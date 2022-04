Eine Tote nach Wohnungsbrand in Charlottenburg-Wilmersdorf

Berlin. Ein Wohnungsbrand in Charlottenburg-Wilmersdorf hat eine 83-jährige Frau das Leben gekostet. Eine Nachbarin hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag Signaltöne eines Feuermelders und Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr zum Haus im Schweiggerweg gerufen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock und fanden die 83-jährige Bewohnerin leblos vor, wie es weiter hieß. Die Frau sei später gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei weitere Hausbewohner über das Treppenhaus gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Als Ursache des Feuers nimmt die Polizei fahrlässige Brandstiftung an. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220409-99-857219/4

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.