Frau bei Feuer in Hochhaus lebensgefährlich verletzt

In einem Hochhaus in Berlin-Hellersdorf ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Menschen.

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in der elften Etage eines Hochhauses in Berlin-Hellersdorf sind eine Frau lebensgefährlich und ein Kind schwer verletzt worden. Die Frau musste wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das Kind kam in eine Spezialklinik.

Der Vollbrand der Küche in der Wohnung im 11. OG konnte von Kräften der Berufs- und #Freiwilligen_Feuerwehr schnell gelöscht werden. 2 #Drehleiter|n waren in Bereitstellung, weitere Personen waren jedoch nicht in Gefahr.#Estuk pic.twitter.com/v6JrrfqY0s — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2022

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen um 8.44 Uhr alarmiert worden, weil die Küche der Wohnung im obersten Stockwerk des Hauses in Flammen stand. Die Einsatzkräfte retteten die Frau und das Kind aus der brennenden Wohnung und brachten sie durch das Treppenhaus in Sicherheit. Der Brand wurde schnell gelöscht. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Weitere Polizeimeldungen in Berlin: