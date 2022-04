Hellersdorf: Keller-Brandstiftung und Küchenbrand - Kind schwer verletzt

Am Freitag brannte es in einer Küche in einem Hochhaus.

Berlin. Durch zwei Brände in Berlin-Hellersdorf sind eine Frau tödlich und mehrere weitere Menschen durch Rauchvergiftungen zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Schwerverletzten war auch ein Kind.

Ursache des ersten Feuers am Donnerstagabend war vermutlich Brandstiftung im Keller eines Mietshauses. Das zweite Feuer brach am Freitagmorgen in der Küche im elften Stock eines Hochhauses aus, wie Feuerwehr und Polizei am Freitag mitteilten.

Hellersdorf: Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Brand in einem Keller in der Erich-Kästner-Straße in Hellersdorf

Foto: Thomas Peise

Bewohner eines Mietshauses in der Erich-Kästner-Straße alarmierten die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr, weil sie Rauch bemerkten. Feuerwehrleute fanden im Keller zwei brennende Kinderwagen und mehrere Fahrräder, die daneben standen und inzwischen ebenfalls brannten.

Update #Hellersdorf

Es brannte im Keller eines 6-geschossigen Wohngebäudes.

6 Personen aus dem Haus mussten verletzt in umliegende Kliniken transportiert werden.

Ein Feuerwehrkollege verletzte sich bei den Löscharbeiten und musste ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik. pic.twitter.com/I5wTf24Lho — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 7, 2022

Wegen des heftigen Rauches im Treppenhaus rettete die Feuerwehr zwei Menschen aus einer Wohnung im Erdgeschoss mit sogenannten Fluchthauben, das sind Schutzhauben mit Luftzufuhr. Insgesamt drei Menschen wurden mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, drei weitere vor Ort behandelt. Der Brand wurde gelöscht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich danach bei den Aufräumarbeiten.

Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt werden des Verdachts der Brandstiftung. Angezündete Kinderwagen in Treppenhäusern und Kellern sorgten schon häufiger in Berlin für Feuerwehreinsätze und verletzte Menschen.

Frau bei Feuer in Hochhaus lebensgefährlich verletzt

Foto: Thomas Peise

Am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Ludwigsfelder Straße alarmiert, weil die Küche einer Wohnung im elften Stockwerk des Hauses in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte retteten die bereits bewusstlose Frau und das Kind aus der brennenden Wohnung und brachten sie durch das Treppenhaus in Sicherheit. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und musste wiederbelebt werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen. Der zweijährige Sohn kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Dort wird er intensivmedizinisch behandelt. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Der Vollbrand der Küche in der Wohnung im 11. OG konnte von Kräften der Berufs- und #Freiwilligen_Feuerwehr schnell gelöscht werden. 2 #Drehleiter|n waren in Bereitstellung, weitere Personen waren jedoch nicht in Gefahr.#Estuk pic.twitter.com/v6JrrfqY0s — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2022

