Millionen Euro, die für die Tilgung in Aussicht gestellt wurden, werden nochmal infrage gestellt.“

Wegen des Ukraine-Krieges falle für Berlin ein dreistelliger Millionenbetrag an Kosten an. „Auch wenn es die Unterstützung vom Bund gibt, wird es auch die Länder etwas kosten“, sagte Saleh. „Ich will nicht, dass wir in der Ukraine-Situation sparen - in der Krise spart man nicht. Ich möchte nicht, dass wir jetzt anfangen, Geld aus anderen Bereichen wie Jugend, Schule, Soziales, Frauen- oder Migrationsprojekte zu entwenden.“

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Samstag, 2. April: Flüchtlinge: Grüne und Linke fordern mehr Hilfe vom Bund

19.46 Uhr: Grüne und Linke haben bei der Aufnahme und Verteilung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge mehr Unterstützung vom Bund gefordert. „Es gibt keine guten oder schlechten Flüchtlinge“, sagte der Parteichef der Grünen, Philmon Ghirmai, auf der Landesdelegiertenkonferenz der Partei im BEC-Kongresszentrum am Westhafen in Moabit. „Jetzt liegt es am Bund, Berlin nicht länger im Stich zu lassen.“ Es reiche nicht aus, sich auf das Engagement der Zivilgesellschaft zu verlassen. „Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft und starke staatliche Strukturen“, so der Parteichef.

Auch die Linke fordert mehr Unterstützung vom Bund. Sozialsenatorin Katja Kipping verwies auf das vom Senat geschaffene Ankunftszentrum in Tegel. Dort könnten täglich bis zu 10.000 Menschen ankommen. „Mittlerweile hat das halbe Bundeskabinett Tegel besucht. Wir überlegen jetzt Eintritt zu nehmen, denn bisher ist es alleine Berlin, was das zahlt“, so Kipping. Die Sozialsenatorin sprach sich erneut für eine bundesweite Verteilung der Flüchtlinge aus. Gleichzeitig positionierte sie sich gegen eine Obergrenze oder einen Aufnahmestopp. „So etwas wird es mit uns nicht geben.“ Flüchtlinge: Grüne und Linke fordern mehr Hilfe vom Bund - hier geht es zum kompletten Artikel.

Landessynode beschließt 1,5 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe

16.22 Uhr: Die Evangelische Landeskirche stellt 1,5 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe bereit. Das hat die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Samstag bei einer Tagung in Berlin beschlossen. Mit dem Geld soll das Engagement von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen bei der Aufnahme von Flüchtlingen unterstützt werden, teilte die EKBO am Samstag mit. Die Landessynode bitte die Gemeinden und Kirchenkreise, die schon bestehenden Strukturen bei der Arbeit mit Geflüchteten aufrechtzuerhalten und noch auszubauen.

„Wir sind dankbar für die in unserer Gesellschaft gelebte breite Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine“, heißt es in dem Beschluss der Landessynode. Sie aufzunehmen und zu betreuen, sei keine leichte und kurzfristige Aufnahme. „Sie wird über viele Jahre Ressourcen binden. Wir stellen uns darauf ein, Solidarität zu üben, die uns etwas kostet.“

Die Synode ist das Parlament innerhalb der Landeskirche. Zum EKBO-Gebiet gehören Berlin, weite Teile Brandenburgs sowie die Oberlausitz in Sachsen.

CDU will Geflüchtete in Berliner Hotels unterbringen

12.30 Uhr: Die Berliner CDU fordert bei der Versorgung der Ukraine-Geflüchteten einen runden Tisch mit den Betreibern aus dem Gastgewerbe. Aktuell seien in Berlin die Hotels und Hostels nur zu 15 bis 20 Prozent ausgelastet, hieß es in einer Mitteilung. Tausende Betten wären sofort verfügbar, um den Geflüchteten eine menschenwürdige Unterbringung zu ermöglichen. Der Senat müsse zudem frühzeitig damit beginnen, Erweiterungsplanungen für Standorte von Ankunftsstellen vorzubereiten, damit es bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen nicht zu Engpässen kommt.

Darüber hinaus sei es dringend notwendig, die Geflüchteten binnen 24 Stunden zu registrieren. Dabei müsse auch die Verteilung geklärt werden. Auch sollten die Menschen bei ihrer Ankunft medizinisch untersucht weren. Dabei sollen die Kriegsflüchtlinge auch Angebote für Schutzimpfungen erhalten. Auch müsse die Sicherheit von geflüchteten Frauen und Kindern erhöht werden, hieß es in der Erklärung der CDU-Klausurtagung.

Landesparteitag: Grüne verurteilen Krieg in der Ukraine scharf

12.28 Uhr: Die Grünen haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukrainescharf verurteilt und allen Geflüchteten Unterstützung zugesagt. „Putins Bomben unterscheiden die Menschen in der Ukraine nicht nach ihrer Herkunft - und wir dürfen und werden das auch nicht tun“, sagte Landeschef Philmon Ghirmai auf dem Parteitag der Grünen im BEC im Westhafen. „Ganz gleich, ob es marokkanische Studierende aus Kiew, syrische Geflüchtete aus Charkiw, ukrainische Staatsbürger aus Odessa oder staatenlose Personen aus Lwiw sind.“

Sozialsenatorin Kipping: "Einen Aufnahmestopp wird es mit uns nicht geben"

12.01 Uhr: Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat auf dem Landesparteitag auf das vom Senat geschaffene Ankunftszentrum in Tegel verwiesen. Dort könnten täglich bis zu 10.000 Menschen ankommen. „Mittlerweile hat das halbe Bundeskabinett Tegel besucht. Wir überlegen jetzt Eintritt zu nehmen, denn bisher ist es alleine Berlin, was das zahlt“, so Kipping. Die Sozialsenatorin sprach sich erneut für eine bundesweite Verteilung der Flüchtlinge aus. Gleichzeitig positionierte sie sich gegen eine Obergrenze oder einen Aufnahmestopp. „So etwas wird es mit uns nicht geben.“

Linken-Chefin Katina Schubert: "Russland ist eine Diktatur"

11.32 Uhr: Die Vorsitzende der Linken in Berlin, Katina Schubert, hat zu Beginn des Landesparteitags das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt und ihre Partei zum Umdenken in außenpolitischen Fragen aufgefordert. Den ganzen Artikel lesen Sie hier:

Z-Symbol - Staatsanwaltschaft prüft erste Anzeigen

10.46 Uhr: Die Verwendung des pro-russischen Z-Symbols ist in Berlin verboten. Nun gab es laut Staatsanwaltschaft erste Anzeigen: Z-Symbol: Berliner Staatsanwaltschaft prüft erste Anzeigen

Berliner CDU beschließt Pakt für bezahlbere Energieversorgung

10.37 Uhr: Der Landesvorstand der CDU hat auf seiner Klausur einen "Berlin-Pakt für eine stabile und bezahlbare Energieversorgung" beschlossen, um Berlin von russischem Gas unabhängiger zu machen. Kernpunkte des Papiers sind unter anderem die Einrichtung eines Krisenstabs, der die Entwicklung der Energieversorgung der Hauptstadt laufend bewertet und Vorbereitungen für eine Eskalation der Lage trifft. Ziel des Krisenstabs soll sein, die Energieversorgung der Berliner Bevölkerung und Unternehmen im Falle einer Verknappung sicherzustellen.



Darüber hinaus fordert die CDU den Bundesgesetzgeber auf, Genehmigungen für die Schaffung zusätzlicher Infrastruktur unbürokratisch zu ermöglichen. Falls nötig, soll der verlängerte Betrieb von Kernkraftwerken und die Reaktivierung von Kohlekraftwerken ermöglicht werden. Des Weiteren sollen Berliner Energieversorger unterstützt werden, einen Vorrat anzulegen.



„Putins Angriffskrieg hat unsere energiepolitischen Schwachstellen in dramatischer Weise offengelegt. (...) Jetzt geht es darum, eine stabile und bezahlbare Energieversorgung für alle Berlinerinnen und Berliner sicherzustellen", sagte der Berliner CDU-Chef Kai Wegner.

Die Berliner CDU fordert auch, die sozialen Folgen des Ukraine-Krieges auf ärmere Berlinerinnen und Berliner abzufedern. Dafür soll eine Energiepreisbremse, eine Energiepreispauschale für Rentner und Studenten sowie die Einrichtung eines Härtefallfonds für Heiz- und Stromkosten eigeführt werden. Leistungsempfänger sollen durch einen Inflationsmechanismus entlastet werden. Darüber hinaus soll der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver werden, indem ein 365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt wird.



Senat will Geflüchtete schneller gegen Corona impfen

7.01 Uhr: Eine Corona-Auffrischungsimpfung hat nur ein sehr kleiner Teil der in Deutschland angekommenen ukrainischen Kriegsflüchtlinge erhalten. Auch zwei Impfungen kann lediglich eine Minderheit nachweisen. Berlin will diese Situation verbessern und dafür bürokratische Hindernisse aus dem Weg räumen, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte. So könnten auch Geflüchtete ohne Lichtbildausweis geimpft werden. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung sind rund 1,7 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge geboostert und etwa ein Drittel doppelt geimpft.

Impfungen für Geflüchtete aus der Ukraine sind in den Corona-Impfzentren wie in Tegel und in den Corona-Impfstellen möglich, außerdem bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Aufklärungsgespräche sind in den Impfzentren auch auf Ukrainisch möglich. Dort steht laut Gesundheitsverwaltung ein Dolmetscherdienst zur Verfügung. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax. Die Aufklärungsmaterialien zu den mRNA-Impfstoffen von Biotech und Moderna gibt es auch auf Ukrainisch und Russisch.

Laut der Gesundheitsverwaltung werden außerdem in den Unterkünften für Geflüchtete Impfungen durch mobile Impfteams angeboten. Informationen zur Zahl der Impfungen für ukrainische Flüchtlinge in Berlin liegen der Gesundheitsverwaltung nicht vor.

Ein Problem neben der Sprachbarriere sind in vielen Fällen die in der Ukraine verwendeten Impfstoffe. Die Impfquote beträgt etwa 33 bis 35 Prozent der impffähigen Personen. Bei den Impfungen sind nach Auskunft der Gesundheitsverwaltung etwa zu gleichen Teilen die in der EU zugelassenen Impfstoffe Comirnaty von Bionech/Pfizer und Spikevax von Moderna, sowie die in der EU nicht zugelassenen Impfstoffe Sputnik V und der chinesische Impfstoff Sinovac zum Einsatz gekommen. Bei den nicht zugelassenen Impfstoffen muss die Impfserie von Anfang an begonnen werden.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Freitag, 1. April: Ankunft und Unterbringung in Berlin - das sind die aktuellen Zahlen

17.30 Uhr: Nach Angaben der Senatsverwaltung für Integration sind am Donnerstag am Berliner Hauptbahnhof 3340 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen, 170 kamen am Zentralen Omnibusbahnhof an. 370 Personen wurden vom Land Berlin untergebracht.

Bischof Stäblein verurteilt Anfeindungen von Russen

16.19 Uhr: Der Berliner Bischof Christian Stäblein hat Anfeindungen von Menschen mit russischen Wurzeln wegen des Kriegs in der Ukraine verurteilt. „Wer hier Keile zwischen russlandstämmige Menschen und andere treiben will, wird mit unseren Widerworten zu rechnen haben“, sagte er am Freitag laut Redemanuskript bei einer Tagung der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Berlin.

„Russland und die russischen Menschen gehören zu unserem Europa. Völkerrechtswidrige Kriege, Kriege, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, die gehören nicht zu Europa, nicht mehr, nie mehr. Das wollen wir festhalten und unterscheiden.“

Stäblein, der seit kurzem Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, würdigte das Engagement vieler Menschen, Initiativen und Institutionen bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. „Die Zusammenarbeit von Politik, Kirchen und Diakonie, von Kommune, Ländern und Gemeinden ist beeindruckend“, sagte er. „Der Einsatz der Zivilgesellschaft ist enorm.“

Er sei froh und dankbar, so Stäblein, „dass wir ein Land erleben, dass aus den Erfahrungen von 2015, 2016 und 2017 eben nicht den Schluss gezogen hat, dass Geflüchtete nicht willkommen sind“. Im Gegenteil: „Der Realitätssinn, der mit diesen Jahren gewachsen ist, hat die Herzen nicht verschlossen. Und das ist gut so, es ist ermutigend auch für die nächsten Wochen und Monate. Wir werden einen langen Atem brauchen, alle miteinander.“ Stäblein schlug vor, dass die Landeskirche 1,5 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe bereitstellt.

Verein schlägt Ukraine-Fahne am Ernst-Thälmann-Denkmal vor

15.03 Uhr: Es ist ein Vorschlag, der sich als Reaktion auf zwei aktuelle Vorkommnisse in Berlin im Zeichen des Ukraine-Kriegs versteht: Erstens den Abrissantrag der Pankower CDU für das Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg. Und zweitens die Verhüllung eines sowjetischen Panzers an der Gedenkstätte auf der Straße des 17. Juni mit einer ukrainischen Flagge. Beide Aktionen hält der Verein Berliner Historische Mitte für problematisch. Und deshalb liefert die Vorsitzende Annette Ahme einen eigenen Vorschlag: Jene Fahne, die einen beträchtlichen Teil des 50 Tonnen schweren Thälmann-Denkmals an der Greifswalder Straße ausmacht, solle man in die Farben der Ukraine hüllen: Blau und Gelb. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bislang knapp 17.700 Ukraine-Flüchtlinge in Brandenburg

13.33 Uhr: Knapp 17.700 Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben des Brandenburger Sozialministeriums bislang in den Landkreisen und kreisfreien Städten untergekommen. Etwa 13 760 Personen seien davon bei Privatleuten untergebracht, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage mit. In den Einrichtungen der Erstaufnahme des Landes halten sich nach jüngsten Angaben vom Donnerstag 1660 Ukrainer auf.

Die große Aufnahmebereitschaft der Brandenburger und die Unterbringung bei Privatleuten sei begrüßenswert, sagte Martin Burmeister, Sprecher des Innenministeriums. Zur Aufnahme der Kriegsflüchtlinge gehöre jedoch mehr, als nur ein Dach über dem Kopf zu bieten. Neben finanzieller Unterstützung und Gesundheitsvorsorge seien Betreuungsangebote für Kinder in Kita und Schule wichtige Bestandteile der Hilfe. Auch für professionelle Hilfe für traumatisierte Personen müsse gesorgt werden. „Vieles davon muss staatlich organisiert werden“, betonte der Sprecher. Es könne nur gut funktionieren, wenn die Aufgaben gleichmäßig auf alle Kommunen in Deutschland verteilt würden.

Für reibungslose Abläufe sollten sich freiwillige Helfer und Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen, beim Sozialamt des Landkreises melden. Von dort werden die Kapazitäten an die Zentrale Ausländerbehörde gemeldet. Die verteilt dann Vertriebene. „Von der Verteilung von Flüchtlingen in Eigeninitiative bitten wir abzusehen“, hieß es. Die gut gemeinte Hilfe könne im schlechtesten Fall dazu führen, dass Flüchtlinge nicht dort ankämen, wo ihnen am besten geholfen werden könne.

Bisher kein Fall des verbotenen russischen Symbols „Z“ in Brandenburg

4.31 Uhr: In Brandenburg wurden der Polizei bisher keine Fälle bekannt, bei denen das russische Symbol „Z“ öffentlich verwendet wurde. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte mögliche strafrechtliche Konsequenzen angekündigt, wenn das Zeichen verwendet wird, weil dies den Anfangsverdacht einer Straftat erfülle.

Strafbar könnte es nach Angaben des Ministeriums wegen eines Aufstachelns zum Verbrechen der Aggression (Paragraf 80a Strafgesetzbuch) sowie einer Belohnung und Billigung von Straftaten (Paragraf 140) sein. Damit drohen drei Monate bis fünf Jahre Haft beziehungsweise bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Es steht für „Za Pobedu“ - „Für den Sieg“. Das Zeichen ist zu einem Symbol für die Unterstützung Russlands geworden, es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes gezeigt.

Ukraine-News aus Berlin und Brandenburg am Donnerstag, 31. März:

Tierpark: Freier Eintritt für geflüchtete Ukrainer

18.12 Uhr: Um geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, können sie den Tierpark Berlin derzeit von Montag bis Freitag (gilt nicht an Feiertagen) kostenfrei besuchen. Für den Eintritt sei es notwendig, an den Kassen einen ukrainischen Pass oder ein entsprechendes ukrainisches Reisedokument vorzuweisen, hieß es. Begleitpersonen der Geflüchteten müssen für ihren Eintritt den regulären Preis zahlen. Dieses Angebot gilt ausschließlich für den Tierpark Berlin. Zoo und Aquarium Berlin könnten sich aufgrund der hohen Auslastung derzeit nicht an der Aktion beteiligen.

Woidke sieht Energieversorgung derzeit nicht in Gefahr

18.01 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Energieversorgung im Land trotz der Ausrufung des Gas-Notfallplans derzeit nicht in Gefahr. „Die Versorgung mit Gas, Benzin und Diesel für Industrie und Privathaushalte in Brandenburg ist weiterhin sicher“, teilte Woidke am Donnerstag in Potsdam mit. „Mit Ausrufung der Frühwarnstufe durch den Bundeswirtschaftsminister verbindet sich zwar ein Appell zum Energiesparen, sie leitet aber keinerlei Einschränkungen seitens des Staates in die Versorgung ein. Unternehmen wie auch Haushalte werden weiterhin beliefert.“

Der Regierungschef warnte allerdings vor einem möglichen Ende der Gaslieferung aus Russland. „Ein Stopp der Lieferungen, egal durch welche Seite veranlasst, hätte erhebliche Einschränkungen für Wirtschaft und Privathaushalte zur Folge“, sagte Woidke. „Dies wäre verbunden mit weiteren erheblichen Kostensteigerungen und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.“ Deshalb sei das Vorgehen der Bundesregierung umsichtig. „Alle Schritte in Richtung einer größeren Unabhängigkeit von Energieimporten aus Russland sind zu begrüßen, doch ist es ebenso wichtig, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt.“

Brandenburg unterstützt Forderung Polens nach mehr EU-Hilfe

18.01 Uhr: Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange unterstützt die Forderung aus Polen nach stärkerer finanzieller Hilfe der Europäischen Union angesichts der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Aus meiner Sicht ist das ein berechtigtes Anliegen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur nach einem zweitägigen Besuch in Breslau. „Polen trägt ja die Hauptlast. (...) Sie brauchen unsere Unterstützung.“

Die EU-Kommission und die französische EU-Ratspräsidentschaft hatten am Montag in Brüssel einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, um die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge auf EU-Ebene besser zu koordinieren. Die EU-Kommission will prüfen, wie die finanzielle Hilfe für Aufnahmestaaten ausgebaut werden kann.

Damit Ukraine-Hilfe direkt ankommt: Zentrales Internet-Portal

17.05 Uhr: Die große Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine soll in Brandenburg noch besser koordiniert werden. Dafür hat ein ehrenamtliches Netzwerk ein Portal gestartet, auf dem Sachspenden und helfende Hände gezielt vermittelt werden. Das teilte das Brandenburger Sozialministerium am Donnerstag mit.

Unter dieser Internetadresse könnten Hilfsorganisationen, Behörden und Vereine veröffentlichen, was gebraucht werde. Menschen, die direkt helfen möchten, könnten ohne langes Suchen sehen, was in ihrer Nähe aktuell benötigt wird. Die Plattform kann kostenlos genutzt werden. Das Portal trage unkompliziert dazu bei, dass Hilfe und Sachspenden tatsächlich dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden, erklärte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Zur Funktionsweise der Plattform erklärte Mitinitiatorin Simone Carus: „Die Inserate aktualisieren sich automatisch. Wenn zum Beispiel eine Kommune 40 Kinderwagen benötigt und ein Spender 10 Kinderwagen abgegeben hat, reduziert sich das Inserat entsprechend auf 30“. Sobald also ein Bedarf gedeckt sei, werde das Inserat gelöscht.

Den Angaben zufolge sind erste Inserate bereits veröffentlicht. So sucht zum Beispiel der Landkreis Barnim für die Ausstattungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete in Eberswalde unter anderem Möbel, Elektrogeräte und Küchengeschirr.

Landkreis: Keine Flüchtlinge auf Eigeninitiative holen

17.04 Uhr: Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat an die Bürger appelliert, keine Flüchtlinge aus der Ukraine in den Landkreis zu holen. Diese Hilfsbereitschaft, bei der nicht die Landesstrukturen über die Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt genutzt würden, bringe zunehmend große Probleme, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Als vergleichsweise kleiner Landkreis seien schon rund 1000 Menschen untergekommen, davon etwa 700 in Landkreisstrukturen.

Das Erreichen der Aufnahmegrenze sei für die Landkreise das Grundproblem, sagte Paul-Peter Humbert, Geschäftsführer des Landkreistages Brandenburg, auf Anfrage. Wie Ostprignitz-Ruppin berichteten auch andere von Überlastungen.

Menschen werden aus Berliner Anlaufstellen oder direkt vom Berliner Hauptbahnhof abgeholt, sagte Andreas Liedtke, Amtsleiter für Familie und Soziales beim Landkreis. Teilweise finden auch bereits in der Hauptstadt registrierte Personen privat Unterkunft oder werden in die sogenannte Erstanlaufstelle des Landkreises gefahren. Bereits in Berlin registrierte Personen, die dort Sozialleistungen beziehen, könnten hier nicht aufgenommen werden.

Die Strukturen des Landes mit der Erstanlaufstelle der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt sollte genutzt werden, appelliert der Landkreis. Von dort werden die Flüchtlinge verteilt.

Bundeswehr-Hilfseinsatz im Ukraine-Ankunftszentrum Tegel verlängert

16.44 Uhr: Die Bundeswehr hilft länger im Berliner Ukraine-Ankunftszentrum als bisher geplant. Nach einem Ersuchen Berlins um Amtshilfe habe das Bundesverteidigungsministerium den Einsatz der Soldaten bis zum 30. April verlängert, teilte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Bisher war der Hilfseinsatz bis Donnerstag (31. März) befristet.

Seit Eröffnung des Ankunftszentrums auf dem früheren Flughafengelände in Tegel am 20. März helfen dort 80 Soldaten bei der Registrierung der Geflüchteten. „Ich danke Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, dass sie der Verlängerung der Unterstützung durch die Bundeswehr bis Ende April zugestimmt hat“, sagte Giffey. „Die Soldatinnen und Soldaten sind eine wichtige Hilfe für den Aufbau und einen reibungslosen Ablauf im Ukraine-Ankunftszentrum TXL.“

Die Versorgung und Weiterleitung der täglich oft Tausenden in Berlin ankommenden Geflüchteten bleibe eine nationale Aufgabe, so Giffey. „Berlin wird auch weiterhin seinen Beitrag dazu leisten.“

Berlin dringt auf rasche Bundeshilfe bei Flüchtlingskosten

14.33 Uhr: Vor einer neuen Bund-Länder-Runde zur Finanzierung der Aufnahme und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge am Freitag dringt das besonders belastete Land Berlin auf rasche Bundeshilfen. Berlin gehe hier in Vorleistung, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag. „Wir werden sehr bald in einen dreistelligen Millionenbetrag kommen, wir haben dafür auch Vorsorge getroffen“, erläuterte sie. „Aber wir übernehmen gerade die Leistungen für viele andere Bundesländer mit.“

Berlin sei für die Geflüchteten das Tor nach Europa und nach Deutschland und ein „Ankunftshub“. „Und das bedeutet, dass hier Kosten entstehen, die eigentlich auch allen anderen Bundesländern natürlich ein stückweit zugute kommen, in der Erstaufnahme, in der Registrierung, in der Verteilung“, sagte Giffey. „Wir leisten unseren Beitrag. Aber es kann nicht sein, dass Berlin den gesamten Beitrag übernimmt. Und deshalb ist unsere Forderung, dass wir hier auch Entlastung durch den Bund erfahren.“

Berliner Wirtschaft bündelt Hilfsangebote auf neuer Webseite

13.20 Uhr: Die Berliner Wirtschaft unterstützt die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten mit Spendenaktionen, Hilfslieferungen, Unterkunfts- sowie Beschäftigungsangeboten. Jetzt gibt eine gemeinsame Webseite einen Überblick zu allen Unterstützungs-Angeboten. Sie zeigt zum Beispiel auf, wie man ausländische Berufsabschlüsse anerkennen lässt und wie man Jobs findet. Die Webseite soll auch Unternehmen Orientierung bieten, etwa bei offenen Fragen zur Beschäftigung von Geflüchteten oder bei außenwirtschaftlichen Fragen. Die Webseite ist erreichbar unter www.berliner-wirtschaft-hilft.de. Informationen, die für Geflüchtete relevant sind, sind auch in ukrainischer Sprache verfügbar. Zudem gibt es Kapitel auf Englisch und Russisch.

Zum Start wird die Seite getragen von der IHK Berlin, dem ADAC Berlin-Brandenburg, der Clubcommission, dem Hotel- und Gaststättenverband Berlin (DEHOGA), dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin, der Einstieg zum Aufstieg gGmbH, der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Handwerkskammer Berlin, dem medianet berlin-brandenburg, Ostdeutscher Bankenverband, dem SIBB, der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg (UVB), dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und der Zahnärztekammer Berlin.

Steinbach warnt vor Panik wegen Frühwarnstufe

13.09 Uhr: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat davor gewarnt, angesichts der Frühwarnstufe des sogenannten Gas-Notfallplans in Panik zu verfallen. „Für den Augenblick haben wir erst einmal wieder etwas Zeit und Luft gewonnen für eine sichere Versorgung“, sagte Steinbach am Donnerstag auf „radioeins“ des Senders rbb. Aber die Bedrohung für die kleine und mittelständische Industrie, aber auch für die Großen, sei vorhanden.

Er wehre sich gegen Spekulationen, wie viele Menschen von diesen Firmen zu welchem Zeitpunkt in Kurzarbeit gehen müssten. Wenn die Ersatzversorgung einigermaßen vernünftig funktioniere, werde es keiner sein, sagte der Minister. „Insofern habe ich keine Lust, Ängste zu schüren, wo es nicht nötig ist“, betonte er.

Innenminister Stübgen fordert Versorgungspauschale bei Geflüchteten

11.20 Uhr: Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat seine Forderung nach einer finanziellen Unterstützung des Bundes zur Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge konkretisiert. „Mein Vorschlag wäre, dass wir eine Pauschale pro Tag und versorgter Person bekommen“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. „So wären wir in der Lage, das auch finanziell zu schaffen.“

Die besonders mit der Aufnahme und Verteilung der Kriegsflüchtlinge befassten Bundesländer bräuchten Zusagen, wie sich der Bund finanziell am enormen Aufwand dieser Länder beteiligt, unterstrich Stübgen. „Das betrifft auch Niedersachsen und Berlin, wo sich die anderen Drehkreuze befinden.“ Der Minister forderte zudem einen zentralen Krisenstab beim Bund als Koordinator und Ansprechpartner der Länder.

Junge Union fordert Corona-Impfaktion für Geflüchtete

10.30 Uhr: Die Junge Union Berlin fordert den Senat auf, möglichst schnell mobile Impfteams einzurichten, um aus der Ukraine geflüchtete Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. An allen zentralen Ankunftsorten in Berlin müsse es niedrigschwellige Impf- und Beratungsangebote dafür geben, hieß es in einer Mitteilung. Dafür seien auch sprachlichen Kompetenzen in den Impfteams notwendig.

Berliner Amtsärzte fordern Impfaktion für ukrainische Kinder

6.50 Uhr: Um in Berlin in eine Kita oder in die Schule zu gehen, müssen ukrainische Kinder geimpft sein. Verpflichtend ist die Impfung gegen Masern. Außerdem empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Windpocken, Keuchhusten, Mumps und Röteln. Deshalb fordern Berlins Amtsärzte fordern eine großangelegte Impfaktion.

„Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation hat mindestens jeder fünfte ukrainische Geflüchtete keinen Impfschutz und die Rate ist unter Kindern und Jugendlichen noch höher“, sagte der Neuköllner Amtsarzt Dr. Nicolai Savaskan der BZ.

Ukraine-News aus Berlin am Mittwoch, 30. März: Wie die Linke Berliner vor hohen Energiepreisen schützen will

18.12 Uhr: Die Preise für Energie sind nahezu explodiert und werden infolge des Krieges in der Ukraine weiter steigen. Damit die hohen Energiekosten Menschen ohne und mit geringen Einkommen nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgrenzen, fordert die Berliner Linke Ausgleichszahlungen für Transfergeldbeziehende und Wohngeldbeziehende sowie eine temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer auf Energie durchzusetzen. Zudem sollen Stromsperren gesetzlich untersagt werden, wie es im Antrag des Landesvorstand der Linken heißt, der auf dem Parteitag der Linken am Sonnabend abgestimmt werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

Berlin genehmigt Überbelegung von Kitas

18.08 Uhr: Um ukrainischen Kindern schnell einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erlaubt die Bildungsverwaltung die Überbelegung der Berliner Kitas. „Es besteht ein erheblicher, sehr kurzfristiger Bedarf an weiteren Plätzen in der Kindertagesbetreuung“, heißt es in dem Schreiben an die Kitaträger. Ziel sei es, den Kriegsflüchtlingen möglichst schnell einen „geregelten“ Tagesablauf zu ermöglichen.

Dafür werde ab sofort das vereinfachte Verfahren für Überbelegungen wieder eingeführt. Über einen Vordruck können die Träger der Kita-Aufsicht ohne Gründe mitteilen, welche Anzahl von Überbelegungen sie pro Einrichtung planen. Voraussetzungen seien allerdings unter anderem, dass die Personalsituation stabil ist und pro Kind drei Quadratmeter pädagogische Nutzfläche vorhanden ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vermisste Ukrainerin aus Eichwalde in Polen gefunden

17.52 Uhr: Eine in Eichwalde (Dahme-Spreewald) vermisste Ukrainerin ist wieder aufgetaucht. Die 75-Jährige wurde nach einem Bürgerhinweis in einem Hostel in Szczecin (Stettin) in Polen durch die dortige Polizei gesund angetroffen. Die Rentnerin gab an, in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Sie war seit dem Wochenende durch ihre Familie in Eichwalde als vermisst gemeldet worden. Seitdem suchten Polizisten mit Rettungshunden, einem Polizeihubschrauber sowie Drohnen nach der älteren Frau. Die aus dem Ukraine-Krieg Geflüchtete wohnt bei ihrer Tochter, die ihre Mutter als vermutlich traumatisiert sowie orientierungslos beschrieben hatte.

Höchste Preissteigerung in Berlin und Brandenburg seit über 20 Jahren

16.57 Uhr: Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg sind in diesem März so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr. In Berlin legten sie um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Im Nachbar-Bundesland stiegen die Preise um 7,3 Prozent. Die deutlich höheren Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges sind ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung.

In Berlin sind die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat demnach um 40,7 Prozent und in Brandenburg um 39,8 Prozent gestiegen. Auch Nahrungsmittel wurden teurer. Verglichen mit März 2021 stiegen die Preise dafür in beiden Ländern um 7,3 Prozent. Vor allem für Gurken und Tomaten mussten Verbraucherinnen und Verbraucher mehr ausgeben. Aber auch die Preise für Sonnenblumen- und Rapsöl, Butter oder Eier gingen in die Höhe. Ohne Energie und Nahrungsmittel betrug die Verbraucherpreiserhöhung in Berlin 3,6 Prozent und in Brandenburg 3,3 Prozent.

BVG und S-Bahn verlängern Freifahrten für Flüchtlinge

16.42 Uhr: Ukraine-Flüchtlinge können weiter kostenlos in den Verkehrsmitteln des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) fahren. Die Regelung werde bis auf Widerruf verlängert, hieß es am Mittwoch. Sie gilt längstens bis zum 15. Juni. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen können die Verkehrsmittel (außer Rufbus) im gesamten Verbundgebiet unentgeltlich nutzen. Als Fahrtberechtigung genügt ein ukrainischer Pass oder ein anderes Personaldokument. Kinder unter 18 Jahren benötigen kein Ausweisdokument. Sofern es sich um geflüchtete Menschen anderer Nationalitäten handelt, die aus der Ukraine kommen, muss der Nachweis der Flucht aus der Ukraine in einer anderen Form (z.B. Aufenthaltsbescheinigung) erbracht werden.

Pankow: Ukraine-Zentrum öffnet in historischem Seniorenheim

16.32 Uhr: Mehr als zwei Jahre nach seiner Schließung als Wohnstätte für Senioren hat das St. Josefsheim in Prenzlauer Berg als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge wieder eröffnet. Wie die Caritas als Betreiberin auf Morgenpost-Anfrage mitteilt, sind in dem historischen Gebäudekomplex aus dem Jahre 1891 inzwischen 180 Kriegsflüchtlinge einquartiert.

Und die neue Nutzung des St. Josefsheim als Flüchtlingsunterkunft ist noch nicht alles. So plant die Caritas in dem teils denkmalgeschützten Gemäuer ein Caritas-Ukrainezentrum zu eröffnen. Derartige Einrichtungen eröffnen an verschiedenen Orten Ostdeutschlands – neben Berlin auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Solche Ukraine-Zentren wie das in Prenzlauer Berg sollen laut Caritas ein Anlaufpunkt und Begegnungsort sein, um Geflüchtete zu beraten – auch solche, die nicht vor Ort leben. Private Gastgeber, die Ukrainern helfen und Rat suchen oder sich vernetzen wollen, sollen ebenfalls willkommen sein.

Neues Infozentrum Ukraine im alten Rathaus Steglitz

15.23 Uhr: Das neue „Infozentrum Ukraine“, wie es Sozialstadtrat Tim Richter (CDU) nennt, ist im Rathaus Steglitz gerade im Aufbau. In der kommenden Woche soll es im alten Saal der Bezirksverordneten nach und nach in Betrieb gehen. „Wir wollen an einem Standort alle relevanten Informationen und die Leistungen des Sozialamtes für die Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten“, erläutert der Stadtrat die Aufgabe des neuen Zentrums.

Etwa zwölf Mitarbeiter, darunter einige neu eingestellte, werden sich im Auftrag des Sozialamtes um die Flüchtlinge kümmern. Sie können dort zum Beispiel Sozialhilfe und Wohngeld beantragen. Vorgeschaltet ist ein Infopunkt, der zunächst in einem Zelt im Park hinter der Schwartzschen Villa vom DRK betrieben wird, später aber ins Erdgeschoss des Rathauses zieht, nachdem das Testzentrum geschlossen wurde.

Starker Rückgang bei Ukraine-Flüchtlingen: Weniger Züge fahren

15.07 Uhr: Der Bund lässt wegen geringerer Nachfrage weniger Sonderzüge zum dritten bundesweiten Drehkreuz für Ukraine-Flüchtlinge in Cottbus fahren. „Tatsächlich stellen wir seit dem Wochenende fest, dass die Sonderzüge aus Polen nur sehr schwach besetzt sind“, sagte der Leiter des Krisenstabs zur Erstaufnahme im Brandenburger Innenministerium, Andreas Keinath, am Donnerstag. Die Passagierzahlen der Züge nach Cottbus lägen meistens im zweistelligen Bereich.

Die Planung des Bundes sehe nun vor, dass täglich nur noch zwei Sonderzüge aus Breslau nach Cottbus fahren. Von dort werde die Weiterleitung dann überwiegend mit Bussen organisiert, sagte Keinath in einer Sondersitzung des Sozial- und Bildungsausschusses des Landtags. Es führen aber auch Züge nach Hannover ins dortige Verteilzentrum für Geflüchtete.

Geplant war zunächst, dass aus Polen bis zu sechs zusätzliche Züge pro Tag mit Flüchtlingen nach Cottbus kommen sollten. Später wurde mit fünf Zügen gerechnet, rund 1000 Geflüchtete wurden erwartet. Das neue Verteilzentrum soll die Drehkreuze Berlin und Hannover entlasten. Ein weiterer Sonderzug fährt laut Brandenburger Innenministerium seit diesem Mittwoch alle zwei Tage von Przemyśl im Karpatenvorland nach Cottbus.

Mehr als 1000 Flüchtlinge an Brandenburger Schulen angemeldet

12.23 Uhr: In Brandenburg haben sich bisher 1016 Schülerinnen und Schüler, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, für einen Schulbesuch angemeldet. Das sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bildungs- und Integrationsausschusses des Landtags. Sie rief zu Flexibilität auf. „Für uns ist wichtig, sich klar zu machen, dass wir heutzutage nicht wissen, wir viele Kinder aus der Ukraine zu uns kommen werden, die die Schule besuchen möchten und auch die Kita.“

Unklar ist nach ihren Worten auch, wo sie in Brandenburg hinkommen und wie lange sie bleiben. 138 Kinder sind bisher in Schulen aufgenommen worden. „Je Berlin-ferner wir sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch in den Schulen, Kinder aufzunehmen.“

Die Ministerin rief dazu auf, mit Augenmaß auf den Wunsch der Ukraine zu reagieren, nach ukrainischem Lehrplan und auf Ukrainisch zu unterrichten. Die Generalkonsulin Iryna Tybinka hatte an die Kultusminister appelliert, auf Kontinuität der Bildungsprozesse und ein Aufrechterhalten der nationalen Identität ukrainischer Kinder zu achten. Es gehe um einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland.

Ernst sagte: „Wir wissen aber aus Flucht- und Migrationsbewegungen der Vergangenheit, dass das häufig die Wünsche sind, aber dass doch ein großer Teil hier bleibt, so dass selbstverständlich auch wir auf das Erlernen der deutschen Sprache setzen.“

Rund 16.000 Ukraine-Flüchtlinge in Brandenburg untergebracht

11.34 Uhr: In den Brandenburger Städten und Gemeinden sind derzeit rund 16.000 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Davon seien etwa 12.000 Geflüchtete in Privatunterkünften untergebracht, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in einer Sondersitzung des Sozial- und Bildungsausschusses des Landtags. „Da ist natürlich eine sehr große Fluktuation.“ In der Erstaufnahmeeinrichtung seien seit Ende Februar 3878 Flüchtlinge aufgenommen worden, die meisten befänden sich noch dort, sagte der Leiter des Krisenstabs Erstaufnahme Ukraine im Innenministerium, Andreas Keinath. Die Sonderzüge aus Polen ins neue Drehkreuz in Cottbus seien seit dem Wochenende nur sehr schwach besetzt.

Grüne wollen einen autofreien Sonntag pro Monat

11.30 Uhr: Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und möglicher Auswirkungen auf die Gas- oder Ölversorgung fordern die Berliner Grünen eine umfassende Strategie zum Energiesparen. Als kurzfristig wirksame Maßnahme schlagen sie einen autofreien Sonntag pro Monat vor, wie die Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai mitteilten.

Zu der Liste von Maßnahmen, die die Grünen auf einer Landesdelegiertenversammlung am Samstag beraten wollen, gehören auch verpflichtende Energiesparchecks für alle öffentlichen Gebäude. Nötig seien zudem eine Kampagne und eine kostenlose Erstberatung für Privathaushalte, um diese über Einsparmöglichkeiten zu informieren.

139 Beschädigungen und Beleidigungen wegen Ukraine-Kriegs

11.29 Uhr: Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erwartet auch die Polizei in Berlin immer mehr Anfeindungen und Straftaten. Es müsse mit einer „Lageverschärfung“ gerechnet werden, antworteten Polizei und Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Ferat Kocak. Dabei gehe es besonders um Sachbeschädigungen, aber auch Beleidigungen und Bedrohungen. Hinweise auf konkrete Gefährdungen für die vielen ukrainischen Flüchtlinge gebe es aber nicht. Eine eigene Ermittlungsgruppe im Landeskriminalamt (LKA) bearbeitet diese Fälle.

Seit dem Angriff Russlands zählte die Polizei 139 entsprechende Taten (Stand: 25. März). 64 davon richteten sich gegen Russland, 21 gegen Weißrussland, 15 gegen die Ukraine, eine gegen Polen und 38 hätten einen allgemeinen Bezug zum Krieg. In 97 Fällen wurden Anzeigen erstattet. „Mit der Fortsetzung des russischen Angriffskrieges ist von einer steigenden Fallzahl in diesem Phänomenbereich auszugehen.“

Einzelne Fälle wurden bereits bekannt, etwa eine Brandstiftung an einer deutsch-russischen Privatschule in Berlin-Marzahn und eine Anzeige wegen eines Einbruchs in die Wohnung eines Helfers von einem ukrainischen Netzwerk. Die Polizei schrieb auch von einem Fall, bei dem in einem Auto ein großer Zettel mit dem Buchstaben Z, einem Symbol der russischen Armee, innen an der Seitenscheibe angebracht wurde.

Die rechtsextreme Szene reagiere unterschiedlich auf den Krieg, antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine entsprechende Frage Kocaks. Die rechtsextreme Gruppe „Der III. Weg“ solidarisiere sich uneingeschränkt mit der Ukraine. Die NPD betone Feindbilder wie USA, NATO und Bundesregierung. Die „Identitäre Bewegung“ sorge sich in ihren offiziellen Darstellungen um die Sicherheit russischstämmiger Menschen in Deutschland. Nach den Reaktionen der linksextremen Szene fragte der Linke-Politiker Kocak nicht.

Gruppen von Geflüchteten sollen nicht mehr getrennt werden

11.20 Uhr: Gruppen von gemeinsam geflüchteten Ukrainern sollen künftig in Berlin nicht mehr getrennt untergebracht werden. Das sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem Sender RBB. Anlass war ein Fall in Berlin-Pankow, in dem eine Gruppe von 120 Ukrainern aus einem Hostel an der Storkower Straße ausziehen, ins Ankunftszentrum Tegel gebracht und auf andere Bundesländer verteilt werden sollten. Die Geflüchteten lebten zu dem Zeitpunkt bereits drei Wochen in Pankow und wurden von einer freikirchlichen Partnergemeinde der Ukrainer betreut und begleitet. Nun haben sie eine provisorische Unterkunft in der Kirche der Gemeinde gefunden.

Lesen Sie auch: Streit um Auszug von Ukrainern aus Pankower Hostel

Stromnetz Berlin: Können Wärmeversorgung nicht 100 Prozent elektrisch machen

10.45 Uhr: Angesichts eines möglichen Gaslieferstopps aus Russland und denkbaren Engpässen bei der Gasversorgung hat Stromnetz-Berlin-Chef Thomas Schäfer vor Herausforderungen bei der Berliner Wärmeversorgung gewarnt. „Wir können die Wärmeversorgung im Herbst nicht zu einhundert Prozent elektrisch machen“, sagte Schäfer am Mittwoch in Berlin. Bei möglichen Engpässen in der Gasversorgung könne es passieren, dass die Vattenfall-Kraftwerke, die Berlin versorgen, ihre Wärmeaufgaben nicht mehr voll erfüllen könnten. Würden viele Haushalte als Reaktion darauf elektrische Heizlüfter oder andere Generatoren anschließen, könnte das Stromnetz an seine Grenzen kommen, so Schäfer. Das Landesunternehmen bereite sich darauf vor, das Thema abschätzbar zu machen und werde dazu eine konkrete Strategie entwickeln.

Auf die Stromversorgung Berlins hätte ein Gas-Stopp aber keine Folgen, sagte Schäfer weiter. Wenn Kraftwerke oder andere Erzeugungsanlagen in Berlin nicht laufen würden, reiche die Verbindung zum Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz aus, um benötigte Energie nach Berlin zu transportieren. „Wir sind immer in der Lage, den Strom von außen nach Berlin hineinzubringen“, erklärte der Stromnetz-Chef. Welche Transportwege das dann innerhalb des europäischen Stromnetzes bedeute, könne heute aber noch niemand sagen.

Lesen Sie auch: Berlin bereitet sich auf Gas-Engpass vor

Sowjetisches Ehrenmal in Ukraine-Flagge gehüllt

Polizeibeamte entfernen am Mittwochvormittag die Flagge der Ukraine von einem historischen Panzer am Sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni in Berlin.

Foto: dpa

10.25 Uhr: Zwei Weltkriegs-Panzer am Sowjetischen Ehrenmal nahe des Brandenburger Tores in Berlin sind mit je einer großen ukrainischen Fahne verhüllt worden. Polizisten entfernten am Mittwochmorgen die Fahnen, vermutlich ein Protest gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Es sei nichts beschädigt worden und die Fahnen hätten sich problemlos abnehmen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst gehe man daher nicht von einer Straftat aus. Wer die Fahnen in der Nacht dort anbrachte, sei bisher nicht bekannt.

Die russische Botschaft protestierte nach eigenen Angaben offiziell beim Auswärtigen Amt und forderte, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir betrachten diesen Vorfall als Schändung des Denkmals für sowjetische Soldaten, die im Kampf für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus gefallen sind“, teilte die Botschaft auf Facebook mit. Die diplomatische Vertretung rief dazu auf, ihr mögliche Übergriffe auf sowjetische Kriegsgräber und Gedenkstätten an anderen Orten zu melden.

Das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten an der Straße des 17. Juni erinnert an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten. In der Mitte steht eine große Statue eines Soldaten, rechts und links je ein historischer Panzer. Im hinteren Teil liegen Gräber von rund 2500 Soldaten. Ein weiteres und deutlich größeres Sowjetisches Ehrenmal befindet sich im Treptower Park.

Innensenatorin Spranger: "Wir können nicht alle aufnehmen"

8 Uhr: Am Montag sind mehr als 3000 Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin angekommen, davon seien 2500 in andere Bundesländer weitergereist. Der Zustrom nach Berlin ebbt demnach zurzeit etwas ab. Dennoch würden täglich 2500 Anträge auf eine Aufenthaltsgenehmigung gestellt. Das sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem Sender RBB. Einige von ihnen sollen in andere Bundesländer verteilt werden. "Wir können nun mal nicht alle in Berlin aufnehmen", so Spranger. Zudem müsse die Integration der Geflüchteten über Jahre sichergestellt werden. Dazu gehörten u.a. Plätze in Kitas und in Pflegeeinrichtungen. "Das kann Berlin allein nicht stemmen“, sagte die Senatorin. Eine Verteilung der Geflüchteten auf andere Bundesländer nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel sei deshalb notwendig. 95 Prozent der Ankommenden sollen auf andere Orte der Republik verteilt werden.

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die Berliner Landesverwaltung bis Anfang dieser Woche 24.000 Geflüchtete vorläufig untergebracht - hinzu kommen Tausende, die privat wohnen. Mehr als 16.000 Ukraine-Flüchtlinge bekommen in Berlin bereits Sozialleistungen.

Berliner Hauptbahnhof: Diebesbanden haben es auf Geflüchtete abgesehen

7.50 Uhr: Die Lage am Berliner Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof ZOB ist noch immer vor allem für geflüchtete Frauen und Kinder unsicher. Diebesbanden hätten es zunehmend am Hauptbahnhof auf Geflüchtete abgesehen. Kriminelle versuchten weiterhin, Frauen und Kinder anzulocken. Zivilfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) seien dort im Einsatz, die Polizei zeige verstärkt Präsenz, sagte dazu die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem Sender RBB. Alle registrierten Sexualstraftäter würden zu Haue aufgesucht und überprüft. Weiterhin seien mobile Wachen am Hauptbahnhof und am ZOB im Einsatz, Geflüchtete würden auf Ukrainisch über mögliche Gefahren aufgeklärt.

Lesen Sie auch: So locken Menschenfänger Ukraine-Flüchtlinge in die Falle

Ukraine-News aus Berlin am Dienstag, 29. März: Berlin bereitet sich auf Gas-Engpass vor

18.50 Uhr: Die Berliner Netzagentur bereitete sich – auch vor dem Hintergrund des russischen Ultimatums, Gas nur noch gegen die Zahlung mit Rubel nach Westeuropa zu liefern – auf mögliche Gas-Engpässe in der Hauptstadt vor. Die Netzagentur befände sich bereits in Gesprächen mit Großkunden, um nach Möglichkeiten zu suchen, den Energieverbrauch zu senken, sagte Sprecher Andreas Wendt. Er betonte, dass die Bundesregierung im Falle eines Engpasses Notfallpläne ausrufen müsste. Diese sehen drei Eskalationsstufen vor. Die erste Warnstufe beinhalte derartige Abstimmungen. Dabei könne es auch um mögliche Produktionssenkungen gehen, um Energie einzusparen. Die erste Stufe sei jedoch noch nicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgerufen worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: Welche Folgen hätte ein Gas-Lieferstopp für Berlin?

Sicherheit: Senat einigt sich bei Überprüfung von ukrainischen Geflüchteten

18.33 Uhr: Der Berliner Senat hat sich auf ein Verfahren bei der Registrierung und Sicherheitsüberprüfung von Geflüchteten aus der Ukraine geeinigt. Sie sollen auch künftig in der Regel nicht erkennungsdienstlich behandelt werden. Wer eine Meldebescheinigung oder einen Untermietvertrag nachweisen kann, müsse nur seinen Pass vorlegen. „In 98 Prozent der Fälle wird dieser biometrische Pass vorgelegt", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Da die ukrainischen Dokumente deutlich mehr Sicherheitsmerkmale hätten, als die vieler anderer europäischer Länder, brauche es dann keine weitere Maßnahmen zur Identitätsfeststellung, so Giffey weiter. Außerdem seien die Hälfte derjenigen, die eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, Kinder. Nur wer keinen Pass dabei habe, würde erkennungsdienstlich behandelt, mit biometrischem Lichtbild und Fingerabdrücken. Pro Tag gehen laut Giffey beim Landesamt für Einwanderung rund 2500 Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis ein. Seit letzter Woche seien rund 20.000 Anträge gestellt worden. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier:

Berlin will ukrainische Pädagoginnen als Seiteneinsteiger einstellen

17.56 Uhr: Der Senat will Pädagoginnen aus der Ukraine möglichst unkompliziert in Berliner Schulen beschäftigen. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg am Dienstag in Frankfurt (Oder) an. Es hätten sich nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland bereits mehr als 100 ukrainische Pädagoginnen für den Berliner Schuldienst beworben, sagte Giffey. „Wir werden das nutzen und sie für den Berliner Landesdienst als Seiteneinsteiger einstellen und hoffen, dass wir dann perspektivisch einige davon auch in den regulären Schulbetrieb übernehmen können“, sagte Giffey. Auf ein langes Anerkennungsverfahren solle dabei verzichtet werden.

Bisher hätten in Berlin rund 20 000 ukrainische Flüchtlinge einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt, der für zwei Jahre gilt. Damit verbunden sei auch das Recht auf Arbeit. „Es ist eine sehr gute integrationspolitische Entwicklung, dass die Menschen arbeiten können“, sagte Giffey. Es sei allerdings die Frage, ob sie sofort in dem Beruf arbeiten könnten, den sie in der Ukraine ausgeübt hätten. „Das wird sehr davon abhängen, wie die Sprachkenntnisse aussehen.“ In manchen Branchen wie bei den IT-Berufen, in denen Englisch eine zentrale Rolle spiele, werde das unproblematisch sein.

„Ich denke, dass das Thema Anerkennung von Berufsabschlüssen ein ganz entscheidendes sein wird für die Arbeitsmarktintegration“, sagte Giffey. „Deswegen müssen wir das auch vorantreiben.“ Noch sei das Thema aber nicht das akuteste Problem.

Fachkräftemangel generell ist aus Sicht von Berlin und Brandenburg allerdings ein entscheidendes Hemmnis für das Wirtschaftswachstum der gemeinsamen Metropolregion, sagte Giffey. Beide Länder haben vereinbart, bis zum Herbst eine gemeinsame Fachkräftestrategie zu entwickeln, um dem zu begegnen.

Woidke und Giffey fordern faire Verteilung der Kriegsflüchtlinge

17.04 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) haben eine faire Verteilung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in ganz Deutschland gefordert. Bislang trage Berlin die Hauptlast bei der Versorgung der Menschen, daneben hätten bislang nur Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen Flüchtlinge aufgenommen, sagte Woidke nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Landesregierungen am Dienstag in Frankfurt (Oder).

„Es geht darum, dass die Menschen dort untergebracht werden, wo sie auch am besten integriert werden können“, sagte Woidke. Dabei gehe es um Plätze für Kinder und Jugendliche in den Schulen, aber auch um Arbeitsplätze und Sprachkurse. „Das wird besser gehen, wenn es eine faire Verteilung der Menschen in ganz Deutschland gibt.“

Giffey und Woidke forderten den Bund auf, finanzielle Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge zu leisten. Dies habe der Bund bereits grundsätzlich zugesagt, erklärte Woidke. Derzeit werde ein Finanzierungsvorschlag von einer Arbeitsgruppe erstellt, der auf der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche beschlossen werden solle.

Woidke sagte, beide Landesregierungen wollten die Hauptstadtregion zu einer führenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Region in Deutschland machen. „Der Tagungsort Frankfurt (Oder) zeigt auch, dass dazu ganz Brandenburg gehört“, betonte er.

Medizinische Versorgung: Kostenübernahme ungeklärt

16.32 Uhr: Die Kostenübernahme für die medizinische Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist immer noch nicht endgültig geklärt. Sozial-, Gesundheitsverwaltung und die Kassenärztliche Vereinigung haben dazu bislang keine Einigung erzielen können. Obwohl sich alle Seiten einig sind, dass es zügig zu einer entsprechenden Regelung kommen soll, gebe es noch Abstimmungsbedarf, hieß es am Dienstag. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier:

Frau beleidigt ukrainische Geflüchtete

15.57 Uhr: Die Bundespolizei hat am Montagmittag eine 56-Jährige am Berliner Hauptbahnhof festgenommen, weil sie eine Ukrainerin volksverhetzend beleidigt haben soll. Zuvor soll sie gegen 12.30 Uhr in der S-Bahn ab der Station Zoologischer Garten andere Fahrgäste um Geld gebeten haben. Als die 27 Jahre alte Ukrainerin dem nicht nachkam, soll sich die Bettlerin mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg geäußert haben. Laut Bundespolizei ist die 56-Jährige den Behörden bereits bekannt. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Kritik nach Auszug von Ukrainern aus Pankower Hostel

15.33 Uhr: Gegen ihren Willen mussten 120 ukrainische Flüchtlinge ein Hostel an der Storkower Straße verlassen. Deutliche Kritik an der Beendigung der Wohnlösung im Hostel an der Bezirksgrenze zwischen Pankow, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg äußerten der CDU-Abgeordnete Danny Freymark und Helferinitiativen, die sich von Lichtenberg aus um die Bewohner kümmerten. „Beschämend“ nannte Freymark am Dienstag bei Twitter die weiterhin ungeklärte Situation. Mehr dazu lesen Sie hier.

Brandenburger Linksfraktion dringt auf Hilfsprogramm für Kommunen und Sozialträger

15.26 Uhr: Die oppositionelle Linksfraktion hält wegen der steigenden Zahl an Ukraine-Flüchtlingen finanzielle Hilfe für Kommunen und Sozialverbände in Millionenhöhe für notwendig. „Wir brauchen einen Schutzschirm für die Kommunen“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin Andrea Johlige am Dienstag in Potsdam. „Wir werden in den Kommunen massiv Bedarfe haben.“ Sie nannte die Kinderbetreuung und Schulen als Beispiele. „Dafür wird es ein Investitionsprogramm brauchen.“ Sie halte 100 Millionen Euro für realistisch. Eine ähnliche Summe sei aus ihrer Sicht notwendig für die soziale Infrastruktur, für Tafeln und Sozialverbände.

Die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen verwiesen auf ein Bund-Länder-Treffen am 7. April, bei dem es auch um die Kosten für Unterbringung, Kleidung und Lebensmittel gehen soll. „Danach werden wir schauen, ob weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Landkreise und Kommunen notwendig ist“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Er versprach: „Das Land Brandenburg wird auch jetzt - das ist unser ganz klares Anliegen als SPD-Fraktion - die Landkreise und Kommunen nicht im Stich lassen.“ Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Budke sagte, sie hoffe, dass am 7. April ein gutes Paket verabschiedet werde.





Die Städte und Gemeinden in Brandenburg befürchten, dass sie bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine an Grenzen stoßen. Sie fordern außerdem finanzielle Hilfe für die Betreuung von Flüchtlingskindern.

Sozialverwaltung: Mehr alte und kranke Ukrainer kommen nach Berlin

14.16 Uhr: Aus der Ukraine kommen laut Sozialverwaltung derzeit mehr alte, kranke und versehrte Kriegsflüchtlinge nach Berlin. „Ärzte im Ankunftszentrum Tegel berichten beispielsweise, dass viele Krankheitsfälle unter den Geflüchteten sind“, sagte der Sprecher Stefan Strauß am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Einige Menschen mussten ihre medizinische Behandlung abbrechen und brauchen nun wieder medizinische Hilfe“, sagte Strauß.

„Das sind Menschen mit einem besonderen Schutzbedürfnis“, so der Sprecher. Es sei klar, dass sie in Berlin bleiben und nicht in Busse gesetzt würden, um im Bundesgebiet verteilt zu werden. Seit Inbetriebnahme des Zentrums wurden dort laut Sozialverwaltung bis Anfang der Woche rund 10.400 Personen registriert und auf die Bundesländer verteilt.

Unterdessen beklagt die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, dass der Vertrag zur Kostenübernahme der medizinischen Behandlung von Flüchtlingen in den Berliner Praxen noch immer nicht unterschrieben sei. Seit zwei Wochen warte die KV auf die Vertragsunterzeichnung.

„Wir können froh sein, dass so viele Praxen Geflüchtete unentgeltlich behandeln, aber die Zeit drängt, denn es kommen immer mehr Menschen zu uns, die auch schwere Krankheiten haben“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Laut KV werden Geflüchtete aus der Ukraine in mehr als 700 Praxen kostenlos behandelt.

„Wir stehen kurz vor einer vertraglichen Einigung“, betonte Strauß. Es gehe in den Verhandlungen um sehr hohe Summen. Außerdem seien mehrere Senatsverwaltungen beteiligt, begründete er die Dauer der Verhandlungen.

Insgesamt rechne die Sozialverwaltung damit, dass mehrere Zehntausend Ukrainer in den nächsten Jahren in Berlin bleiben werden. Es gehe nun darum, langfristig eine gut Lösung zu finden, dass sie ein Zuhause und Arbeit finden und dass Kinder Kita- und Schulplätze bekommen und dass neue Unterkünfte gebaut werden. Bis Anfang der Woche hat das Land Berlin rund 24.000 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht.

Berliner Tafel ruft zu mehr Spenden auf

12 Uhr: Die Berliner Tafel bittet angesichts des Ukraine-Kriegs und der steigenden Zahl Bedürftiger um mehr Lebensmittelspenden. Es seien zusätzliche Spendenboxen aufgestellt worden. Außerdem starte am Donnerstag die Aktion „Eins Mehr!“, teilte die Tafel am Dienstag in Berlin mit.

Bis zum 16. April können Berliner demnach wieder einen zusätzlichen Schokoladen-Osterhasen, eine extra Packung Kaffee, Konserven und andere haltbare Lebensmittel kaufen und ehrenamtlichen Helfern der Tafel-Ausgabestellen in 23 Supermärkten übergeben. Die Spenden sollen vor dem Osterfest verteilt werden.

Zusätzliche Spendenboxen sind laut Tafel unter anderem in verschiedenen Einkaufszentren aufgestellt worden. Listen der teilnehmenden Supermärkte und Standorte der Spendenboxen hat die Tafel im Internet veröffentlicht.

Landesportbund fördert Projekte für Flüchtlinge aus der Ukraine

11.16 Uhr: Der Landessportbund Berlin fördert Mikroprojekte von Vereinen und Verbänden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Mit bis zu 1000 Euro pro Projekt können Sport- und Spielgeräte im sogenannten Programm „Integration durch Sport“ angeschafft werden, von denen zehn Prozent der jeweilige Verein oder Verband aufbringen muss, teilte der LSB auf seiner Internetseite am Dienstag mit.

Auch Honorare für Übungsleiter können gefördert werden. Zudem ist der LSB gegenüber anderen Projekten, die der Verein oder Verband mit Flüchtlingen durchführen möchte, aufgeschlossen. Gleichzeitig weist der Verband daraufhin, dass eine parallele Doppelförderung - zum Beispiel aus dem Bundesprogramm - nicht zulässig sei.

138 ukrainische Kinder an Brandenburger Schulen aufgenommen

10.08 Uhr: In Brandenburg sind bereits 138 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche an den Schulen aufgenommen worden. Insgesamt hätten sich schon knapp 800 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemeldet, berichtete Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Über die Aufnahme der Kinder entscheide zunächst die jeweilige Schulleitung. Wenn eine Schule keine Aufnahmemöglichkeit sehe, werde vom Schulamt ein Platz gesucht. Die Ministerin rechnet damit, dass mehrere tausend Schüler aus der Ukraine in den Schulen aufgenommen werden.

Wenn die Kinder und Jugendlichen bereits ausreichend Deutschkenntnisse hätten, würden sie ihrem Alter und ihrer Vorbildung entsprechend in einer Regelklasse unterrichtet. Andernfalls erhielten sie zusätzliche Förderung in einer Vorbereitungsgruppe oder in einem Förderkurs.

Jugendliche, die vor einem Abschluss stünden, könnten auch online nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet werden und so ihren Abschluss in diesem Jahr machen, sagte Ernst. Dafür werde das ukrainische Online-Lernangebot genutzt. In Gebieten der Ukraine, die nicht von schweren Kämpfen betroffen seien, werde auch noch Online-Unterricht von vor Ort angeboten, an dem die Schüler teilnehmen könnten. Für geflüchtete Kinder und Jugendliche ruht die Schulpflicht laut Ministerium für mehrere Wochen.

Franziska Giffey will Modulwohnungen für Geflüchtete

8.49 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey plädiert für sogenannte Modulwohnungen, um schnell Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Pläne aus den Jahren 2015 und 2016 würden wieder auf den Tisch geholt, wenn Bundestag und Bundesrat Änderungen im Baurecht beschlössen, sagte die SPD-Politikerin dem Sender RBB. Von 60 damaligen Vorhaben seien 27 verwirklicht worden, 33 seien also noch offen.

„Meiner Meinung nach müssen wir diese Modulbauweise realisieren“, sagte Giffey. „Wir können sie zunächst für die Unterbringung von Geflüchteten nutzen; perspektivisch sind das alles Wohnungen für Auszubildende oder Studierende. Wir brauchen diese Orte dringend.“ Modulbauweise heißt, dass vorgefertigte Einheiten auf der Baustelle zu Wohnungen zusammengefügt werden. Das beschleunigt den Bau.

Auch Bausenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits vor etwa zwei Wochen im Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses angekündigt, die Neuauflage der sogenannten „Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF)“ voranzutreiben.

Lesen Sie auch: Bausenator kündigt Errichtung neuer MUF an

Elisabethstift nimmt ukrainische Waisenkinder auf

6.45 Uhr: Im Elisabethstift in Reinickendorf, einem der ältesten Kinderheime der Stadt, hat eine Gruppe ukrainischer Waisenkinder aus Mariupol Zuflucht gefunden. Das Kinderheim bittet um Spenden. Mehr zur die Situation der Kinder lesen Sie hier:

Wir starten ein neues Berliner Newsblog zum Ukraine-Krieg

Alle vorangegangenen Nachrichten zur Auswirkung des Ukraine-Krieges auf Berlin finden Sie in diesem Newsblog.