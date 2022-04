Karfreitagsprozession ist einsamen Menschen gewidmet

Berlin. Nach zwei Jahren Pandemiepause wollen Christen nächste Woche wieder in einer Karfreitagsprozession durch Berlin-Mitte ziehen. Teilnehmen sollen unter anderen der evangelische Bischof Christian Stäblein, der katholische Erzbischof Heiner Koch und der griechisch-orthodoxe Bischof Emmanuel Sfiatkos, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz am Freitag mitteilte.

Während der Prozession soll an Menschen erinnert werden, die unter Einsamkeit leiden - ob nun als Folge des Krieges in der Ukraine oder als Folge der Pandemie. Die Prozession beginnt den Angaben zufolge um 10.45 Uhr an der St. Marienkirche und führt zum Berliner Dom.

