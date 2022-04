Brandenburg erhält 713.000 Corona-Tests für Flüchtlinge

Potsdam. Das Land Brandenburg hat vom Bund rund 713.000 Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus erhalten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte, sollen die Tests in erster Linie für Flüchtlinge aus der Ukraine verwendet werden. Insgesamt stellt der Bund den Ländern 21 Millionen Antigen-Tests zur Verfügung. Die Tests für Brandenburg wurden laut Ministerium in dieser Woche auf 132 Paletten geliefert.

"Wir freuen uns über diese Unterstützung durch die Bundesregierung", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) einer Mitteilung zufolge. "Die Flüchtlinge aus der Ukraine sollen bei uns Schutz finden und eine sichere Unterkunft bekommen, in der sie zur Ruhe kommen können." Die Testkits werden den Angaben zufolge an Krankenhäuser verteilt, die Erstuntersuchungen vornehmen, sowie an Landkreise und kreisfreie Städte.

Die Impfquote unter Ukrainerinnen und Ukrainern ist deutlich niedriger als die in Deutschland. Nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vom Februar haben 35 Prozent der Bevölkerung in der Ukraine einen vollständigen Impfschutz.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-849758/3